Krasser Tarif-Knaller: 30 GB für 12 Euro – mit Allnet-Flat & monatlich kündbar

30 GB für 12 Euro? Diese und viele weitere Tarif-Schnäppchen gibt es aktuell bei sim.de zu entdecken! Obendrein bekommst du bei den verschiedenen Optionen stets noch eine Allnet-Flat. Und monatlich kündbar ist das Ganze auf Wunsch ebenfalls. Alle weiteren Infos zu den Tarif-Deals gibt’s hier.

Die Tarif-Angebote im Überblick: Unter anderem 30 GB für 12 Euro

Von einem preiswerten Tarif mit 5 GB bis hin zu einer Vielsurfer-Variante mit 40 GB – bei sim.de bekommst du gleich vier unterschiedliche Tarif-Modelle zur Auswahl gestellt. Du hast die Wahl zwischen:

5 GB für monatlich 4,99 Euro

20 GB für monatlich 9,99 Euro

30 GB für monatlich 11,99 Euro

40 GB für monatlich 16,99 Euro

Vor allem die Varianten mit 20 beziehungsweise 30 GB sind aufgrund der geringen monatlichen Grundkosten waschechte Schnäppchen. Der Vielsurfer-Tarif kann sich aber ebenfalls absolut sehen lassen. Egal, für welche Variante du dich entscheidest, gesurft wird stets mit einer maximalen Bandbreite von 50 Mbit/s im Telefónica Netz. Dies reicht locker für den Alltag rund um Social Media, Streaming und Co. Hinzu kommt ebenfalls noch eine Telefon- und SMS-Flat. EU-Roaming ist obendrein ebenso inklusive. Falls du deine alte Rufnummer mitnehmen möchtest, ist dies übrigens kein Problem.

Doch aufgepasst: Bei den Tarifen von sim.de ist die sogenannte Datenautomatik erst einmal eingeschaltet. Solltest du dein monatliches Datenvolumen verbrauchen, wird dieses dadurch bis zu dreimal kostenpflichtig erweitert. Zum Glück lässt sich diese Kostenfalle aber umgehend deaktivieren, etwa über die Tarifoptionen in deinem Account.

Für mehr Flexibilität: Monatlich kündbar – mit einem kleinen Haken

Du suchst vorwiegend einen flexiblen Tarif und möchtest dich nicht gleich lange binden? Kein Problem! Gegen einen geringen Aufpreis kannst du die Verträge bei dem Anbieter auch ohne Mindestvertragslaufzeit abschließen. Dann fallen allerdings Anschlusskosten in Höhe von 19,99 Euro an. Wer hingegen bereit ist, direkt einen Vertrag über 24 Monate abzuschließen, zahlt nur 9,99 Euro als Anschlusspreis.

So oder so: Die aktuellen Tarif-Angebote bei sim.de sind auf jeden Fall einen Blick wert. Wenn du also mit deinem Smartphone zufrieden bist und du lediglich einen SIM-only Vertrag suchst, solltest du dir diese Tarif-Schnäppchen nicht entgehen lassen!