FritzBox: FritzOS 7.58 ist da – das steckt hinter dem AVM-Update

Es ist ungewöhnlich, dass AVM Updates in einem so kurzen Zeitraum für dieselben Boxen herausbringt. Meist geschieht dies, wenn es noch Fehler in der veröffentlichten Version gibt. Mit dem neuerlichen Update will man diese dann beheben. So ist es auch in diesem Fall. Als man vergangene Woche quasi über Nacht für nahezu alle FritzBox-Router FritzOS 7.57 auf den Markt brachte und die Installation forcierte, haben sich offenbar bei den Glasfaser-Modellen Fehler eingeschlichen. Dafür gibt es nun FritzOS 7.58.

Glasfaser-Router mit FritzOS 7.58, Powerline-Adapter mit Sicherheitspatch

Schon kurz nach dem Release von FritzOS 7.57 hat AVM für die beiden Modelle FritzBox 5530 Fiber und FritzBox 5590 Fiber die neue Version FritzOS 7.58 bereitgestellt. Gegenüber dem Sicherheitspatch der vergangenen Woche ändert sich dabei laut Changelog nur ein Punkt. So scheiterte die PPP Aushandlung mit manchen Gegenstellen. Es war also kein Verbindungsaufbau mehr möglich. Da dieses nur die Glasfaser-Router betrifft, ist nicht damit zu rechnen, dass das Update auch für die anderen Router kommt.

Weitere, gerade erst veröffentlichte Updates gibt es aber für weiteres Zubehör von AVM. So hat AVM beispielsweise für die Powerline-Adapter FritzPowerline 1260 und 1260E ein Update auf 7.57. FritzPowerline 546E und FritzPowerline 540E bekommen FritzOS 7.15, FritzPowerline 1240E bekommt FritzOS 7.16. Diese älteren Modelle bekommen damit zwar keine neuen Features, aber das Sicherheitsupdate. Weitere Updates in Richtung FritzOS 7.5 werden diese Geräte wohl nicht mehr bekommen.

Was genau das Sicherheitsproblem war, hat AVM bis heute nicht im Details verraten. Von AVM gibt es diesbezüglich nur ein Statement: „FritzOS 7.57 ist ein vorsorgliches, notwendiges Stabilitäts- und Sicherheitsupdate. Wie bei jedem unserer Updates empfehlen wir, es zu installieren. […] Die vorsorgliche Sicherheit ist uns sehr wichtig, daher haben Sie bitte Verständnis, dass wir keine weiteren Informationen geben können.“