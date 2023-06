Riesen-Rabatt auf Balkonkraftwerke: Anker senkt Preise für Solix-Geräte drastisch

Du denkst über den Kauf eines genehmigungsfreien Balkonkraftwerks nach, suchst aber noch nach passenden Angeboten? Dann hat Anker Solix jetzt die perfekten Deals für dich! Bis zum 2. Juli läuft hier nämlich die Anker Solix Fanwoche, bei der du bis zu 347 Euro sparen kannst. So kommst du bereits ab 599 Euro an ein hochwertiges und vor allem praktisches Balkonkraftwerk. Über spannende Rabatt-Gutscheine und Gutscheincodes kannst du die Preise dabei sogar noch mal extra drücken – was für hervorragende Angebote sorgt. Aktuell ist also wirklich der perfekte Zeitpunkt, um selbst Fan zu werden.

Fan werden: Schnell anmelden und mächtig sparen

Damit du wirklich von den besten Deals profitieren kannst, musst du dich bei Anker Solix als Fan anmelden. Im Rahmen der Fanwoche bekommen angemeldete User nämlich extra Rabatte und kommen so zu den besten Preisen an die Balkonkraftwerke der Marke. Das Anmelden geht zum Glück aber blitzschnell und ist selbstverständlich kostenfrei. Anschließend kannst du dir übrigens auch die coolen Fan-Only Gutscheine sichern. Der 100-Euro-Gutschein kostet dabei nur 95 Euro, während du für die 500-Euro-Variante nur 475 Euro zahlst. Diese Gutscheine kannst du auf der Website zum Kauf verwenden und so die tollen Angebotspreise noch mal extra drücken.

Der Spar-Tipp: Balkonkraftwerk ab 599 Euro

Als angemeldeter Fan kommst du bei Anker Solix bis zum 2. Juli bereits für 599,25 Euro an das hochwertige RS40 Balkonkraftwerk. Dieses besteht primär aus den zwei 415 W Solarpanels, welche du über den 600 W Mikroinverter und den Schukostecker mühelos in dein Stromnetz einbindest. Besonders cool: Auf der Produktseite findest du auch direkt eine Kurzanleitung im Videoformat – dadurch geht die Montage der Panels ebenso leicht von der Hand. Wichtig zu beachten ist jedoch, dass eine Halterung nicht im Lieferumfang enthalten ist und extra gekauft werden muss.

Dafür können sich die Vorteile des RS40 Balkonkraftwerks absolut sehen lassen. Von einer erstklassigen Effizienz mit 21,3 Prozent dank anpassbarem Neigungsgrad, über eine Leistungsgarantie von bis zu 25 Jahren bis hin zu den Ersparnissen, die du mit den Solarpanels erzielst. Laut Anker Solix erzeugt das Balkonkraftwerk nämlich maximal 870 kWh Strom im Jahr, wodurch du bis zu 139 Euro bei der Stromrechnung sparen können sollst. Gleichzeitig werden dadurch auch deine CO₂-Emissionen reduziert. Über die praktische Anker-App hast du dabei selbst unterwegs stets all diese Informationen im Blick.

Apropos Sparen: Während der Fanwoche bekommst du das RS40 Balkonkraftwerk satte 199 Euro billiger und zahlst so nur noch 599,25 Euro für das Gerät. Doch es geht noch günstiger. Über den Gutscheincode HES35 gibt es bis zum 31. August weitere 35 Prozent Rabatt extra – dadurch sinkt der Preis auf 519,35 Euro. Holst du dir vorher einen Fan-Only Gutschein im Wert von 500 Euro, sparst du sogar noch mal weitere 25 Euro und zahlst so effektiv nur 494,35 Euro für das hochwertige Kraftwerk.

→ RS40 Balkonkraftwerk für 494,35 Euro (beim Kauf mit einem 500 Euro Fan-Only Gutschein und dem Code HES35)

Kraftwerk-Alternative mit Halterung & noch mehr Sparpotenzial

Das maximale Sparpotenzial gibt’s hingegen beim Premium Set zum RS40P Balkonkraftwerk – und hier ist auch gleich eine Halterung mit dabei. Anker Solix streicht bei diesem Gerät nämlich 347 Euro vom Preisschild, wodurch nur noch 1.041,75 Euro auf der Rechnung stehen. Das Kraftwerk punktet dabei mit einer höheren Effizienz (22,7 Prozent), erzeugt über das Jahr mehr Strom (bis zu 892 kWh) und soll so für eine noch größere Ersparnis sorgen (bis zu 143 Euro).

Und auch hier gibt es mit HES30 einen Gutscheincode, über den du in diesem Fall satte 30 Prozent extra sparst. Zusätzlich lohnen sich ebenso die Fan-Only Gutscheine: Holst du dir zwei Gutscheine im Wert von 500 Euro, zahlst du – in Kombination mit den 30 Prozent Rabatt – lediglich 922,30 Euro für das RS40P Balkonkraftwerk Premium Set. Übrigens: Egal, für welches Balkonkraftwerk von Anker Solix du dich entscheidest, die Geräte werden stets versandkostenfrei geliefert.

→ RS40P Balkonkraftwerk Premium Set für 922,30 Euro (beim Kauf mit zwei 500 Euro Fan-Only Gutscheinen und dem Code HES30)