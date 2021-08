DAZN: Code im Bild - das ist das Geheimnis hinter der Einblendung

Zu sehen ist der Code, der wie ein Wasserzeichen aussieht, immer wieder während eines Spiels auftaucht, stets an verschiedenen Stellen im Bild. Mal rechts, mal links. Mal oben mal unten. Im schlechtesten Fall ist er mitten im Spielfeld und überdeckt Spieler oder Ball. Doch der Code aus zwölf Buchstaben und Zahlen hat einen Sinn: Er dient DAZN, eine illegale Weiterverbreitung des Streams ausfindig zu machen. Es handelt sich also nicht um einen Fehler oder interne Codes, die von den Übertragungswagen eingeblendet werden.

Tipp: Aktuell gibt es DAZN 3 Monate kostenlos

Denn was viele nicht ahnen: Der Code ist einzigartig und einmalig. Das heißt, diese Kombination aus Zahlen und Buchstaben taucht nur bei dir auf. Bei einem anderen Nutzer ist die Kombination eine andere. Sollte nun ein DAZN-Kunde ein Spiel abfilmen oder auf anderem Weg abgreifen und erneut illegal auf einer eigenen Plattform streamen, so kann DAZN diesem Kunden auf die Schliche kommen. Dazu muss DAZN nur Zugriff zum illegalen Stream haben und nachschauen, welchem Kundenkonto die Zahlen- und Buchstaben-Kolonne zugeordnet ist.

DAZN sieht hinter Code-Einblendung keinen Nachteil für Nutzer

Wann und wo der Stream im Bild auftaucht, ist nicht vorhersehbar. So will DAZN vermeiden, dass die illegalen Streamer Gegenmaßnahmen ergreifen und rechtzeitig Einblendungen mit schwarzen Balken überlegen. „Ihr als DAZN-Kunden habt keine Nachteile durch diese Authentifizierungsnummer“, heißt es von DAZN auf einer Hilfe-Seite zu dem Thema. Dass die Einblendungen irritieren können oder auch einmal Spielgeschehen überlagern, erwähnt der Streaming-Anbieter nicht. Ausschalten oder unterbinden kannst du die kryptischen Codes per Stream nicht.

DAZN gibt es seit Kurzem übrigens auch als linearen Sender. DAZN 1 und DAZN 2 sind per Kabel und Satellit zu empfangen. Buchen kannst du diese Zugänge aber nur über Partner wie Sky oder Vodafone. Parallel zu diesen linearen Sendern kannst du dann auch per Stream schauen. Vorteil der linearen Sender: Du siehst die wichtigsten Übertragungen von DAZN, brauchst dazu aber keinen schnellen Internetzugang.