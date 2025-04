800 Euro Rabatt: Aldi verkauft E-Bike mit Riesen-Reichweite zum Supermarkt-Preis

Ob für eine Fahrradtour bei schönem Wetter, für den Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen – mit einem E-Bike macht die Fahrt nicht nur Spaß, sondern du kommst auch ohne zu schwitzen an. Und im Gegensatz zur Autofahrt sparst du auch noch Kosten und verpestest nicht die Umwelt. Es gibt also viele Gründe für und nur wenige Argumente gegen ein Pedelec. Darum lohnt sich dieses Modell bei Aldi jetzt besonders.

Trekking E-Bike mit 170 km Reichweite und In-Tube-Akku: Das kann das Pedelec

Im Angebot ist das E-Bike mit dem Namen „Entdecker 4.3 Premium Plus“ der Marke Prophete. Bei dem Deal handelt es sich um ein Trekking-E-Bike, das nicht nur für den Stadtverkehr und asphaltierte Wege geeignet ist, sondern auch für unebenes Terrain. Feldwege, Strecken durch den Wald und Co. kannst du also auch hiermit gut befahren. Die Sattelstütze sorgt für entsprechenden Komfort. Da das E-Bike allerdings nicht über eine Hinterradfederung verfügt, solltest du zu große Schlaglöcher, Steine oder Wurzeln aber besser umfahren. Sonst könnte es ziemlich ruppig und auch schmerzhaft werden.

Das Trekking E-Bike ist weiterhin mit 28-Zoll-Reifen und einem 540-Wh-Akku ausgestattet, der Reichweiten von bis zu 170 Kilometern ermöglicht. Das ist erstaunlich hoch und sorgt dafür, dass du nicht ständig aufladen musst. Insbesondere, wenn du keine Steckdose in der Nähe hast, ist das ein echter Zugewinn. Wie weit du wirklich mit einer Aufladung kommst, hängt aber immer auch davon ab, ob du viele Steigungen überwindest und welche Unterstützungsstufe du wählst. Der 250-W-Mittelmotor unterstützt dich darüber hinaus bei Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h. Ein farbiges TFT-Display am Lenker zeigt dir zudem übersichtlich alle wichtigen Infos. Außerdem gut zu wissen: Das Fahrrad ist bereits zu 95 Prozent vormontiert. Es sind also nur noch wenige Handgriffe erforderlich, bis du deine erste Probefahrt machen kannst.

32 Prozent Rabatt bei Aldi: So gut ist der Preis

Bei Aldi ist das E-Bike gerade 32 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 1.699 Euro. Das entspricht einer Vergünstigung von rund 800 Euro im Vergleich zum UVP. Und das ist ein fairer Preis für ein elektrisches Fahrrad mit der gebotenen Ausstattung. In anderen Shops haben wir das Pedelec nicht günstiger gefunden.