Sony Bravia 4K-TV zum Tiefpreis: 55 Zoll Smart TV im Rabattrausch

Bei Amazon gibt es im Rahmen der Sony Brand Week viele coole Angebote des japanischen Herstellers zu entdecken. Vor allem dieser Sony Bravia UHD-Fernseher zum Tiefstpreis ist dabei ein Hingucker. Ab 699 Euro kommst du dadurch in den Genuss eines technisch starken Geräts in 55 Zoll. Wer bereit ist, etwas mehr auszugeben, sollte außerdem bei Alternate vorbeischauen. Hier gibt es einen 4K-TV von Sony mit 100 Hz und tollen Gaming-Features für 799 Euro.

Sony 4K-TV für 699 Euro – Dieser Fernseher passt auf fast jede Kommode

Der 55 Zoll große Sony Bravia 4K-TV (KD-55X80K/P) für 699 Euro setzt auf ein 50 Hz UHD-Display und unterstützt dabei die gängigen HDR-Formate rund um HDR10 und HLG. Dadurch wird für ein tolles 4K-Bild gesorgt, welches sich dank der Upscaling Technologie auch bei älteren Inhalten absolut sehen lassen kann. Gleichzeitig soll Motionflow XR dafür sorgen, dass in schnellen Szenen ebenso alle Details stets gestochen scharf bleiben. Die Ambient Optimization-Technologie erkennt hingegen die Lichtverhältnisse in deiner Wohnung und passt das Bild dementsprechend an. In Sachen Sound weiß der 4K-TV mit Dolby Atmos ebenfalls zu punkten.

Ein besonders cooler Kniff beim Design ist der Zweifach-Standfuß. Diesen kannst du nämlich so einstellen, dass er auch problemlos auf schmalere Möbel passt. Dies bietet dir viel Flexibilität und ist eine tolle Option für alle, die nur eine begrenzte Fläche für ihren 4K-TV zur Verfügung haben. Bei den Anschlüssen setzt Sony unter anderem auf gleich vier HDMI 2.1-Stecker (ARC und eARC), sowie einen USB-Anschluss und einen optischen Audioausgang. Selbstverständlich kannst du den Smart-TV via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und so auf die beliebten Streaming-Anbieter rund um Netflix und Prime Video zugreifen. Das Preisschild von 699 Euro ist dabei ein toller Deal für den UHD-Fernseher. Billiger gab’s das Gerät laut guenstiger.de zuvor nämlich noch nie!

→ Sony Bravia 55 Zoll 4K-TV (KD-55X80K/P) für 699 Euro

Mit 100 Hz & Gaming-Modus: Darum kann sich das teurere Modell lohnen

Wenn du hingegen viel Wert auf ein möglichst flüssiges Bild legst, solltest du dir diesen ebenfalls 55 Zoll großen 4K-TV von Sony (XR-55X90S/P) anschauen. Für 799 Euro, plus 19,99 Euro Versandkosten, bekommst du bei Alternate hierbei nämlich ein noch stärkeres Gesamtpaket. Vor allem für alle Gamer lohnt sich das Upgrade, unter anderem dank der variablen Bildwiederholrate von 100 Hz. Doch auch abseits davon liefert dir der Bravia Fernseher mit einem automatischen Low-Latency-Modus ein möglichst flüssiges Gameplay – egal, wie hektisch das Geschehen auf dem Bildschirm wird.

Ein weiteres Highlight bei diesem Modell ist der Cognitive Processor XR. Dieser soll für noch lebendigere Bilder sorgen, indem über eine Milliarde Farben in feinen Nuancen dargestellt werden. Gleichzeitig wirkt sich auch die Hintergrundbeleuchtung des Full Array LED-TVs auf das stimmige Fernseh-Erlebnis aus. Diese erstreckt sich nämlich über den gesamten Bildschirm und sorgt so etwa für die bessere Darstellung von tiefen Schwarztönen. Selbstverständlich gibt es bei diesem 4K-TV ebenfalls ein 4K Upscaling, die gängigen HDR-Formate sowie Dolby Atmos. Für all deine Geräte stehen dir hier ebenso vier HDMI 2.1-Anschlüsse zur Verfügung.

→ 55 Zoll Sony Bravia 4K-TV (XR-55X90S/P) für 799 Euro