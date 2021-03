Klipsch, hierzulande kaum bekannt, ist in den USA der führende Hersteller von audiophilen Lautsprechern. Sie gehören zu den weltweit besten aber auch teuersten und sind vor allem bei Hi-Fi-Enthusiasten beliebt. Mit den Klipsch T5 II True Wireless Sport wagt das Unternehmen einen weiteren Schritt in den Bereich der In-Ear-Kopfhörer. Doch können die Kopfhörer ebenso überzeugen wie die berühmten und beliebten Lautsprecher?

Passform und Bedienung

Klipsch liefert die T5 II True Wireless Sport mit sechs unterschiedlich großen patentierten Ohrpolstern und drei Sätzen Ear-Wings aus. Letztere soll vor allem beim Sport die Kopfhörer nicht aus den Ohren fallen lassen. Im Test funktionierte das perfekt. Aber: Du solltest dir unbedingt die Zeit nehmen und alle Ohrpolster und Ear-Wings ausprobieren. Auch wenn du bereits beim Anblick denkst: Die sind doch zu klein. Denn es sind vor allem die Ohrpolster, die den Klang monumental werden lassen. Dabei kann es sogar sein, dass das linke Ohr eine andere Größe des Ohrpolsters verlangt als das rechte Ohr. Also: unbedingt durchprobieren. Hast du die richtigen Ohrpolster gefunden, sitzen die Klipsch T5 II perfekt im Ohr.

Beide Kopfhörer haben in der Mitte einen großen Taster, der unterschiedliche Befehle annimmt. Einmal kurz auf den rechten Kopfhörer drücken pausiert die Musikwiedergabe. Der gleiche Befehl am linken Kopfhörer aktiviert den Transparenz-Modus. Zweimal drücken und ein Lied wird übersprungen, lange gedrückt halten und die Lautstärke wird erhöht (rechts) oder verringert (links). Die Bedienung erklärt sich fast von selbst. Ein kurzer Blick in die Bedienungsanleitung oder die dazugehörige App und man weiß, wie sich die Klipsch-Kopfhörer bedienen lassen.

Der Klang der Klipsch-Kopfhörer

Deutlich wichtiger als die Bedienung ist der Klang. Und der ist in einem Wort: atemberaubend. Die In-Ear-Kopfhörer von Klipsch knüpfen klanglich an die fantastischen Lautsprecher des US-Herstellers an und überzeugen mit einem perfekten Klangbild. Sie begeistern mit einer Räumlichkeit, die wir bei In-Ear-Kopfhörern noch nicht kannten. Die Stimmwiedergabe ist fein, akkurat und sauber, der Mitteltonbereich exzellent und der Bass überragend. Er drängt sich keinesfalls so in den Vordergrund wie bei anderen In-Ear-Kopfhörern, sondern ist eher pointiert und kommt zu fast 100 Prozent genau im richtigen Augenblick durch. Wer nach Schwächen im Klangbild sucht, wird enttäuscht. Im Gegenteil: Für TWS-Kopfhörer liefern die Klipsch T5 II einen räumlichen Klang, den man so nicht erwarten würde. Er sorgt dafür, dass du in das Lied eintauchst; in eine Dimension, die du so vielleicht noch nicht kanntest.

Darüber hinaus verfügen die Kopfhörer über eine integrierte Freisprecheinrichtung. Im Test konnte auch diese vollends überzeugen. Der Angerufene am anderen Ende der Leitung schwärmte von einem kristallklaren Sound. Störgeräusche, etwa von vorbeifahren Autos, dringen nur minimal durch. Die Stimme des Angerufenen, den der Klipsch-Kopfhörer ins Ohr transportieren, ist klar und laut genug.

So kitzelst du noch mehr heraus

Wir empfehlen unbedingt die Klipsch-App zu installieren und die Kopfhörer mit ihr zu verbinden. Sie ist zwar hier und da nicht ganz perfekt übersetzt, jedoch findet man hier einen Equalizer, mit dem man den Klang noch etwas verfeinern kann. Zudem lässt sich hier der Transparenz-Modus in drei Stufen justieren. Mikrofone nehmen dabei die Umgebungsgeräusche auf und verstärken sie. Das ist vor allem auf Straßen oder in Bahnhöfen von Vorteil, wenn man Verkehr oder Durchsagen mitbekommen will, obwohl man Musik hört.

Die Akkulaufzeit der Klipsch T5 II TWS Sport

Klipsch gibt eine Akkulaufzeit von 8 Stunden an. Und genau diese erreichten wir auch im Test bei mittlerer Lautstärke ohne Probleme. Sind die Kopfhörer mal leer, lassen sie sich im Ladecase etwa dreimal aufladen, ehe man das Case selbst aufladen muss. Für Datenliebhaber: Der Akku des Ladecase weist eine Kapazität von 360 mAh auf. Jeder In-Ear-Kopfhörer hat einen 50-mAh-Akku integriert. Nach gut einer Stunde sind die Kopfhörer von 0 auf 100 Prozent aufgeladen und es kann weitergehen.

Die Besonderheit und das Manko der Kopfhörer

Öffnet man das erste Mal das wasserdichte Case der Klipsch-Kopfhörer, staunt man über ein weißes Innenleben, das beim hin- und herbewegen Geräusche von sich gibt. Dabei handelt es sich um eine Einheit, die feuchtigkeitsabsorbierende Kristalle enthält. Solche Kristalle kommen beispielsweise auch in kleinen Beutelchen bei neuen Schuhen zum Einsatz. Bei den Kopfhörern nehmen die Kristalle Restfeuchte wie Schweiß oder Regentropfen auf. Hin und wieder müssen die Kristalle aber reaktiviert werden. Dafür nimmt man die Einheit aus dem Case heraus und legt sie für 30 Sekunden in die Mikrowelle.

Bis hierher gab es keinen Grund, Kritik zu äußern. Was einigen aber fehlen dürften: Die Kopfhörer haben keine aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Allerdings empfanden wir das im Test nicht wirklich als störend. Findet man das richtige Ohrpolster, dringen kaum Geräusche von Außen ins Ohr durch. Was schade ist, dass die Kopfhörer von Klipsch kein Bluetooth Multi-Connect unterstützen. Diese Technologie erlaubt es, mit zwei Endgeräten gleichzeitig drahtlos verbunden zu sein. Bei den Klipsch T5 II musst du die aktive Verbindung aber zunächst unterbrechen um die Kopfhörer anschließend mit einem anderen Gerät verbinden zu können.

Preis und Fazit

Die Klipsch T5 II TWS Sport sind mit rund 230 Euro wahrlich kein Schnäppchen. Viele dürften anmerken, dass zu diesem Preis ANC dabei sein hätte müssen. Jedoch vermisst man die aktive Geräuschunterdrückung eigentlich nie. Die Ohrpolster schirmen die Umgebungsgeräusche tadellos ab. Wichtiger aber ist der Klang. Und dieser ist grandios. Er ist es, der die 230 Euro schnell vergessen lässt.

Hinzu kommt ein wasserdichtes Case mit einer Trocknungseinheit und eine Akkulaufzeit der Kopfhörer von rund 8 Stunden. Die optionale App komplettiert das Paket und macht das Gesamtbild perfekt.

