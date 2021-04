Klipsch ist hierzulande bei Audiophilen älteren Semesters bekannt – insbesondere für seine Hornlautsprecher. Wer den US-amerikanischen Hersteller kennt, weiß, dass er Lautsprecher liefert, die zu den weltweit besten aber auch teuersten gehören. Seit nicht allzu langer Zeit hat Klipsch auch Bluetooth-Lautsprecher mit Akku im Programm. Dazu gehört auch der kompakte und leichte Heritage Groove. Unser Test zeigt, ob Klipsch es schafft, auch in ein so kleines Format seinen unverwechselbaren Klang zu bringen.

Anschlüsse: Bluetooth, Micro-USB, 3,5 mm Klinke

Größe (Breite x Höhe x Tiefe): 15,2 x 12,7 x 6,7 cm

Gewicht: 1 kg

Leistung: 20 W

Frequenzbereich: 65 Hz bis 22 kHz

Codec: AAC

Akku: 2.200 mAh

Akkulaufzeit: 8 Stunden (Herstellerangabe)

Akku-Ladezeit: k.A.

Stereo-Modus: nein

Party-Modus: nein

Wasserfest: nein

Farben: Mattschwarz, Walnuss

Der unverwechselbare Klipsch-Klang?

Allen voran: Der Heritage Groove ist etwas zu klein, um den Klipsch-Klang zu liefern, den die meisten Hifi-Enthusiasten kennen. Für sein kleines Format liefert der Bluetooth-Lautsprecher aber einen guten, klaren Sound. Bei basslastigen Stücken merkt man ihm aber an, dass hier Volumen fehlt. Klipsch hat an dieser Stelle vielleicht etwas zu sehr aufs Design denn auf den Klang geachtet. Man muss an dieser Stelle aber auch ergänzen: Mit rund 150 Euro ist der Heritage Groove deutlich preiswerter, als man es von Klipsch kennt.

Im Großen und Ganzen fehlt dem kleinen Quader die Durchschlagskraft. Sein Klang ist zwar ausgewogen, man vermisst aber hier und da die Tiefen. Zudem ist er mit seiner vergleichsweise geringen maximalen Lautstärke eher für Räume statt den Garten bestimmt.

Das Design

Was ebenfalls gegen den Outdoor-Einsatz spricht: Der Klipsch Heritage Groove ist weder wasserdicht noch wasserfest. Ein Regenschauer könnte also seinen Tod bedeuten. Aufgrund seiner Optik passt er aber auch nicht in den Garten. Vielmehr will der Bluetooth-Lautsprecher im Wohn- oder Arbeitszimmer Eindruck machen. Die Verarbeitungsqualität ist hervorragend; die Materialauswahl ist exzellent.

Etwas schade ist, dass der Akku des Klipsch Heritage Groove nur für 8 Stunden Musikhören ausreicht. Andere Bluetooth-Lautsprecher in seinem Format haben teils deutlich mehr drauf.

Zudem fehlt der Design-Ikone unter den Bluetooth-Lautsprechern eine Akkuanzeige – etwas in Form von LEDs. So weiß man zu keinem Zeitpunkt, wie viel Kapazität der Energieträger noch hat. Hinzu kommt: Während sich andere Lautsprecher nach einigen Minuten abschalten, wenn man die Verbindung zum Smartphone abbricht, macht das der Klipsch Heritage Groove nicht. Vergisst du ihn einmal per Hand auszuschalten, ist es wahrscheinlich, dass er bei der nächsten Musiksession leer ist.

Gründe, die für einen Kauf sprechen

Grandioses Design

Hochwertige Verarbeitung

Leicht und kompakt

Gründe, die gegen einen Kauf sprechen

Kein wahrer Klipsch-Klang

Nicht für den Outdoor-Bereich geeignet

Keine Akkuanzeige

Vergleichsweise geringe Akkulaufzeit