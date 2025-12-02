Fritz!: Wichtiges Update für beliebten Router ist da

Profilbild von Thorsten Neuhetzki Thorsten Neuhetzki
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Fritz!Box-Nutzer bekommen ein weiteres großes Firmware-Update. Die neue Version bringt viele Funktionen aus älteren Modellen endlich auch auf einen beliebten Kabel-Router – doch nicht jeder kann das Update sofort installieren.
AVM FritzBox 7530 bekommt Update
AVM FritzBox 7530 bekommt UpdateBildquelle: AVM
  • Teilen

Im Mittelpunkt steht diesmal die Fritz!Box 6690 Cable. Für das frei im Handel erhältliche Modell verteilt Fritz jetzt FritzOS 8.21 als reguläres Funktionsupdate. Wer eine solche Box zu Hause stehen hat und sie selbst gekauft hat, kann die neue Version ab sofort installieren. Anders sieht es bei Geräten aus, die du vom Kabelanbieter gestellt bekommst. Hier liegt die Kontrolle über die Firmware beim Provider. Das bedeutet: Die 8.21-Version muss zuerst vom Anbieter getestet und freigegeben werden, bevor sie automatisch auf deiner 6690 landet. Erfahrungsgemäß dauert das lange. Ein manueller Eingriff über die Oberfläche ist bei Mietgeräten in der Regel nicht möglich.

Das sind die Änderungen bei Fritz!OS 8.2

Die 6690 war bislang der spürbare Nachzügler im aktuellen Kabel-Line-up. Die Modelle 6660 und 6591 Cable hatten das neue Release bereits zuvor erhalten. Mit FritzOS 8.21 zieht nicht nur ein weiterer Sicherheits-Patch ein, sondern ein umfangreiches Funktionspaket. Laut Update-Beschreibung kommen über 40 Änderungen und Verbesserungen zusammen – quer durch die Bereiche Internet, WLAN, Mesh, Telefonie, Smart Home, NAS, Mobilfunk, USB und System. Auch die Fritz!Box 7530 für DSL hat dieses Update jetzt bekommen. Das ist insofern bemerkenswert, als dass die Box bereits 2018 erschien.

Zu den auffälligen Neuerungen gehören unter anderem:

  • ein neuer Online-Monitor, der die Internetnutzung wichtiger Geräte im Haushalt grafisch darstellt
  • optimiertes Mesh-Verhalten, bei dem Repeater selbstständig bessere Verbindungen im Heimnetz wählen
  • erweiterte Smart-Home-Funktionen, etwa für Routinen und das Auslesen von Einspeisedaten
  • eine vereinfachte Freigabe von NAS-Ordnern, etwa um Fotos oder Dateien mit anderen zu teilen
  • eine überarbeitete Kindersicherung mit klarerer Darstellung von Profilen und zugeordneten Geräten
  • Fritz Failsafe“ als Notfalllösung, die bei Ausfall der Hauptleitung automatisch auf eine Ersatzverbindung wie Mobilfunk umschalten kann

So installierst du FritzOS 8.21

Wenn deine Fritz!Box 6690 Cable aus dem Handel stammt, kannst du das Update direkt über die Weboberfläche anstoßen. Dazu rufst du im Browser die Adresse fritz.box auf, meldest dich an und wechselst über das Menü „System“ in den Punkt „Update“. Dort prüfst du zunächst, ob dir FritzOS 8.21 bereits angeboten wird, und startest anschließend die Aktualisierung.

Fritz!Labor: Diese Router bekommen Beta-Software

Bist du interessiert daran, die neue Firmware für eine Fritz!Box zu testen, bevor sie offiziell erscheint, ist das Fritz!Labor eine Alternative für dich. Allerdings: Du solltest sicherheitshalber nicht dein Produktivsystem zum Testen nutzen, denn Fritz! übernimmt keine Garantie, dass alles funktioniert. In aller Regel folgen die finalen Updates einige Wochen später. Aktuell gibt es neue Labor-Updates für Fritz!Box 5690 Pro & 5590 Fiber, Fritz!Box 4690, 4060 & 4050 und die Fritz!Repeater 3000 AX & 1200 AX.

avm-fritzbox-7690-ambiente
Jetzt weiterlesen
Update-Stopp für Fritz!Box: Diese Modelle sind betroffen

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Airbus A320 beim Start.
Luftfahrt
Unglaublich: Kosmische Strahlung legt tausende Flugzeuge lahm
Ein Fernseher auf dem das Logo der Tagesschau zu sehen ist
Radio und Musikstreaming
Beschlossen: Diese ARD-Sender werden abgeschaltet
Ein Vodafone-Router auf einem TIsch, im Hintergrund ein Tannenbaum und jemand hält ein Smartphone in der Hand.
Vodafone
Vodafone-Preiserhöhung: Im Dezember fällt die Entscheidung
Samsung
Neues Samsung-Update ruiniert Handy-Akku?! Das hat es damit auf sich
Heimvernetzung und Router
Häufiger Fehler: Diese Router-Einstellung musst du unbedingt ändern
WLAN
Beliebter Fritz!Repeater bekommt wichtiges Update – warum du ihn trotzdem nicht kaufen solltest
Vodafone
Schluss mit Kabel-Frust: Vodafone bringt mehr Geschwindigkeit ins Netz
TV-Sender
Diese 5 Free-TV-Sender diese Woche für immer abgeschaltet
Mobiles Internet
Mobiles Internet im Test: Warum du für diesen Luxus-Router besser nicht bezahlst