Fritzbox 7490: Auf dieses Update haben viele gewartet

Dabei handelt es sich um die FritzBox 7490, das langjährige Flaggschiff von AVM. Es wird inzwischen von AVM zwar nicht mehr aktiv vermarktet, steht aber immer noch in vielen Wohnzimmern in ist zuständig für ein funktionierendes Heimnetzwerk.

FritzBox 7490 bekommt Update

Mit dem Update bekommt die Fritzbox die Versionsnummer FritzOS 7.21. Die entspricht weitgehend der 7.20, hat aber schon erste Verbesserungen in der Firmware gegenüber der Versionsnummer 7.20. Im Kern geht es bei dem neuen Firmware-Update um neue Features in deinem WLAN-Heimnetz. Entsprechend ist wichtig, dass möglichst viele Geräte neben deiner FritzBox das Update nutzen. Nachdem neben zahlreichen Routermodellen wie der FritzBox 7590, FritzBox 7530 oder FritzBox 7520 sowie den Kabel-Boxen 6591 Cable und 6600 Cable sowie den aktuellen Repeatern schon zahlreiche Geräte versorgt wurden, ist nun der letzte große Schritt beim Update vollzogen. Das heißt aber nicht, dass bereits alle AVM-Geräte das Update haben,

Das bietet FritzOS 7.20/7.21

FritzOS 7.20 hält vor allem – aber nicht nur – im Bereich der WLAN-Netze einige interessante und wichtige Neuerungen bereit. Eine Umstellung aller Geräte und Repeater in deinem Heimnetzwerk ist dieses Mal besonders interessant, weil AVM Neuerungen am WLAN Mesh eingeführt hat und diese dann gut funktionieren, wenn du alle Geräte in deinem Haushalt mit den neuen Features ausgestattet hast.

Denn mit dem FritzOS 7.20 hat AVM unter anderem am WLAN Steering gearbeitet. Dabei handelt es sich um die Aussteuerung, welches Endgerät wann mit welchem Router oder Repeater verbunden ist. Diese Übergaben sollen deutlich schneller und flüssiger erfolgen. Damit das aber überall in der Wohnung klappen kann, brauchen alle Geräte die gleiche Software.

Bei einem Kabelrouter unterstützt FritzOS 7.21 auch das Feature „DVB-C Streaming“. Damit erkennen die beiden FRITZ!Box-Modelle frei empfangbare Fernsehprogramme und streamen diese Programme über WLAN im Heimnetz. Bei DSL-Routern geht das aber nicht.

Bei den Repeatern ist AVM für alle aktuellen Geräte ist man nach der FritzBox 7490 „durch“ mit den Updates. Auch die Powerline-Adapter haben ihr Update schon erhalten.

Jetzt weiterlesen FritzBox: Die besten WLAN-Router für VDSL, Kabel und LTE im Vergleich

Diese Router bekommen das FritzBox-Update bald

Geplant ist ein Update unter anderem noch für FritzBox 7580 und 6890 LTE. Wann die Updates erfolgen und ob weitere Router aktualisiert werden, dazu hält sich AVM bedeckt.

Steht für deine Box ein Update, wie jetzt bei der FritzBox 7490, bereit, so kannst du dich per Computer oder Smartphone in deinem Heimnetzwerk per Browser auf https://fritz.box einloggen. Unter dem Menüpunkt System erscheint der Unterpunkt Update. Dort kannst du deine FritzBox aktualisieren. Lediglich Boxen, die Provider direkt mit einer neuen Firmware versorgen, bleiben bis auf Weiteres außen vor.

Neue Geräte von AVM hätte es eigentlich zur IFA geben sollen. Da AVM seine Messeteilnahme an der eingedampften IFA aber abgesagt hat, hält man sich auch mit Infos zu neuen Routern und Repeatern bedeckt.