9,4 von 10: Dieser Action-Megahit ist bald nicht mehr „gratis“ streambar

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon gab bisher keine Gründe für die Portfolio-Anpassungen an. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Filme verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, die auslaufenden Filme noch vor der Löschung zu begutachten. Zu diesem Zweck veröffentlicht Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens nur wenige Tage zuvor bekannt wird. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Die gesamte Reihe fliegt raus

Es dürfte weltweit nur vergleichsweise wenige Menschen geben, die diesen Namen noch nie gehört haben: Bond, James Bond. Die fiktive Kultfigur steht für ausufernde Action, lässige Sprüche, attraktive Frauen und ausgefallene Antagonisten. Im Laufe der Jahre hatten zahlreiche Schauspieler und Regisseure die Gelegenheit, dem Werk einen eigenen Anstrich zu verpassen. Doch nur selten war ein 007-Film erfolgreicher als der 2006 erschienene Streifen „Casino Royale“ – aus der Feder von Regisseur Martin Campbell und mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Auf dem Film-Portal Rotten Tomatoes erhielt der Mega-Blockbuster eine grandiose Kritikerwertung von 94 Prozent und auch die Zuschauerwertung fiel mit 90 Prozent hervorragend aus. Ähnlich verhält es sich übrigens auch auf IMDb, wo sich die Zuschauer mit 8,0 von 10 Sternen ebenfalls überaus zufrieden zeigen. Nun verschwindet der Film jedoch aus dem Amazon-Prime-Video-Abo. Und das ist erst der Anfang.

Auch sämtliche anderen James-Bond-Filme scheinen schon bald nicht mehr im Prime-Video-Abonnement enthalten zu sein. Dazu zählen zunächst sämtliche weiteren Streifen mit Daniel Craig: „Ein Quantum Trost“, „Skyfall“, „Spectre“ und „Keine Zeit zu sterben“. Allerdings auch die Klassiker mit Pierce Brosnan, Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton und George Lazenby.

Streamen, leihen und kaufen

Aktuell sind sämtliche 007-Filme mit Daniel Craig ausschließlich im Rahmen des normalen oder werbefinanzierten Prime-Video-Abos ohne zusätzliche Kosten streambar. Wer sich die Action-Blockbuster „kostenlos“ anschauen mag, sollte daher schnell sein. Alternativ können Filmfans die Streifen auf zahlreichen Portalen wie etwa Sky, Maxdome und Apple TV derzeit sowohl streamen als auch erwerben.

