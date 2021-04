JBL Boombox 2 im Test: Der brachiale Bass haut dich um

Wenn es um Bluetooth-Lautsprecher geht, fällt vielen vor allem ein Name ein: JBL. Die Modelle der US-amerikanischen Marke, die inzwischen zu Samsung gehört, zählen zu den beliebtesten auf dem Markt. Der Grund ist einfach: Die Lautsprecher liefern zumeist einen tollen Klang und sind für die breite Masse bezahlbar. Etwas anderes sieht es bei der JBL Boombox 2 aus. Der Name „Boombox“ verspricht zwar einen gewaltigen Sound, mit rund 380 Euro ist der Lautsprecher aber nicht gerade günstig. Doch kann die JBL Boombox 2 diesen Preis rechtfertigen? Die technische Ausstattung klingt jedenfalls vielversprechend.

Anschlüsse: Bluetooth 5.1, USB-Typ-B, Powerbank-Funktion, 3,5 mm Klinke

Größe (Breite x Höhe x Tiefe): 48,5 x 25,7 x 20,1 cm

Gewicht: 5,9 kg

Leistung: 2 x 40 W (Netz-Betrieb) / 2 x 30 W (Akku-Betrieb)

Frequenzbereich: zwischen 50 Hz und 20 kHz

Codec: SBC

Akku: 10.000 mAh

Akkulaufzeit: bis zu 24 Stunden (Herstellerangabe)

Akku-Ladezeit: 6,5 Stunden (Herstellerangabe)

Party-Modus: ja

Wasserfest: IPX7

Farben: Schwarz, Camouflage

Der Klang: die Nachbarn werden ausrasten

Schaut man sich die JBL Boombox 2 an, kann man bereits erahnen, was passiert, wenn man auf seinem Smartphone die Play-Taste drückt. Und der gewaltig große Bluetooth-Lautsprecher enttäuscht nicht. Die Lautstärke lässt sich enorm weit aufdrehen. Der brachiale Bass ragt aus dem Klangbild heraus und sorgt für Erschütterungen. Abgelenkt von den massierenden Bässen vergisst so mancher, beim übrigen Klang hinzuhören, der schnell in den Hintergrund rückt.

Spitzt man jedoch die Ohren, hört man die etwas zu spitzen Höhen heraus. Hat man keinen weiteren Bluetooth-Lautsprecher zum Vergleich, wird das bei der JBL Boombox 2 aber nicht schwer ins Gewicht fallen. Hätte JBL statt auf den SBC-Audio-Codec auf Qualcomms aptX gesetzt, hätte man die Qualität wohl etwas steigern können. Schließlich ist SBC deutlich verlustbehafteter als aptX. Aufgrund der satten Bässe solltest du den Lautsprecher im Wohnzimmer aber nicht zu laut drehen. Die Nachbarn werden es dir danken.

Vergleich: JBL Boombox 2 vs. den Testsieger

Vergleicht man der die JBL Boombox 2 mit dem Teufel Rockster Cross, stellt man schnell fest, dass der 30 Euro teurere Bluetooth-Lautsprecher von JBL deutlich mehr Bass liefert. Allerdings ist die Boombox auch deutlich voluminöser. Das war also zu erwarten. Den feineren, ja sogar perfekten Klang, hat aber der Testsieger von Teufel. Zudem wiegt er nicht einmal halb so viel und ist damit deutlich mobiler.

Der Einsatzort?

Die JBL Boombox 2 ist mit ihrem tiefen Bass und der Absicht, große Partys zu beschallen, eher für unterwegs geeignet, denn für das heimische Wohnzimmer. Auch seine wasserdichte Eigenschaft und die enorm lange Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden sprechen dafür. Allerdings kommt das Volumen und das enorm hohe Gewicht dem nicht gerade entgegen. Zwar hat der Lautsprecher einen Henkel, an dem man ihn herumtragen kann.

Mit fast 6 kg vergeht einem aber schon nach kurzer Zeit die Lust am Schleppen. In den Rucksack passt die JBL Boombox 2 ebenso wenig wie in den Fahrradkorb. Wer aber einen Weg findet, den Bluetooth-Lautsprecher mit sich zu führen, wird häufig für erstaunte Gesichter sorgen – Bass ein Dank. Und sollte unterwegs der Akku deines Smartphones nicht so lang durchhalten wie der der JBL Boombox 2, kannst du dein Handy am Lautsprecher aufladen.

Gründe, die für einen Kauf sprechen

Brachialer Bass

Sehr laut

Wasserdicht und stoßfest

Gute Akkulaufzeit

Gründe, die gegen einen Kauf sprechen

Sehr schwer und wuchtig

Teuer

Klang etwas unausgewogen

