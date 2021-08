Einfach faszinierend: Die 10 besten Serien der vergangenen 18 Jahre

Eine gute Serie muss fesseln. Und zwar von der ersten Minute an. Sie muss den Zuschauer in ihren Bann ziehen. Mit Bildern ebenso wie mit einer faszinierenden Geschichte. Leider gelingt das nicht oft. Und deswegen sind aktuelle TV-Serien oft nicht mehr als dröger Durchschnitt. Gut geeignet für die Überbrückung langweiliger Zugfahrten oder langer Flüge, aber eher weniger geeignet für beste TV-Unterhaltung zur Prime Time. Es gibt aber auch Ausnahmen, die zu überzeugen wissen.

„Breaking Bad“ sichert sich Spitzenplatz unter den besten Serien der Welt

Anlässlich des 18. Geburtstags von inside digital haben wir uns angeschaut, welche Serien bei den Fans weltweit in den vergangenen 18 Jahren am beliebtesten waren. Und wenig überraschend nimmt in der Film- und Seriendatenbank der Internet Movie Database (IMDb) den ersten Platz die Drama-Serie „Breaking Bad“ ein. Die Geschichte rund um die Wandlung eines an Lungenkrebs erkrankten biederen Chemielehrers zu einem rücksichtslosen Kriminellen begeisterte weltweit zwischen 2008 und 2013 viele Fans in insgesamt fünf Staffeln.

Auf Platz 2: „Band of Brothers: Wir waren wie Brüder“. Diese Serie, die im Gründungsjahr von inside digital, also im Jahr 2003, ihre Premiere in Deutschland feierte, besteht trotz ihrer großen Beliebtheit nur aus einer Staffel mit zehn Folgen. Sie schildert die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs zwischen 1942 und 1945 aus Sicht von mehreren US-Soldaten. Sozusagen den Bronze-Rang sichert sich in der aktuellen IMDb-Rangliste die noch recht neue Sky-Produktion „Chernobyl“ aus dem Jahr 2019, die ziemlich bildgewaltig die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 inszeniert.

Die besten Serien der vergangenen 18 Jahre im Überblick

Wichtig bei der Betrachtung dieser Tabelle ist, dass sie nur eine Momentaufnahme darstellt. Und niemand sollte vergessen, dass viele Serien wie zum Beispiel „Lost“, „Man in the High Castle“ oder auch „The Walking Dead“ stark starten, aber mit jeder Staffel-Fortsetzung leider abbauen. Entsprechend finden sie in der Top-Liste der IMDb mit immerhin 250 Titeln nicht einmal eine Erwähnung. Vor allem schlecht konzipierte Serien-Enden sorgen in der Regel dafür, dass nicht nur einzelne Folgen, sondern gleich die ganze Serie in den entsprechenden Datenbanken im Internet gnadenlos abgewertet werden.

Zwei Dokus sind noch besser bewertet

Übrigens: Die beiden Naturdokus „Eine Erde – viele Welten“ (9,5) aus dem Jahr 2016 und „Planet Erde“ (9,4) aus dem Jahr 2006 wurden im Schnitt in der IMDb noch besser als „Breaking Bad“ bewertet. Das sei aber nur beiläufig erwähnt, weil wir den Fokus an dieser Stelle tatsächlich auf die besten (fiktiven) TV-Serien legen möchten. Und sollten die auch die besten Filme der vergangenen 18 Jahre interessieren – auch dafür haben wir eine aktuelle Hitliste für dich zusammengetragen.

Jetzt weiterlesen Das sind die 10 besten Filme der vergangenen 18 Jahre