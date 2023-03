Neue Smartphones: Diese Handys sind gut und günstig

Die weltgrößte Mobilfunkmesse (MWC) ist mit 88.500 Besuchern zu Ende gegangen. Nach 61.000 Besuchern im Jahr 2022 eine klare Steigerung, die sich nicht vor Ort nur anhand von deutlich volleren Straßen und Bahnen im Nahverkehr ablesen ließ, sondern auch an spürbar trubeligerem Treiben in den Messehallen. Neue Smartphones hatte auf einem überraschend großen Stand unter anderem Honor (Magic Vs, Magic5 Pro und Magic5 Lite) ausgestellt. Auch Oppo (Find N2 Flip), HMD Global (Nokia G22) und Xiaomi (13, 13 Pro und 13 Lite) hatten ihre Neuheiten mit in die spanische Metropole gebracht. Aber es gab in den vergangenen Tagen noch zahlreiche weitere Neuvorstellungen, die wir dir nicht vorenthalten möchten.

Nokia zeigt Einsteiger-Modelle C22 und C32

So hat HMD Global neben dem auf Nachhaltigkeit ausgelegten G22 zum MWC eher heimlich, still und leise noch zwei weitere Smartphones aus dem Hut gezaubert. Das Nokia C22 und das Nokia C32 sind klar in der Einsteiger-Klasse zu verorten und punkten entsprechend mit einem besonders erschwinglichen Preis. Beide Smartphones verfügen über ein 6,5 Zoll großes Display mit einer vergleichsweise geringen Auflösung von 720 x 1.600 Pixeln. Als Prozessor kommt der Unisoc SC9863A zum Einsatz.

Beim Nokia C22 stellt der Hersteller eine Akkulaufzeit von drei Tagen in Aussicht. Ab Werk ist dieses Smartphone mit Android 13 in der abgespeckten Go Edition ausgestattet, verfügt auf der Rückseite über eine Dual-Kamera (13 + 2 Megapixel) und ein Gehäuse auf Plastik. Ein Fingerabdrucksensor ist ebenfalls auf der Rückseite zu finden. Vorn ist eine 8-Megapixel-Kamera für Selfies und Videoanrufe verbaut. Je nach Markt wird es das Nokia C22 mit 2 oder 3 GB RAM sowie 64 GB Speicherplatz geben – erweiterbar per MicroSD-Karte. Der Preis: 109 Euro.

Nokia C22 (links) und Nokia C32 von HMD Global – zwei neue Einsteiger-Smartphones.

Das Nokia C32 ist auf der Rückseite nicht mit einer Plastik-Oberfläche ausgestattet, sondern mit Glas. Auch dieses Smartphone verfügt hinten über zwei Kameras, allerdings löst die Hauptkamera mit bis zu 50 Megapixeln auf, was für die C-Klasse von Nokia bisher ein Alleinstellungsmerkmal ist. Der zweite 2-Megapixel-Sensor und die 8-Megapixel-Selfie-Kamera auf der Vorderseite unterscheiden sich vom C22 nicht. Der Fingerabdrucksensor ist beim Nokia C32 an der Seite zu finden. Trotz der wertigeren Verarbeitung ist das Nokia C32 nur 20 Euro teurer, kostet also 129 Euro.

Poco C55: Smartphone für knapp 100 Euro

Poco C55

In einer ähnlichen Preisklasse mischt das 192 Gramm schwere Poco C55 mit. Die Xiaomi-Tochter stattet dieses Einsteiger-Smartphone mit dem MediaTek Helio G85 Prozessor aus, es bietet 4 oder 6 GB RAM sowie 64 oder 128 GB Speicherplatz; maximal erweiterbar um bis zu 1 TB. Beim Bildschirm fiel die Wahl auf ein 6,71 Zoll großes Panel mit einer Auflösung von 720 x 1.600 Pixeln. Die Hauptkamera auf der Rückseite löst mit 50 Megapixeln auf, der Sensor vorn bietet eine Auflösung von 5 Megapixeln.

Der Preis für die günstigste Variante des mit einem 5.000 mAh großen Akku ausgestatteten Handys liegt bei umgerechnet knapp 100 Euro. Mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz sind umgerechnet 125 Euro zu bezahlen. Bisher ist das rückseitig auch mit einem Fingerabdrucksensor ausgestattete Telefon von Poco aber nur in Indien erhältlich. Wahlweise in Grün, Blau oder Schwarz.

Etwas überraschend: Als Betriebssystem ist nur Android 12 vorinstalliert und eine Wiederaufladung ist nur über einen veralteten Micro-USB-Anschluss möglich. NFC für mobiles Bezahlen fehlt.

OnePlus Ace 2 / OnePlus 11R: Start in Deutschland ungewiss

Smartphone-Neuheiten hat zudem OnePlus im Gepäck. Ob es das neue OnePlus Ace 2, das in Indien auch unter dem Namen OnePlus 11R verkauft wird, aber nach Deutschland schafft, ist aufgrund von weiterhin schwelenden Patentstreitigkeiten noch unklar. Dennoch: Für umgerechnet knapp 460 Euro bietet das OnePlus Ace 2 unter anderem 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Mit 16 GB RAM und 256 GB großem Speicher sind es rund 515 Euro.

OnePlus Ace 2 / OnePlus 11R 5G

Das AMOLED-Display des 204 Gramm schweren Smartphones ist 6,74 Zoll groß (1.240 x 2.772 Pixel, 120 Hz), als Betriebssystem kommt Android 13 zum Einsatz und als Prozessor ist der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 verbaut. Der 5.000 mAh große Akku lässt sich mit bis zu 100 Watt aufladen, auf der Rückseite sind drei Kameras (50 + 8 + 2 Megapixel) zu finden. 5G, NFC und Bluetooth 5.3 sind ebenso an Bord wie Wi-Fi 6. Hinter dem Display ist ein Fingerabdrucksensor verbaut.

Ulefone Power Armor 19: Gewaltiges Outdoor-Smartphone

Oder möchtest du lieber einen Begleiter fürs Abenteuer dein Eigen nennen? Ein Smartphone, das dich auch in widrigsten Bedingungen nicht im Stich lässt? Dann solltest du dir das Ulefone Power Armor 19 näher ansehen. Auf Basis von Android 12 und dem MediaTek G99 Prozessor ist dieses Outdoor-Handy nicht nur mit einem Temperatur-Sensor ausgestattet, sondern erlaubt auch, Endoskope oder ein Digital-Mikroskop anzuschließen. Vorn ist eine 16-Megapixel-Kamera zu finden, hinten eine Dreifach-Kamera (108 + 8 + 5 Megapixel).

Beeindruckend ist auch der Akku: Er bietet eine Kapazität von 9.600 mAh, für bis zu drei Wochen Laufzeit. Eine Wiederaufladung soll mit bis zu 66 Watt möglich sein; kabellos mit bis zu 15 Watt. Natürlich ist das Smartphone staub- und wasserdicht und das 6,58 Zoll große Display (1.080 x 2.408 Pixel, 120 Hz) mit Gorilla Glass 5 vor etwaigen Beschädigungen geschützt. Und mit 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz steht auch ausreichend (Arbeits-) Speicher zur Verfügung.

Ulefone Power Armor 19

Und der Preis? Regulär gibt Ulefone einen Preis in Höhe von knapp 435 Euro an. Aktuell ist das Outdoor-Smartphone über den Webshop des Herstellers aber reduziert zu haben und kostet rund 375 Euro. Für ein Outdoor-Handy mit der gebotenen Ausstattung ein fairer Preis. Sogar nur knapp 350 Euro kostet das Smartphone über einen bei der Bestellung auswählbaren Gutschein derzeit bei AliExpress.

Doogee S100: Nachtsichtkamera an Bord

Eine Nachtsichtkamera mit einer Auflösung von 20 Megapixeln bietet als Besonderheit das ebenfalls neue Outdoor-Handy Doogee S100. Dieses Smartphone kostet bei AliExpress nach aktuellem Stand der Dinge rund 460 Euro, man kann aber davon ausgehen, dass dieser Preis in Kürze spürbar sinken wird. Denn am 20. März soll eine Frühbesteller-Phase starten, ehe das Smartphone am 26. März dann ganz offiziell in den Verkauf startet. Als Betriebssystem ist Android 12 vorinstalliert.

Doogee S100

Die wichtigsten Spezifikationen des Doogee S100: 6,58 Zoll großes Display (120 Hz), MediaTek Helio G99 Prozessor, 12 GB RAM sowie 256 GB Speicherplatz. Neben der Nachtsichtkamera sind rückseitig noch drei weitere Kameras (108 + 16 + 2 Megapixel) nutzbar. Vorn steht eine Selfie-Cam mit einer Auflösung von 32 Megapixeln zur Verfügung. Der Akku ist sogar noch etwas größer als beim oben genannten Ulefone-Smartphone. Er bietet eine Kapazität von 10.800 mAh und ist mit 66 Watt wiederaufladbar.

Samsung Galaxy A14: Einsteiger-Smartphone auch von Samsung

Und dann wäre da noch Samsung: Mit dem Galaxy A14 greift auch der koreanische Elektronikkonzern auf dem Markt für Einsteiger-Smartphones neu an. Bisher wurde das Smartphone zwar nur in Asien offiziell vorgestellt, man kann aber davon ausgehen, dass es auch nach Europa kommt. Ausgestattet ist es mit einem 6,6 Zoll großen Bildschirm und du hast die Wahl zwischen einem LTE- und einem 5G-Modell. Nähere Details findest du in unserer ausführlichen Produkt-Vorstellung zum Samsung Galaxy A14.

Jetzt weiterlesen Handys für wenig Geld: Hier kommen die neuen Preis-Wunder