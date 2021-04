Der Markt für Bluetooth-Lautsprecher ist größer, als so manchem Käufer lieb ist. Neben vielen Marken-Herstellern wie Teufel, JBL, Sony oder Bose tummeln sich auch unzählige Fabrikate aus Fernost, die vor allem preislich punkten wollen. Hinzu kommt: Jeder Hersteller hat mehrere Modelle im Portfolio. Am Ende hat man als Kunde eine Reihe von Bluetooth-Lautsprechern im digitalen Warenkorb und muss sich entscheiden. Wer nach einem kompakten und leichten Modell mit fantastischem Klang sucht, bei dem sollte nach der Auswahlprozedur auch der Teufel Motiv Go im Einkaufswagen liegen – auch wenn er rund 250 Euro kostet. Wir zeigen dir, warum.

Anschlüsse: Bluetooth 5.0, 3,5 mm Klinke, Sprachassistent

Größe (Breite x Höhe x Tiefe): 20 x 11 x 6 cm

Gewicht: 0,9 kg

Leistung: 20 W

Frequenzbereich: zwischen 59 Hz und 20 kHz

Codec: aptX

Akku: 2.600 mAh

Akkulaufzeit: 16 Stunden

Akku-Ladezeit: 2,5 Stunden

Stereo-Modus: ja

Party-Modus: ja

Wasserfest: IPX5

Farben: Schwarz, Weiß, Grün, Blau

Der Klang: kleiner Lautsprecher, große Klasse

Wahnsinn. Das ist womöglich das erste Wort, das einem in den Kopf schießt, wenn man den Teufel Motiv Go mit seinem Smartphone verbindet und die Play-Taste drückt. Freilich ist der Klang nicht mit dem einer audiophilen Hi-Fi-Anlage zu vergleichen. Bei diesem kleinen Formfaktor hätte man aber eine solch breite Bühne, einen derart tiefen Bass und einen so voluminösen sowie ausgewogenen Klang nicht erwartet.

Beim Bass übertreibt der Teufel im schicken Anzug aber keinesfalls. Er ist pointiert und setzt sich – im Vergleich zu dem einen oder anderen Bluetooth-Lautsprecher – auch bei fast maximaler Lautstärke noch durch. Er tritt zwar in den Hintergrund und macht den Mitten Platz, ist aber immer noch gut hörbar. Während andere Hersteller auf den lizenzfreien Audio-Codec SBC setzen, gibt sich der Teufel Motiv Go damit nicht zufrieden. Stattdessen kommt Qualcomms aptX zum Einsatz. Der Audio-Codec kostet Teufel zwar eine Lizenzgebühr, arbeitet aber deutlich verlustfreier presst Musik fast in CD-Audioqualität aus der Box heraus.

→ Stiftung Warentest: Der beste Bluetooth-Lautsprecher kostet jetzt nur 55 Euro

Darüber hinaus kommt der Teufel Motiv Go mit einer vom Berliner Unternehmen als „Dynamore“ bezeichneten Technologie zu dir. Teufel selbst sagt dazu: „Durch die Dynamore-Technologie sprengt der Motiv Go scheinbar Grenzen. Denn sein virtuell erweitertes Stereo-Panorama öffnet die Bühne über seine physikalischen Abmessungen hinaus.“ Übertreiben die Berliner hier vielleicht ein bisschen? Nein, keinesfalls. Schaltet man den Stereo-Modus mit einem Knopfdruck auf den entsprechenden Taster ein, umgibt einen der Sound. Vom einen auf den anderen Augenblick denkt das Gehirn, jemand hätte einen zweiten Lautsprecher dazu gestellt.

Vergleich: Teufel Motiv Go vs. B&O Beosound A1

Der Bang & Olufsen Beosound A1 (2. Generation) spielt preislich in etwa in einer Liga mit dem Teufel Motiv Go. Hier und da ist er auch schon für gut 200 Euro erhältlich. Auch deshalb bietet sich ein Vergleich an. Was die maximale Lautstärke angeht, spielt der Teufel den runden Bluetooth-Lautsprecher von B&O an die Wand. Beim Klang hingegen gibt es kaum Unterschiede. Der A1 klingt etwas wärmer und liefert einen etwas druckvolleren Bass. Der Teufel Motiv Go hingegen überzeugt mit seiner breiten Bühne und dem beeindruckenden Stereo-Klang. Stellt man ihn auf einem Holztisch, am besten mit einer Wand im Rücken, kann man noch das eine oder andere Atü mehr aus dem Klang herausholen.

Teufel Motiv Go: Wo ist sein Platz?

Vergleicht man den Teufel Motiv Go mit anderen portablen Lautsprechern der Berliner, passt er nicht so recht ins Bild. Nicht was den Klang angeht, es ist vielmehr die Optik, die ihn anders macht. Statt Rockster mit Bühnendesign ist der Motiv Go eher der schicke Lautsprecher fürs Wohnzimmer. Er fühlt sich aber nicht nur im Regal zu Hause.

Dank seiner IPX4-Zertifizierung ist er gegen Spritzwasser geschützt. Ein paar Regentropfen beim Zelten sollte er also genauso gut wegstecken, wie einen Rasenspengler im Garten. Er ist also vielseitig einsetzbar, obwohl man es ihm beim ersten Anblick nicht unbedingt ansieht. Das und der tolle Klang inklusive tiefem Bass und einem erstaunlichen Stereo-Klang macht dem Teufel Motiv Go – trotz seines vergleichsweise hohen Preises – zu einem der besten Bluetooth-Lautsprecher 2021 in seiner Größen- und Gewichtsklasse.

Gründe, die für einen Kauf sprechen

Fantastischer Klang mit tiefem Bass

Stereo-Panorama durch Dynamore-Technologie

Gute Akkulaufzeit

Leicht und kompakt

Gründe, die gegen einen Kauf sprechen

Teuer

Nicht komplett wasserdicht

Kein USB-Anschluss

Jetzt weiterlesen Teufel Rockster Cross im Test: Hat der Testsieger es 2021 immer noch drauf?