Handys für wenig Geld: Hier kommen die neuen Preis-Wunder

Bei Amazon kannst du zu einem Preis von knapp 300 Euro unter anderem das neue Umidigi F3 5G kaufen. Herzstück dieses Smartphones ist der MediaTek Dimensity 700 als zentrale Recheneinheit. Dazu sind 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz nutzbar. Der Bildschirm ist zwar 6,7 Zoll groß, löst aber mit eher unterdurchschnittlichen 720 x 1.650 Pixeln auf.

Auf der Rückseite ist eine Dreifach-Kamera (48 + 8 + 5 Megapixel) zu finden, vorn eine 16-Megapixel-Kamera. Auf Basis von Android 12 ist zudem ein 5.150 mAh großer Akku an Bord und auch NFC für mobiles Bezahlen wird unterstützt. Alternativ ist das Smartphone für knapp 220 Euro auch als LTE-Variante verfügbar.

Blackview BV9200: Outdoor-Smartphone für Einsteiger

Über AliExpress ist das neue Outdoor-Smartphone Blackview BV9200 erhältlich. Zum Verkaufsstart für rund 230 statt für regulär 465 Euro. Auf Basis des MediaTek Helio G96 Prozessors spielt es mit 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz in der unteren Mittelklasse mit. Beim Display setzt der Hersteller auf ein 6,6 Zoll großes IPS-Panel mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz und einer Auflösung von 1.080 x 2.408 Pixeln.

Eine Dreifach-Kamera (50 + 8 + 0,3 Megapixel) wird um eine 16-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite ergänzt, der Akku bietet eine Kapazität von 5.000 mAh. Das Gewicht fällt mit 310 Gramm wegen des besonders robusten Gehäuses aber sehr hoch aus. Auch wichtig: 5G wird nicht unterstützt.

Blackview BV9200

Doogee S99: Smartphone mit Nachtsicht-Kamera

Etwas hochwertiger, insbesondere mit Blick auf die Kameras: das Doogee S99. Auch bei diesem Smartphone stehen zwar der MediaTek Helio G96, 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz im Mittelpunkt, dazu gesellt sich aber ein besonderes Kamera-Setup. Die Hauptkamera von Samsung löst mit bis zu 108 Megapixeln auf, dazu gesellt sich eine 64 Megapixel starke Nachtsichtkamera und eine Weitwinkel-Makrokamera mit einer Auflösung von 16 Megapixeln. Vorn ist zudem eine 32-Megapixel-Kamera für Selfies und Videochats nutzbar. Der Bildschirm ist 6,3 Zoll groß (1.080 x 2.340 Pixel), der Akku bietet eine Kapazität von 6.000 mAh und der Preis liegt bei 325 Euro.

Doogee S99

Start in Kürze auch in Deutschland: Nubia Redmagic 8 Pro

Noch nicht offiziell in Europa vorgestellt: das neue Gaming-Smartphone Nubia Redmagic 8 Pro. Details zu dem neuen Mobiltelefon sind aber trotzdem schon vor dem Launch in der kommenden Woche bekannt, denn in China hat das Telefon das Licht der Welt längst erblickt. Teil der Ausstattung sind unter anderem ein 6.000 mAh großer Akku, der Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor von Qualcomm und ein ausgeklügeltes Kühlungssystem (ICE 11.0). Ergänzend kommt ein RedCore R2 Gaming-Chip zum Einsatz. Und natürlich dürfen bei einem Gaming-Smartphone auch ein aktiver Lüfter und spezielle Shoulder-Keys nicht fehlen.

Das AMOLED-Display (6,8 Zoll, 120 Hz, 1.116 x 2.480 Pixel) im 20:9-Format soll durch kaum erkennbare Displayränder überzeugen. Zur weiteren Ausstattung gehören eine Frontkamera mit einer Auflösung von 16 Megapixeln und eine Triple-Kamera auf der Rückseite (50 + 8 + 2 Megapixel). Angeboten wird das 228 Gramm schwere Smartphone in drei Speichervarianten (8+128 GB / 8+256 GB / 12+256 GB). Die Preise liegen in China bei umgerechnet 550, 605 respektive 660 Euro. Hierzulande dürfte bei jedem Modell ein Aufpreis von mindestens 100 Euro anfallen.

Oppo mit zwei neuen 5G-Smartphones

Ebenfalls zwei Kandidaten für den europäischen Markt: Die neu vorgestellten Einsteiger-Modelle Oppo A56s 5G und Oppo A78 5G. Aber nur, wenn Oppo seine Patent-Streitigkeiten in den Griff bekommt. Ansonsten dürfte hierzulande ein Vertrieb schwierig bis unmöglich werden. Es sei denn, man kauft die Handys über Umwege im Ausland.

Oppo A56s 5G

Das A56s 5G soll klar als Einsteiger-Smartphone jene Kunden ansprechen, die sich ein preiswertes 5G-Smartphone wünschen. Das LCD-Display (720 x 1.612 Pixel, 90 Hz) ist 6,56 Zoll groß, als Prozessor kommt der MediaTek Dimensity 810 zum Einsatz – flankiert von 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB Speicherplatz. Eine Speichererweiterung per microSD-Karte ist möglich. Rückseitig ist eine einfache Dual-Kamera (13 + 2 Megapixel) zu finden. Der Preis: 150 respektive 180 Euro.

Oppo A78 5G

Etwas besser ausgestattet: das Oppo A78. Das LCD-Display ist 6,56 Zoll groß, als Prozessor setzt der Hersteller auf den MediaTek Dimensity 700, dem 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz zur Seite stehen. Auf der Rückseite kommt neben einer 50-Megapixel-Kamera auch eine 2-Megapixel-Kamera zum Einsatz. Der Preis für das ab Werk mit Android 13 und 5.000 mAh großem Akku ausgestattete Smartphone liegt bei umgerechnet 220 Euro.

Jetzt weiterlesen Die Flaggship-Killer kommen: Aufregende Smartphones für 2023