Tarif im Netz der Telekom: Sichere dir 60 GB mit Extra-Rabatt bei congstar

Wenn du also gerne einen neuen Tarif hättest, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, um zu wechseln. Beim Anbieter congstar sparst du mittels exklusiver Rabattcodes aktuell 10 Prozent von den monatlichen Fixkosten der Allnet-Flats. Gleichzeitig wird auch das Datenvolumen rund um die Black Week teilweise kurzerhand verdoppelt! Ob sich das lohnt und wie die Codes lauten? Das erfährst du jetzt.

Der Allnet Flat M Tarif von congstar

Bevor wir genauer auf das Angebot eingehen, nehmen wir erst einmal einen der Tarife genauer unter die Lupe. Bei der Allnet Flat M bekommst du normalerweise 30 GB, jetzt aber sogar satte 60 GB im Netz der Telekom, mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im LTE-Netz. Wenn du 5G möchtest, zahlst du monatlich drei Euro mehr.

Eine Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming sind im monatlichen Preis von 22 Euro mit enthalten – momentan kommst du aber ohnehin noch günstiger an den Tarif, doch dazu später mehr. Du kannst dich außerdem ohne Aufpreis für eine eSIM entscheiden. Der Tarif hat eine Vertragslaufzeit von mindestens 24 Monaten. Nach Ablauf dieser Zeit kannst du also entweder kündigen oder den Vertrag weiter zum Normalpreis (22 Euro pro Monat) laufen lassen. Der Bereitstellungspreis wird momentan gestrichen. Bringst du deine Rufnummer von einem anderen Anbieter mit, bekommst du zudem eine Gutschrift von 10 Euro. Das Besondere an dem Tarif: Jedes Jahr bekommst du 5 GB extra. Dein Datenvolumen wächst also immer weiter an.

Wenn du nach einiger Zeit feststellen solltest, dass du weniger oder mehr Datenvolumen brauchst, kannst du ebenso einfach flexibel zwischen den Allnet Flats von congstar switchen. Diese Tarife stehen dir sonst noch zur Auswahl:

Extra sparen mit diesen Rabattcodes

Wie oben bereits erwähnt, wartet noch ein Extra-Rabatt auf dich. Mit dem Code X10ANFMCA sparst du dir zehn Prozent von den monatlichen Kosten der Allnet Flat M. Statt 22 Euro stehen jetzt also nur noch 19,80 Euro auf der Rechnung. Wenn du dich für den Tarif inklusive eines Smartphones entscheidest, kannst du den Code ebenfalls anwenden. Die Kosten für dein Wunschgerät kommen dann noch on top. Der Rabattcode ist mit den Deals der Black Week kombinierbar, hier sparst du also noch mehr. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur noch bis zum 3. Dezember.

Auch die Kosten der anderen Tarifoptionen kannst du mit den Codes X10ANFSECA (für die Allnet Flat S Extra) und X10ANFLCA (für die Allnet Flat L) um zehn Prozent drücken. Die Angebote noch einmal für dich zusammengefasst:

Allnet Flat S Extra: 20 GB für 10,80 Euro monatlich mit dem Code X10ANFSECA

für mit dem Code Allnet Flat M: 30 GB für 19,80 Euro monatlich mit dem Code X10ANFMCA

mit dem Code Allnet Flat L: 80 GB für 24 Euro monatlich mit dem Code X10ANFLCA