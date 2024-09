CallYa 3 Monate kostenlos: In dieser Vodafone-Aktion steckt sogar noch viel mehr

Den rein online abschließbaren Tarif „CallYa Digital“ gibt es gerade mit einem fetten Extra, wodurch du ihn wirklich gratis nutzt. Die SIM-Karte für CallYa Digital kannst du dabei kostenfrei und sogar als eSIM bestellen.

Vodafone Sommer-Aktion 2024: So nutzt du den Tarif gratis

Üblicherweise ist bei der Bestellung kein Startguthaben enthalten, sodass du die Karte zur Nutzung erst einmal aufladen musst. Jetzt packt Vodafone aber 60 Euro auf dein Prepaid-Guthabenkonto. Das bedeutet, du kannst CallYa Digital knapp drei Monate – oder genauer zwölf Wochen – komplett kostenlos nutzen. Üblicherweise kostet der mit 30 GB, 5G und Allnet-Flat nämlich 20 Euro pro Intervall.

Die Aktion in aller Kürze:

Mit dem Code BONUS60 bei SIM-Karten/Tarif-Bestellung bekommst du 60 Euro Guthaben. Weitere 10 Euro Bonus gibt’s bei Rufnummernmitnahme.

bei SIM-Karten/Tarif-Bestellung bekommst du 60 Euro Guthaben. Weitere 10 Euro Bonus gibt’s bei Rufnummernmitnahme. Damit kannst du den Tarif CallYa Digital (30 GB mit 5G und Allnet-Flat / 4 Wochen Laufzeit) drei Mal buchen.

Der Tarif ist monatlich kündbar. Du gehst keine vertragliche Verbindlichkeit für danach ein, musst aber aktiv aussteigen und kündigen.

Wenn du ihn per eSIM bestellst, kannst du den Tarif nach wenigen Minuten schon nutzen (klassische SIM per Post dauert 1–2 Tage).

Ende der Aktion/letzte Abschlussmöglichkeit ist laut Vodafone am 3. Oktober

Jetzt bestellen und loslegen

Auch als eSIM möglich: Vodafone CallYa Digital mit dem Code BONUS60.

Zwei Gutscheincodes funktionieren

Damit du die 60 Euro Startguthaben bekommst, musst du bei der Buchung den Promo-Code „BONUS60“ oder „CALLYA60“ eingeben (Wir haben’s probiert – beide klappen). Die Aktion läuft nur ein paar Wochen. Ende ist laut Fußnoten am 3. Oktober. Mal schauen, ob Vodafone den Deal so lange aufrechterhält – denn wirklich viel verdienen tut der Konzern damit wohl nicht.

→ Hier geht’s zur Gratis-SIM

Keine Verpflichtung dank Prepaid-Tarif – Aussteigen musst du trotzdem

Dadurch, dass du einen Prepaid-Tarif nutzt, gehst du keinerlei Verpflichtung ein. Allerdings musst du die Option explizit kündigen, wenn du eine weitere automatische und dann kostenpflichtige Verlängerung nach den drei Malen ausschließen willst. Denn der Tarif ist auch ohne Zahlungsverpflichtung an eine IBAN gekoppelt von der bei Nicht-Kündigung fleißig abgebucht würde. Viel Konjunktiv.

Laut Kleingedrucktem ist das Bonus-Guthaben nur für den Tarif CallYa Digital nutzbar. Mit anderen, teils günstigeren Tarifen kannst du die 60 Euro also nicht verbrauchen und die Sparerei damit verlängern.

Allnet-Flat, EU-Roaming und 5G: Das bietet der Tarif

Der Tarif im Detail: Für 20 Euro kannst du innerhalb von vier Wochen insgesamt 30 GB Daten verbrauchen. Außerdem lassen sich unlimitiert Telefonate führen und SMS verschicken. Möglich ist das im LTE-Netz von Vodafone. Obendrein kannst du sogar das Vodafone-5G-Netz in ganz Deutschland nutzen. Mehr noch: Du kannst diesen Tarif auch in der gesamten EU ohne Mehrkosten verwenden. Nach Verbrauch der 30 GB je vier Wochen ist die Datennutzung faktisch nicht mehr möglich, es wird auf 32 kBit/s gedrosselt. Allerdings kannst du weiteres Datenvolumen dazubuchen. Mit dem Promo-Code „BONUS60“ bekommst du jetzt 60 Euro Startguthaben und bist somit für zwölf Wochen kostenfrei versorgt.

Anders als bei echten Prepaid-Karten muss der Kunde bei der Buchung eine Bankverbindung (IBAN) angeben. Von diesem Konto zieht Vodafone normalerweise alle vier Wochen per Lastschrift den Basispreis ein. Im Vodafone-Kundenbereich kannst du die Option vor Ablauf der zwölf Wochen jedoch kündigen. In der Zeit wird dann das durch den Promo-Code aktivierte Guthaben aufgebraucht und danach zahlst du keinen Cent. Zusätzliche Kosten, etwa durch Telefonate ins Ausland oder zu Hotlines werden wie gewohnt vom CallYa-Konto abgebucht, das auf den üblichen Wegen aufgeladen werden kann.

Auf Wunsch kannst du die SIM übrigens auch als eSIM bekommen! Das macht das ganze noch schneller einsatzbereit und flexibler im Einsatz mit modernen Smartphones wie iPhones sowie Smartwatches.

Einordnung: Wie gut ist der Tarif?

30 GB LTE-Datenvolumen pro Monat. Das alles ohne lange Vertragslaufzeit und direkt beim Netzbetreiber – das sucht man im deutschen Markt sonst vergebens. Erst kürzlich hatte Vodafone das Datenvolumen für den Tarif von 20 auf 30 GB pro Buchungs-Zyklus angehoben und den Tarif abermals verbessert. Davor war die eSIM-Option für CallYa-Tarife neu eingeführt worden, was dem Ganzen einen Flex-Boost verschaffte.

Zwar gibt es andere Provider, die vom Inhalt her ähnliche Angebote auch im Vodafone-Netz haben – hier gibt es aber keine 60 Euro Gutschrift, mit denen du drei Monate lang den Tarif kostenlos nutzen kannst. Insofern ist der Tarif für den Moment einzigartig. Eine Besonderheit ist in jedem Fall die Freischaltung von 5G – eine gute Gelegenheit, das Netz mal unverbindlich auszuprobieren. Auch die Möglichkeit, den Tarif per eSIM zu nutzen, macht ihn überaus flexibel und interessant. Außerdem eignet sich die Karte zur Urlaubszeit als Backup, falls du bei Telekom oder O2 sein solltest und dein Anbieter am Urlaubsort in Deutschland eher schlechtes Netz hat.

Unterm Strich bleibt: Wem also ein relativ hohes Datenvolumen zusammen mit einer hohen Flexibilität wichtig ist, der sollte CallYa Digital zumindest ausprobieren. Aktuell geht dies quasi risikofrei. Einmalkosten für Versand oder Bereitstellung fallen nicht an, wer seine Nummer mitbringen will, bekommt weitere 10 Euro gutgeschrieben.

→ CallYa Digital Tarif mit 60 Euro Guthaben sichern

Blick ins Kleingedruckte: Aktion endet erst im Oktober

Im Kleingedruckten weist Vodafone nochmals darauf hin, dass die Aktion längstens bis zum 3. Oktober läuft. Das ist also der letzte Tag, an dem du die 60 Euro Guthaben erhalten kannst (was den Gratis-Zeitraum maximal bis zum Jahresende streckt). Außerdem ist ein Einlösen des 60-Euro-Guthabens nur in Verbindung mit dem CallYa Digital Tarif nutzbar. Du kannst es also nicht für einen der günstigeren und kleineren Tarife anwenden und den Gratis-Zeitraum weiter strecken. Es bleibt aber, dass du bei Kündigung fein raus bist und den Tarif wahrhaft kostenlos nutzen kannst.

So lohnt sich der Tarif vor allem für jene, die ihn temporär nutzen wollen. Dank inkludiertem EU-Roaming und mit der eSIM-Option auch für den Urlaub. Dazu ist er für alle sinnvoll, die das Vodafone-Netz einfach mal unverbindlich ausprobieren wollen (womit die Aktion leichte Ähnlichkeit zur „Testkarte“ von O2 hat). Die IBAN-Pflicht wirkt erst einmal wie eine Hürde. Automatisch abgebucht wird hier aber erst, sobald das Guthaben verbraucht ist.

Eine Video-Erklärung des Deals mit Einschätzung findest du auch auf dem TikTok-Kanal von inside digital!