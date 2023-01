Motorola: Vorsicht Samsung, fünf neue Galaxy-A-Alternativen

Mit großen Schritten rückt die weltweit größte Mobilfunkmesse, der MWC, näher. Ab Ende Februar werden in Barcelona wieder die neuesten Mobilfunk-Highlights und natürlich auch viele neue Smartphones präsentiert. Ein Hersteller, der in den zurückliegenden Monaten mit so einigen attraktiven Handymodellen für Aufsehen sorgte, wagt sich schon jetzt aus der Deckung: Motorola. Die Lenovo-Tochter hat vier neue Smartphones der Moto-G-Familie präsentiert. Dazu gesellt sich ein klassisches Einsteiger-Smartphone aus der Moto-E-Serie.

Motorola Moto G73 5G: 256 GB Speicherplatz für unter 300 Euro

Für knapp 300 Euro neu im Angebot: das mit Android 13 ausgestattete Motorola Moto G73 5G. Der Name verrät bereits, dass dieses Smartphone auf Basis des Prozessors MediaTek Dimensity 930 in der Lage ist, unter anderem auch in 5G-Netzen zu funken. Nicht minder spannend ist die Tatsache, dass das Mobiltelefon mit 256 GB internem Speicher und 8 GB RAM ausgestattet ist. Unter den besten Handys bis 300 Euro rückt es damit in direkte Konkurrenz zum Motorola Edge 30, wenngleich die Kamera-Ausstattung mit einer Dual-Kamera (50 + 8 Megapixel) schwächer ausfällt.

Motorola Moto G73 5G

Abstriche muss man als Nutzer auch beim Display machen. Es ist zwar 6,5 Zoll groß und bietet bei einer Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, es steht aber nur ein LCD-Panel statt AMOLED-Technologie zur Verfügung. Auf der Vorderseite ist eine 16-Megapixel-Kamera in das Display eingearbeitet. Bluetooth in Version 5.3, NFC für mobiles Bezahlen und Dual-WLAN runden das Angebot an Extras ab. Auf Wi-Fi 6 musst du aber verzichten. Bei den verfügbaren Farben hast du die Wahl zwischen Weiß und einem tiefen Dunkelblau.

Motorola Moto G53 5G: Weniger Speicher für weniger Geld

Etwas Geld kannst du sparen, wenn du dich für das Motorola Moto G53 5G entscheidest. Bei diesem Smartphone ist auch 5G an Bord, allerdings kannst du nur 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicherplatz nutzen. Bei Bedarf ist der interne Speicher per microSD-Karte um bis zu 1 TB erweiterbar. Beim Prozessor hat sich Motorola für den Qualcomm Snapdragon 480+ 5G entschieden und setzt beim Betriebssystem natürlich ebenfalls auf Android 13.

Motorola Moto G53 5G

Die Größe des LCD-Bildschirms fällt verglichen mit dem besser ausgestatteten Schwestermodell identisch aus. Sie liegt also bei ebenfalls 6,5 Zoll und auch die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz ist gegeben. Allerdings musst du dich mit einer schwächeren Auflösung zufriedengeben: 720 x 1.600 Pixel. Keine nennenswerten Unterschiede sind bei den beiden rückseitigen Kameras (50 + 2 Megapixel) und bei der Frontkamera (16 Megapixel) zu vermerken. NFC ist auch beim Motorola Moto G53 5G nutzbar, ebenso Dual-WLAN. Bluetooth steht in Version 5.1 bereit.

Motorola Moto G23: Fokus auf viel Arbeitsspeicher zum Sparpreis

Wenn dir eine 5G-Unterstützung nicht so wichtig ist und du stattdessen nach einem Smartphone mit einer soliden Leistung suchst, könnte das Motorola Moto G23 interessant für dich sein. Denn es ist mit dem MediaTek Helio G85 Prozessor ausgestattet und bietet für knapp 230 Euro satte 8 GB Arbeitsspeicher. Dazu gesellen sich 128 GB Speicherplatz, die per Speicherkarte um bis zu 512 GB erweiterbar sind.

Motorola Moto G23

Der LCD-Bildschirm (720 x 1.600 Pixel, 90 Hz) ist auch bei diesem Smartphone 6,5 Zoll groß. Rückseitig steht eine Dreifach-Kamera (50 + 5 + 2 Megapixel) zur Nutzung bereit, auf der Vorderseite ist ein 16-Megapixel-Sensor verbaut. Dual-WLAN, NFC und Bluetooth 5.1 runden das Portfolio an Extras ab. Der Akku ist wie bei den beiden besser ausgestatteten Neuvorstellungen 5.000 mAh groß und gestattet eine Wiederaufladung mit bis zu 30 Watt. Das ist genauso flott wie beim Moto G73 5G. Beim Moto G53 5G sind es nur maximal 10 Watt.

Motorola Moto G13: Weniger Ausstattung für weniger Geld

Nur 4 GB RAM und 128 GB (erweiterbaren) Speicherplatz bietet das Motorola Moto G13, das ebenfalls auf dem MediaTek Helio G85 basiert. Gegenüber dem G23 fällt auch die Kamera-Ausstattung etwas schwächer aus. Denn auf der Vorderseite ist nur eine 8-Megapixel-Kamera nutzbar, auf der Rückseite kommt eine Dreifach-Kamera (50 + 2 + 2 Megapxiel) zum Einsatz. Der Akku ist zudem nur mit bis zu 10 Watt wiederaufladbar. Der Preis: knapp 180 Euro.

Motorola Moto G13

Motorola Moto E13: Für Mobilfunk-Einsteiger

Ein Smartphone, das künftig unter anderem bei Aldi und Lidl in den Fokus rücken könnte, ist das Motorola Moto E13. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt bei nur knapp 120 Euro, was natürlich Auswirkungen auf die Ausstattung hat. Android 13 steht nur in der abgespeckten Go Edition zur Verfügung, als Prozessor ist der Unisoc T606 Prozessor verbaut, der interne Speicher auf 64 GB, der Arbeitsspeicher auf 2 GB begrenzt. Parameter, die vermuten lassen, dass es dieses Smartphone demnächst auch für unter 100 Euro zu kaufen geben könnte.

Motorola Moto E13

Außerdem kannst du beim Motorola Moto E13 auf ein 6,5 Zoll großes Display (LCD) mit einer Auflösung von 720 x 1.600 Pixeln zugreifen. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei nur 60 Hz. Sehr einfach gehalten ist zudem die Kamera-Ausstattung. Auf der Rückseite muss eine einfache 13-Megapixel-Kamera reichen, vorn ist eine 5-Megapixel-Kamera ins Display integriert. Bluetooth steht in Version 5.0 zur Verfügung, NFC fehlt. Eine Wiederaufladung des 5.000 mAH großen Akkus ist mit bis zu 10 Watt möglich.

Alle fünf neuen Motorola-Smartphones sind mit Ausnahme des Motorola Moto E13 ab sofort über die Homepage des Herstellers erhältlich und sollten in Kürze auch in anderen Onlineshops und über den stationären Handel verfügbar sein.