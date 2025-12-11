Huawei launcht neue Geräte: Du errätst nie, was DAS sein soll

Während Huawei den FreeClip-Kopfhörern und dem MatePad Tablet jeweils eine neue Version gönnt, bringt der Hersteller auch noch ein völlig neues Produkt auf den Markt. Bereits zum Marktstart im Januar kannst du dir zwei der brandneuen Geräte direkt günstiger sichern. Wir haben alle Details für dich zusammengefasst.
Das sind die neuen Huawei-Geräte
Die FreeClip-Kopfhörer sind keine gänzlich neue Erfindung des Herstellers, dennoch verpasst Huawei den Hörern jetzt ein Nachfolgermodell. Mehreren Berichten zufolge sollen diese mit einem verbesserten Sound und verschiedenen KI-Funktionen punkten. Dabei bleibt der Hersteller dem bewährten Design treu. Die FreeClip 2 Kopfhörer werden, genau wie die erste Generation, nicht ins Ohr gesteckt, sondern angeklippt. Der Gehörgang bleibt somit frei und auch die Umgebung ist weiterhin wahrnehmbar. Das macht die kleinen Geräte zu einer guten Wahl für alle, die unterwegs nicht auf Musik, Podcasts und Co. verzichten, dabei aber nicht völlig von der Außenwelt abgeschottet sein wollen.
Nun aber zum unbekannten Produkt. Hierbei handelt es sich nämlich um einen WLAN-Router. Während über das Huawei MatePad 11.5 S 2026 noch kaum etwas bekannt ist, sorgte der WiFi Mesh X3 Pro bereits für Schlagzeilen. Mit einem Design, das eher an abstrakte Kunst als an einen herkömmlichen WLAN-Router erinnert, macht das Gerät schon optisch einiges her. Dank WiFi 7 und damit einhergehender schnelleren Geschwindigkeiten und gleichzeitig stabilerer Verbindungen, muss sich der Router aber auch technisch nicht verstecken. Zu kaufen gab’s das schicke Gerät bisher nur in China, Huawei datiert den Marktstart in der EU und in Deutschland jetzt aber auf Mitte bis Ende Januar.
Wie Interessierte direkt sparen können
Wenn du dich für eines der neuen Geräte interessierst, kannst du durch das Abonnieren des Huawei-Newsletters direkt bis zu 60 Euro sparen. Alle Newsletter-Abonnenten erhalten zum Marktstart eine E-Mail. So verpasst du den Launch nicht und kannst sofort zuschlagen. 30 Euro Rabatt gibt’s dabei auf die Huawei FreeClip 2 Kopfhörer. Den WiFi Mesh X3 Pro Router bekommst du so jedoch satte 60 Euro günstiger. Einen Rabatt für das neue Tablet sieht Huawei wohl nicht vor.
