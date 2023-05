Samsung 4K-TV zum Bestpreis: 65 Zoll unter 800 Euro

Bis zum 4. Juni gibt es bei Coolblue im Rahmen der Unfassparwochen zahlreiche tolle Angebote zu entdecken. Ein absolutes Highlight ist dabei dieser große 4K-TV von Samsung. Der Bildschirm misst 65 Zoll und macht sowohl optisch als auch technisch einen tollen Eindruck. Das Preisschild kann sich dabei natürlich ebenfalls sehen lassen. So zahlst du aktuell nur noch 799 Euro für den UHD-Fernseher.

Großer Samsung 4K-TV zum verhältnismäßig kleinen Preis

Für 799 Euro, plus 25 Euro Versandkosten, bekommst du mit dem Samsung UHD-Riesen (GU65BU8579) einen großartigen 4K-TV zum Bestpreis im Netz. Der Fernseher weiß dabei selbstverständlich mit den HDR-Standards rund um HDR10+ zu überzeugen und unterstützt ebenso Dolby Atmos für einen tollen Surround-Sound. Heimkino-Fans werden die verbauten 20 W Stereo-Lautsprecher dabei aber vielleicht noch um eine Soundbar oder Anlage erweitern wollen. Viel wichtiger ist ohnehin das Bild des UHD-TVs. Und hier punktet das Gerät vollkommen. Die Dynamic Crystal Technologie sorgt etwa für eine optimale Farbwiedergabe, die selbst kleinste Farbnuancen darstellen kann. Damit du aber auch in dunklen Szenen stets alles erkennst, setzt Samsung auf das sogenannte UHD Dimming, welches tiefschwarze Töne erzeugt.

Einzig die Bildwiederholfrequenz von 50 Hertz könnte vor allem Gamern ein Dorn im Auge sein. Der 4K-TV stellt dadurch hektische Szenen – etwa bei rasanten Videospielen – nicht ganz so flüssig dar. Gekontert wird dieses Manko von der Motion Xcelerator Technologie. Diese soll nämlich für eine bessere Bewegungsschärfe sorgen. Ein eindeutiger Pluspunkt sind hingegen die verbauten Anschlüsse. Samsung setzt dabei auf gleich drei HDMI 2.0-Stecker (mit eARC/ARC), einen USB-Slot sowie einen optischen Audioausgang. Der Smart-TV lässt sich gleichzeitig natürlich über WLAN und LAN mit dem Internet verbinden. So greifst du dann im Handumdrehen auf die beliebten Streaming-Anbieter rund um Netflix, Prime Video und Co. zu. Die Energieeffizienzklasse wird mit G angegeben.

65 Zoll für unter 800 Euro – Auch andere Größen im Angebot

Bei Coolblue kommst du bis zum 4. Juni für nur 799 Euro an den Samsung 4K-TV in 65 Zoll. Dieses Angebot wird momentan von keinem anderen Anbieter im Netz geschlagen – hier kostet der Fernseher nämlich noch deutlich über 1.000 Euro.

→ 65 Zoll Samsung 4K-TV für 799 Euro

Wenn du hingegen einen Riesen-Fernseher in deine Wohnung stellen möchtest, solltest du zur 75-Zoll-Variante des Samsung-TVs greifen. Die kostet im Angebot bei Coolblue jetzt noch 1.199 Euro. Deutlich kleiner – und damit auch günstiger – ist dieser 55-Zoll-Fernseher von Panasonic für 599 Euro. Wie du siehst, bei Coolblue gibt es im Rahmen der Unfassparwochen wirklich für jeden einen passenden 4K-TV im Angebot.

→ Die Unfassparwochen bei Coolblue