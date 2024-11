Aldi überrascht immer wieder mit spannenden, neuen Angeboten. Jetzt lässt der Discounter Kindheitsträume wahr werden und verkauft eine Original Carrera-Bahn. Wenn du nach einem Weihnachtsgeschenk ohne Bildschirm suchst oder selbst einmal wieder Kind sein willst, kommt dieses Angebot wie gerufen. Das Beste: Für die Bahn musst du nicht tief in die Tasche greifen, denn sie ist überraschend günstig.

Carrera GO!!! Advanced Racing Rennbahn bei Aldi

Die Rennbahn ist im Maßstab 1:43 gehalten und insgesamt rund 7 Meter lang. Verschiedene Schienenelemente sorgen hier für Highspeed-Strecken, Fly-Over-Manöver und einen Looping. Dabei steuerst du deinen Mercedes-AMG (F1 W14 E Performance) oder Red Bull Racing Rennauto (RB19) über die gewohnte Carrera-Fernsteuerung. Ein Turbo-Handregler gibt den Fahrzeugen von Verstappen und Hamilton noch mal extra Schwung mit auf die Piste. Die Rennbahn eignet sich für große und kleine Kinder ab sechs Jahren.

Für die Carrera-Bahn verlangt Aldi normalerweise 69,99 Euro. Sie taucht in keinem Preisvergleich auf, weshalb wir diesen UVP nicht überprüfen können. Allerdings reduziert der Discounter sie ohnehin um 28 Prozent, sodass nur noch 49,99 Euro auf der Rechnung stehen. Hinzu kommen zwar noch 5,95 Euro Versand, ein Blick auf die Preise von vergleichbaren Carrera Go!!! Modellen zeigt uns aber, dass du meistens über 60 Euro für eine solche Rennbahn ausgeben musst.

Steuerung per Smartphone und KI-Unterstützung

Wenn dir das Modell von Aldi nicht genügt, ist vielleicht die nagelneue Carrera Hybrid „Speedway to Hell“ die richtige Rennstrecke für dich. Diese vereint eine klassische Bahn mit intelligenten Funktionen. So steuerst du deine Rennautos hier per Smartphone-App. Eine KI hilft dir entweder im Experten- oder Anfängermodus dabei, deine Rennen zu gewinnen. Ganz wie in Wirklichkeit spielt hier auch der simulierte Reifenverschleiß eine große Rolle beim Fahrverhalten.

Zum Verkaufsstart Ende Oktober kostete die Rennbahn noch 149,99 Euro (Preisvergleich). Aktuell bekommst du sie bei Amazon aber schon für nur 129 Euro. Egal, ob für dich selbst oder als Geschenk, sowohl das Angebot von Aldi als auch die etwas fortschrittlichere Hybrid-Variante sorgen für brandheißes Formel-1-Feeling in deinem Zuhause.