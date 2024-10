Testnote 1,9: Amazon schmeißt LG OLED-TV (2024) zum halben Preis raus

Wenn du einen top modernen Fernseher im Wohnzimmer haben möchtest, solltest du dir jetzt einmal das Angebot zum LG OLED55B49LA TV ansehen. Amazon reduziert den OLED-TV nämlich um mehr als die Hälfte und möchte somit nur noch 899 statt einst 1.899 Euro (UVP) dafür haben. Für einen erstklassigen Fernseher, der erst seit diesem Jahr auf dem Markt ist, ist das ein richtig guter Preis. Doch dazu später mehr.

LG OLED-TV: Darum überzeugte er im Test der Stiftung Warentest

Aber was macht den Fernseher eigentlich so gut, dass er von der Stiftung Warentest mit der Note 1,9 ausgezeichnet wird? Im Test konnte er insbesondere in den Disziplinen „Bild“ mit der Note 1,8 und „Ton“ mit der Note 1,5 überzeugen. In puncto Handhabung und Stromverbrauch schnitt er hingegen etwas schlechter ab (Paywall: siehe Stiftung Warentest).

Im Detail glänzt der 55 Zoll große OLED-TV mit einer gestochen scharfen 4K-Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholrate. Dadurch sehen vor allem schnelle Kameraschwenks bei Actionfilmen, Sportevents oder beim Gaming besonders flüssig aus. Und dank OLED-Technologie sind außerdem deutlich sattere Farben sowie eine realistische Schwarz-Darstellung möglich. Aus Bild und Ton wird weiterhin durch den α8 4K AI-Prozessor noch mehr aus den jeweiligen Inhalten herausgeholt.

Dazu unterstützt der OLED-TV Dolby Atmos und bietet so einen kraftvollen Surround-Sound – perfekt für den nächsten Heimkinoabend zu Hause. Darüber hinaus cool: Durch AI-Funktionen analysiert der Fernseher deine Sehgewohnheiten und kann dir so personalisierte Empfehlungen für neue Serien, Filme oder Shows geben. Bei Bedarf kannst du den Fernseher zudem per Sprachbefehl steuern.

So gut ist der Preis & hier kommst du sogar noch günstiger dran

Werfen wir nun noch einen abschließenden Blick auf den Preis. Amazon streicht gerade satte 53 Prozent von der Rechnung und verlangt somit nur noch 899 statt einst 1.899 Euro für den OLED-TV – der Versand ist kostenfrei. Und das ist ein richtig guter Preis. Allerdings nicht der beste, wenn man auf den Preisvergleich schaut. Saturn verkauft den Fernseher nämlich auch über eBay. Gibst du hier im Bestellprozess den Code „POWEREBAY4“ ein, streichst du von ursprünglich 899 Euro nochmal knapp 36 Euro. Da du hier aber im Gegensatz zu Amazon noch 29,90 Euro für den Versand bezahlen musst, bleiben am Ende noch 892,94 Euro übrig. Du sparst aber definitiv ein paar Euro.

Sollte der OLED-TV aufgrund von befristeten Stückzahlen schnell vergriffen sein, lohnt sich auch ein Blick auf MediaMarkt. Hier kostet der Fernseher nämlich ebenfalls 899 Euro (versandkostenfrei) und ist somit zu demselben Preis wie bei Amazon erhältlich.