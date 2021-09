TV oder Beamer für den Heim-Kinoabend - was ist besser?

Filme, Sportveranstaltungen und Konzerte sind unterhaltsame Ereignisse – vor allem, wenn man das Erlebnis zugleich mit Freunden und Familie teilen kann. Je nachdem was man sich mit wie vielen Anwesenden anschauen will, können ein TV oder Beamer besser für die Darstellung der Inhalte geeignet sein. Insbesondere, da sich eine Leinwand viel günstiger in einer großen Bildschirmdiagonale erwerben lässt als Premium-Fernsehgeräte.

Was soll auf dem TV oder Beamer dargestellt werden – und wo?

Zunächst einmal sollten wir uns die Frage stellen, was genau wiedergegeben werden soll und welche Qualität man sich dafür wünscht. Es macht einen großen Unterschied, ob man mit einer Vielzahl von Freunden und Bekannten die Bundesliga-Spiele im heimischen Garten genießen will. Oder Filme in hoher Ton- und Bildqualität mit einer Hand voll Leute ansehen möchte. Soll der Fernseher dabei auch zum Spielen von Videospielen genutzt werden, muss auch das bei der Auswahl der passenden Geräte berücksichtigt werden. Denn nicht jeder Fernseher oder Beamer bringt die passenden Bildaktualisierungsraten mit sich.

Neben dem Qualitätsanspruch an die technischen Hilfsmittel muss auch die Wohnsituation berücksichtigt werden. Weder Fernseher, Leinwand noch Beamer sollten dazu führen, dass man die eigene Raumaufteilung auf Ächzen und Gebrechen der Technik anpasst. Viel mehr sollte im Vordergrund stehen, die passende Technik zu finden, die sich in die eigenen Wohnwünsche integriert. Wer häufig viele Gäste in einem offenen Wohn- und Essbereich empfängt, hat andere Prioritäten als jemand, der es bevorzugt Sport vor dem eigenen Fernseher zu treiben. Bei Unsicherheiten in der Gestaltung kann ein Blick auf Online-Beispiele von gestalteten Wohnräumen helfen, um die passende Aufteilung für die eigenen vier Wände zu finden.

Filme wie auf der Kinoleinwand?

Die gewünschte Größe der Leinwand beziehungsweise der Bildschirmdiagonale spielt eine große Rolle. Nicht in jedem Wohnraum ist Platz, um einen großen Fernseher oder eine große Leinwand unterzubringen. Auch außerhalb der eigenen vier Wände wie etwa im heimischen Garten muss die Möglichkeit vorhanden sein, einen Fernseher oder eine Leinwand passend aufzustellen.

Hier punktet vor allem die Kombination aus Beamer und Leinwand mit ihren Verstaumöglichkeiten. Während ein großer Fernseher sich schlecht aus einem Raum entfernen lässt, kann man eine große Leinwand problemlos einrollen. Ähnlich wie bei Rollläden, die man am Tag nach oben zieht und so Platz für anderes liefern. Dadurch werden mehr Freiheiten in der Raumgestaltung möglich, was die Positionierung der großen Leinwand betrifft und Orte können erschlossen werden, die sich für die Nutzung mit einem Fernseher nicht eignen würden. Ein Beispiel dafür kann der Blick von einer Terrasse in den Garten sein. Tagsüber möchte man dort womöglich sitzen und die Aussicht auf die eigenen Blumen genießen und den Kindern beim Spielen zusehen.

Abends treffen Freunde und Bekannte zum Ansehen eines Fußballspiels mit gemeinsamen Grillen ein. Nun lässt sich die Leinwand ausrollen und das gewünschte Spiel auf diese projizieren. Dadurch erhalten Räumlichkeiten innen wie draußen mehrere Nutzungsmöglichkeiten ohne, dass auf eine große Bildschirmdiagonale verzichtet werden muss. Im Gegensatz zum TV lässt sich bei einer Leinwand eine große Fläche bereits deutlich günstiger erwerben. Darum kann es allein aus finanzieller Sicht nützlich sein, auf die Beamer und Leinwandkombination zurückzugreifen. Auch Durchgänge sind eine mögliche Stelle, wo man Leinwände anbringen kann, ein Fernseher aber nicht aufstellbar wäre.

TV oder Beamer – alles in 4K?

Auch 4K-Auflösungen lassen sich heutzutage von Beamern auf Leinwände projizieren. Das bedeutet also, dass man sich bei der Wahl zwischen Fernseher oder TV nicht auf eine schlechtere Qualität einlassen muss. Natürlich muss man nicht jeden Inhalt gleich in einer 4K-Qualität übertragen. Es stiftet beispielsweise wenig Sinn sich die passende Technologie für eine 4K-Darstellung zu kaufen, wenn die gewünschten Medien gar nicht in dieser Qualität vorhanden sind. Anders sieht es aus, wenn man über Filme in 4K-Auflösung verfügt oder entsprechend hochqualitative Programme empfängt. Dann kann ein 4K-Beamer eine gute Alternative oder Ergänzung zum 4K-Fernseher sein.

Wem jedoch neben der 4K-Auflösung vor allem ein gutes Kontrastverhältnis wichtig ist, der wird mit einer Leinwand nicht das gleiche Bilderlebnis erfahren wie mit passender Fernseh-Technologie. OLED-TVs beispielsweise können dank der selbstleuchtenden Bildpunkte echte Schwarzwerte abbilden und damit ein Kontrastverhältnis schaffen, dass für Beamer und Leinwände nur bei erheblich teureren Modellen zu erreichen ist. Das liegt darin begründet, dass die Leinwand selbst immer unweigerlich eine einheitliche Farbe besitzt, da sie als Projektionsfläche dienen muss. Aus technischer Sicht wird es so aufwendiger. Filmliebhaber werden daher mit der guten Bildtechnologie eines Fernsehers wohl bessere Ergebnisse erzielen als mit der Darstellung auf einer Leinwand.

TV oder Beamer – wieso nicht beides?

Tatsächlich muss sich niemand für einen Fernseher oder einen Beamer entscheiden – auch beides kann man nutzen. Für manche Haushalte ist die Kombination aus einem kleinen bis mittelgroßen Fernseher und einer großen Leinwand eine ideale Lösung. Das hat den Vorteil, dass man von Beamer und Leinwand unabhängig schnell Fernsehprogramme einschalten und empfangen kann. Vor allem ältere Menschen und Kinder können leichter mit einem Fernseher und einer Fernbedienung umgehen als mit der Bedienung eines Beamers und der dazugehörigen Leinwand. Da viele heutige Fernsehgeräte auch über Streaming-Apps verfügen, kann so mit wenigen Klicks eine große Auswahl an Programm bequem abgerufen werden. Dennoch besteht jederzeit die Möglichkeit die Leinwand auszufahren und Freunde zu einem gemeinsamen Filmeabend oder Sportevent einzuladen.

Da sich Leinwände auch viel unkomplizierter im eigenen Garten nutzen lassen, können sie dort eine wunderbare Ergänzung sein. Eingerollt und gut gesichert sind sie wetterbeständiger als manches Fernsehgerät, das selbst bei einer Überdachung schneller Schaden nehmen könnte. Im Gegensatz zu eventuellen Camping-Fernsehern müssten sie auch nicht regelmäßig rein und rausgetragen werden, um Inhalte im eigenen Garten genießen zu können. Ein Beamer lässt sich viel simpler transportieren. Gegebenenfalls muss je nach Anschlussmöglichkeiten im Garten und am Gerät jedoch auf längere Kabel zurückgegriffen werden.