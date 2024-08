Sportlich unterwegs: Aldi verkauft E-Bike für jedes Terrain für unter 1.000 Euro

Mit diesem E-Bike kannst du nicht nur entspannt durch die City cruisen, sondern auch in unwegsamen Gelände unterwegs sein. Zugegeben, der Preis für solche Modelle ist normalerweise oft utopisch hoch. Da kann einem der Spaß am Radfahren direkt vergehen. Nicht aber bei diesem Angebot von Aldi.

Für nur 999,99 Euro bekommst du hier aktuell das Prophete Stack Sport E-SUV Bike. Normalerweise verlangt der Hersteller knapp 1.800 Euro für das Gefährt. On top gibts noch drei Jahre Garantie von Prophete. Der Preis scheint zu schön, um wahr zu sein. Deshalb schauen wir uns jetzt einmal genauer an, was das Bike so alles kann.

Darin investierst du 999,99 Euro

Prophete ist ein deutscher Fahrradhersteller, der sich die Produktion von hochwertigen und dennoch preisgünstigen Fahrrädern zur Aufgabe gemacht hat. Das Stack Sport E-SUV Bike hat 29 Zoll große Reifen und eine Rahmenhöhe von 48 cm. Es eignet sich daher am besten für Menschen ab 1,70 Metern Körpergröße. Der Rahmen des Bikes besteht aus Aluminium. Insgesamt bringt es so inklusive des Li-Ionen-Akkus circa 24,6 kg auf die Waage. Die Suntour XCT ATB Federgabel hat einen 100 mm Federweg, was für Fahrten über Felder und Waldwege vollkommen ausreichen sollte.

Auch optisch macht das Bike einiges her. Die schlichte graue Lackierung lässt es modern und zeitlos wirken. Die Reifen bilden dazu das einzig farbige Highlight.

Für 999,99 Euro könnte dieses Bike dir gehören.

Der 36 Volt Akku und der Heckmotor mit 250 Watt bringen dich bis zu 120 km weit. Der Motor unterstützt dich dabei bis 25 km/h. Mit der Motorunterstützung und der 8-Gang-Kettenschaltung erklimmst du jede Steigung beinahe mühelos. Die hydraulischen Scheibenbremsen sorgen währenddessen dafür, dass du auch wieder zum Stehen kommst. Am Lenker des E-SUV Bikes befinden sich festgeschraubte Komfortgriffe und das LCD-Multifunktionsdisplay. Hier kannst du auch die Schiebehilfe aktivieren.

Ist das E-Bike etwas für dich?

Du siehst: Für vergleichsweise wenig Geld bekommst du hier ein Markenfahrrad mit einer guten Ausstattung. Das Rad selbst hat auf Aldi keine Bewertungen. Eine kurze Internet-Recherche zeigt aber, dass Kundinnen und Kunden mit der Marke Prophete generell sehr zufrieden sind.

Vor allem, wenn du dir kein E-Bike über deinen Arbeitgeber leasen kannst oder willst, solltest du dir das Angebot von Aldi einmal genauer ansehen. Der Preisvergleich zeigt dabei, dass das Modell von Prophete aktuell nirgends günstiger als bei dem Discounter zu haben ist – trotz zusätzlichen Versandkosten in Höhe von 45,90 Euro.

Damit deiner nächsten Geländetour nichts mehr im Wege steht, solltest du schnell sein. Denn der Deal gilt nur, solange der Vorrat reicht.