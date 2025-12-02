Im Mittelpunkt steht diesmal die Fritz!Box 6690 Cable. Für das frei im Handel erhältliche Modell verteilt Fritz jetzt FritzOS 8.21 als reguläres Funktionsupdate. Wer eine solche Box zu Hause stehen hat und sie selbst gekauft hat, kann die neue Version ab sofort installieren. Anders sieht es bei Geräten aus, die du vom Kabelanbieter gestellt bekommst. Hier liegt die Kontrolle über die Firmware beim Provider. Das bedeutet: Die 8.21-Version muss zuerst vom Anbieter getestet und freigegeben werden, bevor sie automatisch auf deiner 6690 landet. Erfahrungsgemäß dauert das lange. Ein manueller Eingriff über die Oberfläche ist bei Mietgeräten in der Regel nicht möglich.

Das sind die Änderungen bei Fritz!OS 8.2

Die 6690 war bislang der spürbare Nachzügler im aktuellen Kabel-Line-up. Die Modelle 6660 und 6591 Cable hatten das neue Release bereits zuvor erhalten. Mit FritzOS 8.21 zieht nicht nur ein weiterer Sicherheits-Patch ein, sondern ein umfangreiches Funktionspaket. Laut Update-Beschreibung kommen über 40 Änderungen und Verbesserungen zusammen – quer durch die Bereiche Internet, WLAN, Mesh, Telefonie, Smart Home, NAS, Mobilfunk, USB und System. Auch die Fritz!Box 7530 für DSL hat dieses Update jetzt bekommen. Das ist insofern bemerkenswert, als dass die Box bereits 2018 erschien.

Zu den auffälligen Neuerungen gehören unter anderem:

ein neuer Online-Monitor, der die Internetnutzung wichtiger Geräte im Haushalt grafisch darstellt

optimiertes Mesh-Verhalten, bei dem Repeater selbstständig bessere Verbindungen im Heimnetz wählen

erweiterte Smart-Home-Funktionen, etwa für Routinen und das Auslesen von Einspeisedaten

eine vereinfachte Freigabe von NAS-Ordnern, etwa um Fotos oder Dateien mit anderen zu teilen

eine überarbeitete Kindersicherung mit klarerer Darstellung von Profilen und zugeordneten Geräten

„Fritz Failsafe“ als Notfalllösung, die bei Ausfall der Hauptleitung automatisch auf eine Ersatzverbindung wie Mobilfunk umschalten kann

So installierst du FritzOS 8.21

Wenn deine Fritz!Box 6690 Cable aus dem Handel stammt, kannst du das Update direkt über die Weboberfläche anstoßen. Dazu rufst du im Browser die Adresse fritz.box auf, meldest dich an und wechselst über das Menü „System“ in den Punkt „Update“. Dort prüfst du zunächst, ob dir FritzOS 8.21 bereits angeboten wird, und startest anschließend die Aktualisierung.

Fritz!Labor: Diese Router bekommen Beta-Software

Bist du interessiert daran, die neue Firmware für eine Fritz!Box zu testen, bevor sie offiziell erscheint, ist das Fritz!Labor eine Alternative für dich. Allerdings: Du solltest sicherheitshalber nicht dein Produktivsystem zum Testen nutzen, denn Fritz! übernimmt keine Garantie, dass alles funktioniert. In aller Regel folgen die finalen Updates einige Wochen später. Aktuell gibt es neue Labor-Updates für Fritz!Box 5690 Pro & 5590 Fiber, Fritz!Box 4690, 4060 & 4050 und die Fritz!Repeater 3000 AX & 1200 AX.