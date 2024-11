Wahnsinns-Preis: Saug-Wisch-Roboter samt Absaugstation für unter 230 Euro

In den Black Weeks – also den Wochen vor Black Friday – gibt’s nicht selten die besten Angebote des Jahres. Das bestätigt sich nun auch bei diesem Schnäppchen. Denn gerade zahlst du bei Amazon nur knapp 230 Euro für den Redkey R10 Saugroboter 2-in-1 mit Absaugstation und sogar einer Wischfunktion. Alternativ kannst du dir außerdem einen Saugwischer der Marke besonders günstig sichern.

Redkey R10 Saugroboter: So viel bekommst du selten für dein Geld

Dank Black Week Rabatt schnappst du dir jetzt den Redkey R10 Saugroboter schon für 227,99 Euro. Und das ist ein richtig starker Preis für das, was der Roboter alles bietet. Zunächst befreit der R10 mit einer Saugkraft von 4.000 Pa sowohl Hart- als auch Teppichböden von Staub und Schmutz. Dabei findet er sich mittels LiDAR-Sensor in deinem Zuhause zurecht und umgeht so gekonnt Hindernisse und sonstige Gefahrenstellen. Dabei macht er mit einer Akkuladung bis zu 150 Minuten lang am Stück sauber und überwindet bis zu 18 Millimeter hohe Türschwellen und ähnliches.

Doch das ist noch längst nicht alles. Da du hier auch gleich noch eine Absaugstation dazu geliefert bekommst, musst du dich bis zu 90 Tage lang nicht um eine Entleerung des Schmutzbehälters kümmern. Der Saugroboter fährt nämlich nach getaner Arbeit zurück in seine Station und entleert seinen Inhalt automatisch in den 4-Liter-Staubbeutel. Für diesen Preispunkt ebenfalls besonders: Der Redkey R10 verfügt auch über einen Wischmopp und Wassertank, sodass er selbst festsitzenden Schmutz entfernen kann.

Saugwischer für rund 200 Euro: Das bekommst du hier

Das ebenso lohnenswerte Angebot zum Saugwischer findest du ebenfalls bei Amazon. Der Redkey W13 kostet nur noch 209,29 Euro, wenn du im Bestellvorgang den Code 9SBJWGGN eingibst. So sparst du rund 80 Euro. Der kabellose Saugwischer ist ideal, wenn du klebrigen oder feuchten Schmutz vom Boden entfernen möchtest. Denn er ist mit einer rotierenden Reinigungsbürste und einem Wassertank ausgestattet, der den Boden befeuchtet. Das schmutzige Wasser landet in einem separaten Tank, damit die Böden auch wirklich sauber werden. Der Vorteil gegenüber Mopp und Eimer: Du benutzt immer frisches Wasser und die Böden sind viel schneller wieder trocken. Außerdem saugst und wischst du hiermit in einem Schritt.

Der Akku des Redkey W13 hält bis zu 45 Minuten durch und er saugt mit bis zu 17.500 Pa. Absolut praktisch ist weiterhin die Selbstreinigung. Stellst du den Saugwischer in seine Station zurück, kannst du per Klick sowohl die Reinigungsbürste als auch die Schläuche reinigen lassen. Im Anschluss wird die Bürste sogar mit Heißluft getrocknet, damit keine unangenehmen Gerüche oder Schimmel entstehen. Bei Amazon zahlst du jetzt nur noch 209,29 Euro für das vielseitige Haushaltsgerät (mit Code 9SBJWGGN).