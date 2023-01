Samsung: Eins der meistverkauften Handys bekommt einen Nachfolger

Wenn man ein günstiges Smartphone für unter 200 Euro sucht, landet man häufig beim Samsung Galaxy A13 5G. Jetzt hat Samsung mit dem Galaxy A14 5G einen direkten Nachfolger präsentiert. Das neue Smartphone kommt mit einem stärkeren Prozessor, neuer Frontkamera und einem deutlich besseren Bildschirm daher.

Samsung Galaxy A14 5G vorgestellt

Das Samsung Galaxy A14 5G bietet ein Kunststoff-Gehäuse in vier verschiedenen Farben. Neben Schwarz und Silber stehen auch ein helles Grün und ein dunkles Rot zur Auswahl. Der Bildschirm misst 6,6 Zoll in der Diagonalen und bietet – im Gegensatz zum Vorgänger – endlich eine Full-HD-Auflösung. Weiterhin kommt ein LCD-Panel mit 90 Hertz Bildwiederholrate zum Einsatz. Die Displayränder sind nicht ganz so schmal, wie bei teureren Smartphones. So ist gerade unten ein deutliches „Kinn“ sichtbar. Die Frontkamera findet in einer tropfenförmigen Notch mittig im oberen Bildschirmrand Platz.

Das neue Samsung Galaxy A14 5G in allen Farben

Letztere bekommt im Galaxy A14 5G ein großes Update und fotografiert nun mit 13 Megapixeln. Die rückseitige Kamera wurde hingegen nicht überarbeitet und bietet weiterhin eine 50-Megapixel-Hauptkamera sowie zwei eher überflüssige Sensoren mit je 2 Megapixeln für Makro und Tiefeninfos.

Neuer Prozessor mit 5G

Im Inneren des Smartphones steckt der eigenständig entwickelte Prozessor „Exynos 1330“. Dieser kommt hier erstmals zum Einsatz und bietet laut erster Benchmarks eine gute Performance für diese Preisklasse. Dazu verbaut Samsung 128 Gigabyte Speicher und 6 Gigabyte RAM. Der interne Speicher lässt sich nachträglich per microSD-Karte erweitern, sodass sich noch mehr Platz für Fotos, Dateien und Apps schaffen lässt.

Beim Mobilfunk werden alle hierzulande benötigten Frequenzen für 2G, 4G/LTE und 5G unterstützt. So ist das Smartphone für die Zukunft gerüstet, sobald der neue Mobilfunkstandard auch in günstigeren Verträgen zur Verfügung steht. Beim WLAN muss man hingegen auf den neusten Standard Wi-Fi 6 verzichten. So ist nur Wi-Fi 5 (bzw. ac) an Bord. Das ist jedoch in dieser Preisklasse üblich und fällt im Alltag nicht weiter auf.

Samsungs Stärke: Die Software

Das Galaxy A14 5G kommt als erstes preiswertes Smartphone direkt mit Android 13 auf den Markt. Dazu kommt Samsungs eigene Oberfläche One UI 5 in einer etwas abgespeckten Core-Version, für eine bessere Performance.

Ein Highlight in dieser Preisklasse: Die exzellente Update-Versorgung. So garantiert Samsung dem Smartphone ganze vier Jahre Sicherheitsupdates. Damit lässt sich das Galaxy A14 5G über einen langen Zeitraum hinweg sicher nutzen. Die Updates erscheinen quartalsweise. Auch auf Android 14 kannst du dich mit Sicherheit freuen. So gibt es hier zwar keine Garantie. Das Galaxy A13 5G war jedoch eins der ersten Smartphones, das in diesem Jahr Android 13 bekommen hat – noch vor den Flaggschiff-Smartphones anderer Hersteller wie Xiaomi oder Honor.

Preis und Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy A14 5G ist ab dem 12. Januar für 199 Dollar in den USA erhältlich. Im Frühjahr soll es für 229 Euro auch zu uns nach Europa kommen.

Beim Vorgänger war der größte Kritikpunkt unserer Meinung nach der niedrig auflösende Bildschirm. Samsung hat hier alles versucht, 5G auch in der unteren Preisklasse anzubieten. Beim Galaxy A14 5G hat man dieses Manko behoben und liefert das Smartphone mit einem Full-HD-Screen aus. Zusammen mit dem guten Software-Support sollte das Smartphone ein rundes Gesamtpaket für wenig Geld abgeben.