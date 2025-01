MediaMarkt verkauft Miele Waschmaschinen, Trockner & Geschirrspüler zu Top-Preisen

Der deutsche Hersteller Miele steht definitiv für Qualität. Die Produkte der Marke sind zwar nicht gerade preiswert, punkten dafür aber mit einer hohen Langlebigkeit. Wie hat meine Oma immer so schön gesagt: „Wer billig kauft, kauft zweimal“. Bevor du also alle 5 bis 10 Jahre ein neues Gerät für 500 Euro kaufst, kannst du ebenso alle 15 bis 20 Jahre oder noch seltener etwas mehr Geld in die Hand nehmen.

Miele Waschmaschine bei MediaMarkt

Die Miele-Aktion bei MediaMarkt läuft noch bis zum 25. Januar – hier lässt sich nicht nur beim Verkaufspreis sparen, sondern du bekommst die Geräte auch kostenfrei geliefert. Das ist nicht selbstverständlich bei sogenannter weißer Ware, da sie meist schwer und sperrig ist.

Suchst du aktuell nach einer neuen Waschmaschine, holst du dir gerade etwa die Miele WWB 360 WCS mit 8 Kilogramm Füllvolumen für 979,99 Euro (ohne Versandkosten). Das ist aber laut Preisvergleich nicht ganz der günstigste Preis. Auf den ersten Blick sieht das Angebot von euronics sogar noch deutlich besser aus. Hier zahlst du nämlich nur 899,99 Euro – doch aufgepasst: Hinzu kommen hier noch Versandkosten in Höhe von 49,90 Euro, wodurch du im Vergleich zum MediaMarkt-Deal letztlich nur wenige Cent sparst. Der Frontlader mit Energieeffizienzklasse A sorgt generell auch langfristig für niedrige laufende Kosten und ist ebenfalls für die Umwelt verträglich. Sie verfügt außerdem über die folgenden Programme:

Baumwolle

Dunkles/Jeans

Eco 40-60

Express 20

Feinwäsche

Handwaschbare Wolle

Imprägnieren

Oberhemden

Pflegeleicht

Pumpen/Schleudern

QuickPowerWash 49

Miele Trockner 100 Euro günstiger

Insbesondere jetzt im Winter ist auch ein Trockner eine echte Erleichterung. Denn draußen die Wäsche aufhängen ist bei Frost eher problematisch und nicht jeder hat die Möglichkeit, die Wäsche in einem (Wasch-)keller aufzuhängen. Trocknet man auf einer Leine in der Wohnung, kann es zu Schimmel kommen. Wenn also ein Trockner her soll, ist gerade der Miele TWC 640 W mit ebenfalls 8 Kilogramm Volumen im Angebot. Statt 1.099 Euro kostet er jetzt nur noch 999,99 Euro (versandkostenfrei). Die Energieeffizienzklasse gibt Miele mit A+++ an und das Gerät verfügt über die folgenden Programme:

Baumwolle

Bettwäsche

ECO

Express

Fein

Finish Wolle

Imprägnieren

Lüften warm/DryFresh

Oberhemden

Pflegeleicht

Geschirrspüler für jede Küche rabattiert

Auch ein Geschirrspüler gehört in (fast) jeden Haushalt. Bei MediaMarkt sind gerade drei Modelle von Miele reduziert. Je nachdem, was du zu Hause brauchst, gibt es die Bauarten vollintegrierbar, teilintegrierbar und unterbaufähig. Vollintegrierbar ist der Miele G 7260 SCVi Geschirrspüler. Vom UVP zieht MediaMarkt gerade 17 Prozent ab und verkauft das Modell somit für 1.299 Euro (versandkostenfrei) statt 1.579 Euro.

Der 7210 SCU Geschirrspüler ist hingegen unterbaufähig und gerade 10 Prozent rabattiert. Dadurch stehen nur noch 1.229 statt 1.389 Euro auf dem Preisschild (versandkostenfrei). Teilintegrierbar ist zudem der Miele G 7210 SCi Geschirrspüler. Vom UVP (1.529 Euro) zieht MediaMarkt jetzt 11 Prozent ab und will so nur noch 1.299 Euro für die Spülmaschine.

Alle drei Modelle sind für rund 14 Maßgedecke geeignet und sorgen dank Miele AutoOpen-Trocknung dafür, dass der Inhalt nach dem Spülvorgang restlos trocken ist. Darüber hinaus sollst du dank des Miele-Warmwasseranschlusses bis zu 50 Prozent Strom sparen können. Durch den Frischwasserspüler ist das Modell obendrein grundsätzlich hygienischer als viele ältere Modelle, da bei jedem Spülgang frisches Wasser genutzt wird.