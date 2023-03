Für unter 200 Euro: Dieses Samsung-Handy wird 2023 ein Bestseller

Im Preisbereich unter 200 Euro ist Samsung stark aufgestellt. Während andere Hersteller mit einer hohen Leistung oder einer guten Reparierbarkeit zu punkten versuchen, kann Samsung ein gelungenes Gesamtpaket und eine einfach zu bedienende Software bieten. So konnte man im vergangenen Jahr viele Käufer vom Galaxy A13 überzeugen. Jetzt steht der Nachfolger vor der Tür.

Samsung Galaxy A14 vorgestellt

Bisher hat Samsung das Galaxy A14 nur in Malaysia vorgestellt, wird es aber voraussichtlich im April auch nach Deutschland bringen. Das Smartphone ist wahlweise mit oder ohne 5G erhältlich – unterscheidet sich dann jedoch auch in der restlichen Ausstattung. Die 5G-Version hat Samsung bereits im Januar präsentiert.

Beide Varianten sind gleich groß und mit einem 6,6 Zoll LCD-Display ausgestattet. Das 5G-Modell verfügt über eine 90 Hertz Bildwiederholrate, während das normale A14 mit 60 Hertz auskommen muss. Beide Modelle bieten in diesem Jahr eine vollwertige Full-HD-Auflösung, was in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist.

Samsung Galaxy A14 LTE in allen Farben

Anderer Prozessor und unendlich viel Speicher

In der 4G/LTE-Variante kommt ein Helio G80 Prozessor von Mediatek zum Einsatz. Dabei handelt es sich um einen fast vier Jahre alten Prozessor mit eher mäßiger Leistung. Deutlich stärker ist hingegen die 5G-Variante ausgestattet. Hier verbaut Samsung den nagelneuen Exynos 1330 aus eigener Produktion. Dieser ist bisher in noch keinem anderen Smartphone verbaut, soll jedoch eine außerordentlich gute Performance in dieser Preisklasse bieten.

Beide Smartphones kommen wahlweise mit 64 oder 128 Gigabyte Speicherplatz. Die Besonderheit dabei: Im Gegensatz zu teureren Samsung-Smartphones ist hier weiterhin ein microSD-Slot verbaut, sodass du den Speicher nach Belieben erweitern kannst.

Der Akku ist bei beiden Versionen des Galaxy A14 5.000 mAh groß, was in dieser Preisklasse ein durchschnittlicher Wert ist. Geladen wird per USB-C mit maximal 15 Watt. Für eine volle Ladung solltest du also etwa drei Stunden einplanen.

Kamera mit hoher Auflösung

Die Hauptkamera ist bei beiden Galaxy A14 identisch und bietet eine Auflösung von 50 Megapixeln. Unterschiede gibt es hingegen bei den Zusatz-Objektiven. Diese bieten jedoch eine viel zu geringe Auflösung und bringen kaum einen funktionellen Mehrwert. Die 5G-Variante bietet eine Ultraweitwinkel- und eine Makro-Kamera, während das 4G-Modell mit einem Tiefensensor und einer Makro-Kamera daherkommt.

Samsung Galaxy A14: Preise und Verfügbarkeit

Samsung hat sich in den vergangenen Jahren einen exzellenten Ruf erarbeitet, auch sehr preiswerte Smartphones lange mit Updates zu unterstützen. Daher dürften auch die neuen Galaxy A14 Smartphones hierzulande wieder viele Käufer finden. So garantiert Samsung den Smartphones ganze vier Jahre quartalsweise Sicherheitsupdates. Damit lässt sich das Galaxy A14 5G über einen langen Zeitraum hinweg sicher nutzen. Auch auf Android 14 kannst du dich mit Sicherheit freuen. Hierfür gibt es aber keine Garantie. Der Vorgänger, das Galaxy A13 5G war jedoch eines der ersten Smartphones, das in diesem Jahr Android 13 bekommen hat – noch vor den Flaggschiff-Smartphones anderer Hersteller wie Xiaomi oder Honor.

Bis du die neuen Smartphones kaufen kannst, dauert es noch ein paar Wochen. So soll das Galaxy A14 5G im April für 229 Euro zu uns kommen. Für das günstigere Galaxy A14 4G/LTE gibt es noch keinen offiziellen Euro-Preis. In Malaysia ist es für rund 150 Euro zu haben. Daher rechnen wir hierzulande mit einem Preis von 189 Euro bei Marktstart.