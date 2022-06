Neues bei Sky: Jetzt wird es wild

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Bei Sky hat das nicht nur zu bedeuten, dass künftig ein breites Spektrum an neuen Sport-Sendern zu empfangen ist. Sky-Kunden mit gebuchtem Cinema-Paket im Pay-TV-Abo dürfen sich zudem ab Dezember auf die Inhalte von Paramount+ freuen – ohne Aufpreis. Zugegeben, das dauert noch ein wenig. Aber bis dahin kann man sich die Zeit ja mit anderen Neustarts aus dem internationalen Serien- und Film-Kosmos vertreiben. Wir zeigen dir die bevorstehenden Highlights.

Neu bei Sky: Fortsetzungen von „Westworld“ und „Black Lake“

Ehe in der kommenden Woche der Monatswechsel ansteht, kannst du dich – wie bereits berichtet – unter anderem auf die vierte Staffel der US-Hitserie „Westworld“ freuen. Los geht es ab kommenden Montag mit der ersten Episode auf Sky Atlantic. Und natürlich parallel auch auf Abruf über Sky Q und beim neuen Streamingdienst Wow. Fortgesetzt wird auch „Black Lake“. Nachdem im Juni bereits die ersten beiden Staffeln zu sehen waren, folgt jetzt Staffel 3. Es handelt sich um ein Spin-off mit dem Titel „Dystopia“. Die schwedisch-dänisch-norwegische Koproduktion war in Skandinavien beim dortigen TV-Publikum ein Überraschungserfolg.

„Black Lake“ Staffel 3 ab 27. Juli 2022 immer montags um 20:15 Uhr bei Sky Atlantic

„Il Re“: Neue Eigenproduktion aus Italien

Dass es Sky möglich ist, in Italien hochklassige Serien in Eigenregie zu produzieren, dürfte spätestens seit „Gomorrha“ unumstritten sein. Jetzt kündigt sich eine neue Serie aus dem Land von Pizza und Pasta an. Ab Mitte Juli ist bei Sky Atlantic die achtteilige Dramaserie „Il Re“ zu sehen. Inhalt: Im Gefängnis San Michele herrscht der Direktor Bruno Testori wie ein König: Er setzt seine eigenen Vorstellungen von Gerechtigkeit gegenüber den Insassen mit brutaler Konsequenz um. Als ein Freund Brunos ermordet im Gefängnis aufgefunden wird, beginnt für ihn der härteste Kampf seines Lebens. Da er sein Königreich bedroht sieht, durchleuchtet er sämtliche Insassen, um den Täter zu finden und die Ordnung wiederherzustellen.

„Il Re“ Staffel 1 ab 19. Juli 2022 immer dienstags um 21:05 Uhr bei Sky Atlantic

Luca Zingaretti spielt in „Il Re“ den Gefängnis-Direktor Bruno Testori.

„The Baby“: Horror-Comedy als Miniserie

In einem komplett anderen Genre ist „The Baby“ heimisch. In der Horror-Comedyserie – übrigens eine Co-Produktion von Sky und HBO – steht die 38-jährige Natasha im Mittelpunkt, die nicht sehr glücklich darüber ist, dass ihre engsten Freundinnen alle schwanger sind. Doch als ihr unerwartet ein eigenes Baby buchstäblich in die Arme fällt, gerät ihr Leben dramatisch aus den Fugen. Das kontrollierende, manipulative, aber unglaublich süße Baby verwandelt Natashas Leben in eine surreale Horrorshow. Als sie das wahre Ausmaß der tödlichen Natur des Babys entdeckt, unternimmt Natasha immer verzweifeltere Versuche, es loszuwerden. Sie will kein Baby. Aber das Baby will definitiv sie.

„The Baby“ Staffel 1 ab 21. Juli 2022 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Sky Comedy

Ein Baby, das süß aussieht, muss nicht immer süß sein. „The Baby“ zeigt genau das.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Westworld 4 27. Juni 2022 Sky Atlantic JOE vs CAROLE 1 27. Juni 2022 peacock We Own this City 1 29. Juni 2022 Sky Atlantic Barry 3 6. Juli 2022 Sky Comedy Il Re 1 19. Juli 2022 Sky Atlantic 22. Juli – Die Schüsse von München 1 21. Juli 2022 Sky Crime The Baby 1 21. Juli 2022 Sky Comedy The Staircase 1 22. Juli 2022 Sky 9-1-1: Lone Star 3b 27. Juli 2022 Sky One Black Lake 3 27. Juli 2022 Sky Atlantic Gentleman Jack 2 5. August 2022 Sky Atlantic House of the Dragon 1 22. August 2022 Sky Atlantic Munich Games 1 4. September 2022 Sky One Kung Fu 1 25. September 2022 Sky One Irma Vep 1 September 2022 Sky Atlantic Babylon Berlin 4 2022 Sky Breeders 3 2022 Sky Django 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky Souls 1 2022 Sky The You Run 1 2022 Sky Das Boot 4 2023 Sky Die Wespe 2 2023 Sky Lockerbie 1 2023 Peacock Unwanted 1 2023 Sky Der Pass 3 Q2 2023 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Para – Wir sind King 2 2024 Warner TV Serie

„Kung Fu“ erst ab September im Programm

Nicht ganz so erfreuliche Nachrichten gibt es aber leider auch. Denn solltest du dich schon auf die Martial-Arts-Serie „Kung Fu“ gefreut haben: Planänderung! Eigentlich sollte das Remake mit Olivia Liang ab dem 3. Juli bei Sky One laufen, aber daraus wird nichts. Stattdessen geht man bei Sky jetzt davon aus, die neue Serie erst ab dem 25. September 2022 zeigen zu können.

Alternative zu Serien: Neue Filme bei Sky

Wer als Pay-TV-Abonnent von Sky das Cinema-Paket oder bei Wow das Filme & Serien Paket gebucht hat, kann sich im Juli natürlich alternativ auch auf einige neue Blockbuster freuen. Etwa „Spider-Man: No Way Home“ oder auch Kult-Actionheld Bruce Willis in gleich doppelter Ausführung. Einerseits in „Apex“, wo er als zu Unrecht verurteilter Ex-Cop in einem brutalen Spiel um sein Leben kämpfen muss – auf einer abgelegenen Insel gegen fünf Elitekämpfer. Anderseits in „Killing Field“. Und hier als Cop, der noch im Dienst ist. Als eine Drogenrazzia aus dem Ruder läuft, kämpft er mit einem Kollegen und einem Tierarzt auf dessen abgelegener Farm gegen einen Drogenboss und seine Killer.

Halloween Kills (1. Juli 2022)

Apex (2. Juli 2022)

Online für Anfänger (4. Juli 2022)

Abseits des Lebens (6. Juli 2022)

Clifford – Der große rote Hund (8. Juli 2022)

Lass ihn gehen (9. Juli 2022)

Never Back Down: Revolt (11. Juli 2022)

Spider-Man: No Way Home (15. Juli 2022)

Schachnovelle (16. Juli 2022)

Die in a Gunfight (18. Juli 2022)

Dear Evan Hansen (20. Juli 2022)

Es ist nur eine Phase, Hase (22. Juli 2022)

Stillwater – Gegen jeden Verdacht (23. Juli 2022)

Bis an die Grenze (25. Juli 2022)

Die Addams Family 2 (29. Juli 2022)

Killing Field (30. Juli 2022)