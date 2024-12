Saugen und wischen lassen vom Roboter: Dreame Saugroboter schon für unter 500 Euro

Hast du dir zu Weihnachten einen Saugroboter gewünscht, aber nur ein paar Socken unterm Baum gefunden? Dann solltest du bei MediaMarkt vorbeischauen. Dort bekommst du den beliebten Dreame L10s Ultra Gen 2 gerade für einen sensationell niedrigen Preis. Es handelt sich dabei um die zweite Generation des bekannten Modells mit verbesserter Technik und Funktionen. Ob der Saugroboter mit Wischfunktion für weniger als 500 Euro sein Geld wert ist, erfährst du hier.

Warum sich der Dreame L10s Ultra Gen 2 lohnt

MediaMarkt bietet den Saugroboter derzeit für nur 499 Euro an. Ein kurzer Blick auf die Preisentwicklung zeigt außerdem, dass der L10s Ultra Gen 2 häufig Schwankungen unterliegt. Vor einigen Wochen war er ebenfalls für 499 Euro erhältlich, stieg danach aber auf über 600 Euro an. Versandkosten fallen bei MediaMarkt nicht an, außer du wählst eine spezielle Lieferoption, bei der das Gerät noch schneller bei dir zu Hause ankommt. Da das Angebot zeitlich begrenzt ist, solltest du allerdings nicht zu lange grübeln. Am 30. Dezember soll spätestens Schluss sein.

Leistungsstark und funktional für unter 500 Euro

Der Dreame L10s Ultra Gen 2 ist eine überarbeitete Version des beliebten L10s Ultra. Im Vergleich bietet er mit 10.000 Pa doppelt so viel Saugkraft wie sein Vorgänger, der bei 5.300 Pa lag. Außerdem ist ein ausfahrbarer Wischmopp integriert. Zum Vergleich: Der Roborock S8 MaxV Ultra, der etwa 1.500 Euro kostet, hat ähnliche Features, bietet aber zusätzlich eine ausfahrbare Seitenbürste.

Die Absaugstation sorgt für Komfort, indem sie die Mopps mit Heißluft trocknet und eine automatische Reinigungsmitteldosierung bereitstellt. Obwohl der L10s Ultra Gen 2 wie ein Premium-Gerät wirkt, gehört er preislich zur gehobenen Mittelklasse. Ein kleiner Nachteil ist die App-Anbindung, die nicht immer präzise zeigt, wo sich der Roboter gerade befindet (siehe Testbericht bei unseren Kollegen von nextpit). Die Navigation selbst arbeitet jedoch zuverlässig, und für 499 Euro bekommst du ein überzeugendes Gesamtpaket.

Zögere nicht zu lange – dieses Angebot ist in Kürze vorbei!

Falls der Saugroboter doch nichts für dich ist, solltest du einmal die weiteren Angebote der „Final Countdwon“ Deals von MediaMarkt durchstöbern, vielleicht ist hier etwas anderes für dich dabei.