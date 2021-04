Ob für unterwegs, die Küche oder das Badezimmer: Kleine Bluetooth-Lautsprecher wie der UE Wonderboom 2 sind beliebt wie nie zuvor. Das hat zwei Gründe: Einerseits sind die Musiklieferanten günstig. Andererseits liefern sie für ihre Größe einen beachtlichen Klang. Eines der beliebtesten Modelle kommt von den Soundexperten Ultimate Ears – kurz: UE. Der rund 60 Euro günstige UE Wonderboom 2 überrascht aber nicht nur mit seinem Klang und dem bunten Design.

Anschlüsse: Bluetooth 5.0, Micro-USB

Größe (Durchmesser x Höhe): 9,5 x 10,4 cm

Gewicht: 420 g

Leistung: 5W, zwei aktive 40 mm Klangtreiber und zwei passive 46,1 mm x 65,2 mm Spulen

Frequenzbereich: zwischen 75 Hz und 20 kHz

Codec: LDAC

Akku: 2.000 mAh

Akkulaufzeit: bis zu 13 Stunden (Herstellerangabe)

Akku-Ladezeit: 2,6 Stunden (Herstellerangabe)

Party-Modus: ja

Stereo-Modus: ja

Wasserfest: IP67

Farben: Schwarz, Blau, Rot, Grau, Rosa

Der Klang: 360° und kein bisschen leise

Wie viel Klang bekommt man für rund 60 Euro? Erstaunlich viel, wie der Test zeigt. Klar ist: Der Wonderboom 2 kann klanglich mit größeren Modellen von UE, JBL oder Bose nicht mithalten. Dafür ist er aber unheimlich kompakt und leicht. Und für seine Größe erzeugt der Lautsprecher einen bemerkenswert guten 360°-Sound. Für die Beschallung beim Kochen in der Küche, im Homeoffice beim Arbeiten am Bildschirm oder für den Soundtrack unterwegs, ist er der perfekte Begleiter. Auch im Garten gibt er eine gute Figur ab, wenn man Musik zur Untermalung einer kleinen Grill-Einheit nutzen möchte. Für größere Runden oder Partys ist er aber zu klein und hat zu wenig Dampf.

Der Klang ist ausgewogen und der Bass verschwindet auch bei maximaler Lautstärke nicht, wie es bei anderen Bluetooth-Lautsprechern dieses Formats hin und wieder der Fall ist. Darüber hinaus erlaubt die Verbindung eines weiteren Wonderboom 2 wahlweise einen Stereo- oder Party-Modus. Dazu sorgt eine Taste in Form einer Tanne unter dem Lautsprecher für eine Überraschung. UE beschreibt diese Funktion als Outdoor-Modus, der für ein lauteres, stärkeres Audiosignal sorgen soll, das speziell für Musikhören im Freien gedacht ist. Im Endeffekt schaltet ein Druck auf die Tanne die Tiefen ab. So wird der Wonderboom 2 zwar lauter, verliert aber seine Bässe. Bei maximaler Lautstärke ist das Musikerlebnis wahrlich nicht mehr schön. Für Podcasts oder Radiosendungen eignet sich die Funktion aber ziemlich gut.

Vergleich: UE Wonderboom 2 vs. Teufel Boomster Go

Der Wonderboom 2 hat einen Konkurrenten, der hinsichtlich Größe und Gewicht in der gleichen Liga spielt. Die Rede ist vom Teufel Boomster Go. Der kompakte Lautsprecher der Berliner Soundexperten ist mit rund 100 Euro zwar etwas teurer, liefert aber vor allem bei geringer Lautstärke deutlich mehr Bass. Im direkten Vergleich zeigt sich aber: Dreht man die Lautstärke voll auf, liefert der Wonderboom 2 immer noch hörbare Tiefen, während der Boomster Go hier schwächelt und Höhen sowie Mitten zu dominant werden. Bis etwa 75 Prozent der maximalen Lautstärke behält der Boomster Go jedoch die Oberhand.

UE Wonderboom 2: wasserdicht und farbenfroh

Der kleine Wonderboom 2 ist aber nicht nur aufgrund seines guten, wenn auch nicht überragenden Klangs als Reise-Lautsprecher gut geeignet. Dadurch das er wasserdicht ist, kann er auch mal aus dem Rucksack in eine Pfütze oder in den Bach fallen und funktioniert anschließen weiter – und das bis zu 13 Stunden. Für einen 2.000-mAh-Akku eine beachtliche Laufzeit. Nur die Akku-Ladezeit könnte etwas kürzer ausfallen. Mehr als zweieinhalb Stunden benötigt der Wonderboom 2 an der Steckdose, um von 0 auf 100 Prozent aufgeladen zu werden.

Gründe, die für einen Kauf sprechen

Kompakt und leicht

Outdoor-Taste

Wasserdicht und Stoßfest

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

In vielen Farben erhältlich

Gründe, die gegen einen Kauf sprechen

Wenig Bass, viele Höhen

Vergleichsweise lange Akku-Ladezeit

Nicht mit der UE-Boom-App kompatibel

