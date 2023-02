Nur 180 Euro: Dieses Smartphone soll ewig halten

Das Unternehmen Nokia stellt schon lange keine Smartphones mehr her. Stattdessen lizenziert man den Markennamen an HMD Global. Diese sitzen jedoch, wie auch Nokia in Espoo, Finnland und beschäftigen viele der ehemaligen Nokia-Angestellten. Den High-End-Markt hat man aufgegeben, aber versucht sich weiterhin an günstigeren Smartphones mit Fokus auf die Nachhaltigkeit. Das neuste Modell der Reihe: Das Nokia G22 für 180 Euro.

Das Nokia G22 kannst du selbst reparieren

Auf den ersten Blick ist das neue Nokia G22 ein unscheinbares Mittelklasse-Smartphone. Doch ist das Smartphone voll auf Nachhaltigkeit getrimmt. So bestehen etwa die Rückseite und das mitgelieferte Case aus recyceltem Kunststoff. Doch legt man auch großen Wert auf die Reparierbarkeit.

So bietet HMD Global viele Ersatzteile für das Smartphone kostengünstig über die Ersatzteil-Plattform von iFixit an. Ein neuer Akku kostet 25 Euro, ein Bildschirm 50 Euro und eine neue Ladebuchse 20 Euro. Diese Ersatzteile sollen auch nach Ablauf der Garantiezeit verfügbar bleiben. Darüber hinaus stellt man auch Anleitungen bereit, die einem die Reparatur zu Hause erklären.

Alternativ lässt sich das Smartphone auch über Nokia Circular abonnieren. Hierbei kaufst du das Smartphone nicht, sondern zahlst einmalig 35 Euro und monatlich 10 Euro im Abo. Bei Beschädigung oder Diebstahl repariert Nokia dein Smartphone oder sorgt für Ersatz.

Das Nokia G22 in Lagoon Blue

Lange Garantie – auch für Updates

Wie auch seine Schwestermodelle kommt das Nokia G22 mit 3 Jahren Garantie zum Kunden. Und auch bei den Updates verspricht man eine vergleichsweise lange Unterstützung. Während andere Smartphones in dieser Preisklasse nur selten regelmäßige Updates erhalten, garantiert Nokia dem Smartphone zwei Jahre Android-Updates und ganze drei Jahre monatliche Sicherheitsupdates.

Technische Daten des Nokia G22 im Überblick:

Maße: 165 x 76,19 x 8,48 Millimeter

Gewicht: 195 Gramm

Display: 6,52 Zoll, IPS, 720 x 1.600 Pixel

Betriebssystem: Android 12

Prozessor: Unisoc T606

Speicher: 4 GB Arbeitsspeicher + 64 GB Speicher (erweiterbar)

Hauptkamera: 50 +2 + 2 MP

Frontkamera: 8 MP

Akku: 5.000 mAh

WLAN: 2,4 + 5 GHz

Bluetooth: 5.0

Fingerabdrucksensor: ja

Guter Support – Schwache Hardware

Im Nokia G22 steckt ein Unisoc T606 Prozessor mit 4 Gigabyte RAM. Dieser über drei Jahre alte Chip muss sich leistungstechnisch gegen andere Mittelklasse-Smartphones wie dem Huawei P20 Lite von 2019 geschlagen geben. Somit ist das Smartphone nur für anspruchslose Aufgaben wie WhatsApp-Nachrichten schreiben oder die Verbindungssuche der nächsten Bahnfahrt geeignet. Spielen, Fotobearbeitung oder das parallele Nutzen mehrere Apps dürfte damit wenig Spaß machen. Auch ist fraglich, wie die Performance nach ein paar Jahren und mehreren Updates aussieht.

Doch ist das Nokia G22 für genau diese Zielgruppe konzipiert, die ihr Smartphone nur wenig benötigen. Der 720p Bildschirm und schwache Prozessor benötigen nicht sonderlich viel Strom und zusammen mit dem 5.000 mAh großen Akku, dürfte das Smartphone im Standby locker 3 bis 4 Tage durchhalten. Kombiniert mit dem langen Update-Support und den günstigen Ersatzteilen ist das Nokia G22 ein sorgenfreies Smartphone für den gelegentlichen Einsatz.