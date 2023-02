Neue Smartphones: Von Top-Modell bis 100-Euro-Handy

Neben einem neuen Business-Smartphone von Gigaset und neuen Einsteiger-Handys aus dem Hause Xiaomi und Nokia möchten wir dir in dieser Übersicht auch ein Outdoor-Smartphone mit einem lupenreinen Monster-Akku zeigen. Satte 22.000 mAh Kapazität sind eine echte Ansage. Den Anfang macht aber ein neues GT-Modell aus dem Hause Realme.

Realme GT Neo 5 – Neues Top-Modell

Das Realme GT Neo 5 gestattet eine Wiederaufladung des 4.600 mAh großen Akkus mit bis zu 240 Watt. Die Turbo-Aufladung unterstützt das Smartphone in der Speicherkonfiguration mit 16 GB Arbeitsspeicher und wahlweise 256 GB oder 1 TB Speicherplatz. Es stehen aber auch Modelle mit „nur“ 150 Watt Ladeleistung und 5.000 mAh großem Akku zur Verfügung. Dann wahlweise in den folgenden Speichervarianten: 8+256 GB, 12+256 GB sowie ebenfalls 16+256 GB.

Herzstück des 199 Gramm schweren 5G-Smartphones ist Qualcomms Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor. Es ist das aktuell zweitstärkste SoC des US-amerikanischen CPU-Herstellers. Das 6,74 Zoll große Display bietet eine Auflösung von 1.240 x 2.772 Pixeln und eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Dadurch ist das Realme GT Neo 5 insbesondere für mobiles Gaming bestens gerüstet. Rückseitig ist eine Dreifach-Kamera (50 + 8 + 2 Megapixel) nutzbar, auf der Vorderseite eine 16-Megapixel-Kamera. Dual-WLAN, Bluetooth 5.3 und NFC runden den breiten Umfang an nutzbaren Extras ab.

Realme GT Neo 5

Bleibt noch die Frage, was das ab Werk mit Android 13 ausgestattete Smartphone kostet. Die Preise liegen abhängig von der gewählten Speichervariante zwischen umgerechnet 355 und 480 Euro. In Deutschland müsstest du bei einer Einführung hierzulande mit Aufpreisen in Höhe von etwa 100 Euro rechnen. Es steht wahlweise in Weiß, Schwarz oder Violett zur Verfügung. Die violette und schwarze Ausführung allerdings zunächst nur mit 150-Watt-Ladetechnologie.

Honor X8a und Honor X7a – Zwei neue Mittelklasse-Modelle

Ein 6,7 Zoll großes LCD-Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.388 Pixeln, den MediaTek Helio G88 als Prozessor sowie 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz bietet das neue Honor X8a. Hinzu kommen drei Kameras auf der Rückseite (100 + 5 + 2 Megapixel) sowie eine 16 Megapixel starke Frontkamera. Der Akku des 179 Gramm schweren LTE-Smartphones bietet eine Kapazität von 4.500 mAh, Bluetooth 5.1 und NFC sind ebenfalls Teil der Ausstattung. Der Preis: knapp 270 Euro.

Einen größeren Akku (5.330 mAh), einen etwas größeren Bildschirm (6,75 Zoll) mit einer schwächeren Auflösung (720 x 1.600 Pixel) und eine ansonsten etwas schwächere Ausstattung bietet das Honor X7a. Es basiert auf dem MediaTek Helio G37 Prozessor, verfügt über 4 GB RAM sowie 128 GB Speicherplatz und spielt in diesem Zusammenhang klar in der unteren Mittelklasse mit. Vier rückseitige Kameras (50 + 5 + 2 + 2 Megapixel) sowie eine 8 Megapixel starke Frontkamera sind ebenso nutzbar wie Bluetooth 5.1 und NFC. Die Kosten für dieses Smartphones liegen bei knapp 230 Euro.

Nokia C12 – Smartphone zum Discountpreis

Ein neues Einsteiger-Smartphone hat unterdessen HMD Global in den deutschen Handel gebracht. Das Nokia C12 ist gemessen an den technischen Spezifikationen alles andere als ein großer Wurf. Wer aber in erster Linie ein Smartphone sucht, um mobil erreichbar zu sein, findet im Nokia C12 eine gute Alternative zu anderen Smartphones unter 200 oder sogar Handys unter 100 Euro. Denn der Verkauf des Nokia C12 soll in Kürze zwar für 119 Euro starten. Es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis das Handy unter die 100-Euro-Grenze fällt.

Nokia C12

Auf Basis von Android 12 in der Go-Edition ist das 179 Gramm schwere LTE-Smartphone mit dem Unisoc-Prozessor 9863A (acht Cortex A55 Kerne / 4 x 1,2 GHz & 4 x 1,6 GHz) und 2 GB RAM ausgestattet. Dazu gesellen sich 64 GB interner Speicherplatz, der per microSD-Karte um bis zu 256 GB erweiterbar ist. Das HD+-Display ist 6,3 Zoll groß und eine 5-Megapixel-Kamera in selbiges integriert. Auf der Rückseite findet sich eine einfache 8-Megapixel-Kamera. Sicherheits-Updates sind für zwei Jahre garantiert, der 3.000 mAh große Akku herausnehmbar.

Xiaomi Redmi 12C – Das Comeback des 100-Euro-Smartphones

Schon jetzt im günstigsten Fall für umgerechnet unter 100 Euro zu haben: das Xiaomi Redmi 12C. Zwar ist dieses Handy noch nicht in Deutschland verfügbar, könnte bei einer Einführung hierzulande aber schnell zu einem Kassenschlager im Einsteiger-Segment werden. Zum Beispiel im Verkauf bei Lebensmittel-Discountern wie Lidl oder Aldi. Denn ausgestattet mit einem 6,71 Zoll großen Displays (720 x 1.650 Pixel), Helio G85 Prozessor von MediaTek und 5.000 mAh großem Akku bietet es eine solide Ausstattung zum kleinen Preis.

Xiaomi Redmi 12C

Drei Speichervarianten lassen zudem viel Flexibilität bei der Auswahl: 4 GB RAM + 64 GB Speicherplatz kosten umgerechnet 95 Euro, 4 GB RAM + 128 GB interner Speicherplatz sind für 110 Euro zu haben und 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz kosten 125 Euro. Alle Modelle sind bei Bedarf um bis zu 512 GB per microSD-Karte erweiterbar und bieten auf der Rückseite eine 50-Megapixel-Kamera sowie einen nicht näher spezifizierten Tiefensensor, während vorn eine 5-Megapixel-Kamera zum Einsatz kommt.

Gigaset GX6 Pro – Business-Smartphone „Made in Germany“

Robustes Design und 5G-Technologie vereint das neue MIL-STD-810H- und IP68-zertifizierte Gigaset GX6 Pro. Als Business-Smartphone konzipiert, ist es mit einem MediaTek Dimensity 900 Prozessor ausgestattet und kann auf 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher zugreifen. Eine Speichererweiterung ist per microSD-Karte um bis zu 1 TB möglich. Das IPS-Display ist 6,6 Zoll groß und bietet neben einer Auflösung von 1.080 x 2.412 Pixeln eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

Auf der Rückseite ist das 278 Gramm schwere Smartphone mit einer Dual-Kamera (50 + 2 Megapixel) ausgestattet, die Frontkamera löst mit bis zu 16 Megapixeln auf. Schnelles Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 und NFC-Unterstützung runden das Angebot an Extras ab. Der 5.000 mAh große Akku ist wechselbar und bei Bedarf nicht nur über einen USB Typ-C-Anschluss (Version 3.0), sondern auch drahtlos aufladbar.

Gigaset GX6 Pro

Ausgeliefert wird das Gigaset GX6 Pro mit Android 12, soll zu einem späteren Zeitpunkt aber zunächst ein Update auf Android 13 und ein weiteres Jahr später auch auf Android 14 erhalten. Sicherheitsupdates soll es bis Anfang 2028 geben. Zur Verfügung steht es über Fachhandelspartner voraussichtlich ab Februar 2023; wahlweise in Schwarz und Grau.

Doogee V Max – Monster-Akku-Smartphone

Das neue Doogee V Max wiederum mag optisch alles andere als ein schönes Smartphone sein, es bietet aber eine echte Besonderheit: einen 22.000 mAh großem Akku. Das ist mehr als das Vierfache dessen, was normaler Smartphones gegenwärtig an Akkukapazität zu bieten haben. Zudem ist es mit diesem Smartphone möglich, auch andere elektronische Geräte mit neuer Energie zu versorgen. Das Telefon ist also sozusagen eine Powerbank im Handy-Gewand.

Auch die restliche Ausstattung des Doogee V Max fällt für ein Outdoor-Smartphone erstaunlich hochwertig aus: MediaTek Dimensity 1080 Prozessor (5G-fähig), 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicherplatz sind ebenso an Bord wie ein 6,58 Zoll großes Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz.

Doogee V max

Auf der Rückseite ist neben einer 108 Megapixel starken Hauptkamera von Samsung auch eine Nachtsicht-Kamera (20 Megapixel) von Sony und eine Weitwinkel-Kamera (16 Megapixel) zu finden. Vorne lässt sich für Videochats und Selfies eine 32-Megapixel-Kamera nutzen, die ebenfalls von Sony stammt. Als Betriebssystem ist beim Doogee V Max Android 12 an Bord, der Preis liegt im Rahmen einer Early-Bird-Phase bei AliExpress bei rund 440 Euro. Später sollen angeblich fast 885 Euro verlangt werden, das darf man aber wohl ins Reich der Fabel verweisen.

Weitere Smartphone-Neuheiten

Du möchtest noch mehr über neue Smartphones erfahren? Dann können wir dich unter anderem mit ausführlichen Informationen zu gleich fünf neuen Smartphones von Motorola versorgen. Außerdem wurden jüngst von der Xiaomi-Tochter Poco zwei neue Smartphones mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis präsentiert. Und bei der Deutschen Telekom kannst du jetzt neben dem T-Phone auch das T-Phone Pro kaufen. Beide Smartphones hatte der Magenta-Konzern schon Ende vergangenen Jahres vorgestellt.

