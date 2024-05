Für großes Kino: Diese Beamer überzeugen im Test

Damit das Heimkino-Erlebnis auf der Leinwand überzeugt, muss ein Beamer heutzutage einiges liefern können. Mit den Fortschritten in den Fernsehtechnologien hat sich unsere Wahrnehmung, was eine gute Bilddarstellung ausmacht, entsprechend verschoben. Im Vorfeld zu den großen Sportereignissen in diesem Sommer hat Stiftung Warentest zahlreiche Beamer in mehreren Kategorien getestet. Die Tester untersuchten Beamer mit nativer UHD-Auflösung, Beamer mit einer hochskalierten UHD-Auflösung, einer Full-HD-Auflösung sowie mobile Beamer.

Projektoren in zahlreichen Test-Kategorien

Eine der Testgruppen verfügte tatsächlich nur über ein einzelnes Testgerät, den Sony VPL-VW290ES mit einer nativen UHD-Auflösung. Heutzutage gibt es noch immer wenige Beamer, die eine UHD-Auflösung bieten, ohne diese hoch zu skalieren. Es ist somit nicht verwunderlich, dass der Beamer eine teure und kleine Luxus-Kategorie darstellt. Sowohl in der Handhabung als auch der Bildqualität überzeugte er trotz des hohen Preises. Lediglich die Umwelteigenschaften wie seinen Stromverbrauch werteten die Tester ab. Mit einem Testergebnis von Gut (2,2) liefert er als Einzelgerät eine solide Bewertung in der Kategorie.

Hochskalierte UHD-Beamer mit größten Preisunterschieden

Eine größere Vielfalt an Geräten, 16 an der Zahl, fand sich dafür unter den Projektoren, die UHD hochskaliert liefern. Hier kannst du dir mit dem Testsieger sogar ein regelrechtes Schnäppchen sichern. Der Epson EH-TW7000 überzeugte nicht nur mit einem Testergebnis von Gut (1,9) im Test. Er kostet auch nur rund ein Viertel der Summe, die du in den Zweitplatzierten, den Optoma UHZ50 (ebenfalls mit Note 1,9) investieren müsstest. Damit beweist Stiftung Warentest einmal mehr, dass der Preis eines Beamers allein nichts darüber aussagt, wie viel Leistung er erbringt. Die Marke Optoma sichert sich jedoch mit dem Optoma HZ146X-W den ersten Platz unter Full-HD-Beamern. Dicht gefolgt von dem Zweitplatzierten Acer H6542BDK, den du nochmal rund 260 Euro günstiger erhalten kannst.

Unter den mobilen Beamer sicherte sich der XGimi MoGo 2 Pro das Urteil als Testsieger mit Befriedigend (2,9). Er ist zugleich der einzige mobile Projektor im Test, dessen Bildqualität nicht mit der Note Ausreichend bewertet wurde. Solltest du nach einem vernünftigen Beamer zum Mitnehmen suchen, könnte er eine geeignete Wahl darstellen. Für das große Kinoerlebnis in deinem Garten dürften dir jedoch Modelle aus den anderen Kategorien mehr Vergnügen bescheren.

Sony VPL-VW290ES (2,2) für 5.450 Euro

Epson EH-TW7000 (1,9) für 1.170 Euro

Optoma UHZ50 (1,9) für 4.350 Euro

Optoma HZ146X-W (2,1) für 830 Euro

Acer H6542BDK (2,3) für 570 Euro

XGimi MoGo 2 Pro (2,9) für 530 Euro