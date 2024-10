iPhone 15 Pro Max viel günstiger als die neue Generation: Hier knallt der Preis jetzt richtig runter

Smartphones aus dem Vorjahr sind meistens eine gute Option für alle, die nicht zwangsläufig das neueste vom neuesten brauchen. Große Abstriche musst du selten machen, dafür lässt sich aber einiges sparen. Und so ist es auch beim iPhone 15 Pro Max aus 2023. Das Apple-Handy ist weiterhin eins der besten Smartphones auf dem Markt, kostet jedoch ein gutes Stück weniger als dessen Nachfolger. Bei diesem O 2 -Deal holst du dir das Apple-Phone zusammen mit einem großen und schnellen Tarif zu einem fairen Preis. Das steckt im Detail drin.

Auch 2024 noch top: Darum lohnt sich das iPhone 15 Pro Max weiterhin

Ob richtig gute Fotos, ein erstklassiges Display oder eine absolut flüssige Nutzerfahrung – all das bietet nicht nur das iPhone-Modell aus diesem Jahr. Auch beim iPhone 15 Pro Max aus dem Vorjahr kannst du dich auf all das freuen. Für manche Nutzer könnte das Vorgängermodell sogar die bessere Wahl sein. Denn das Display des iPhone 15 Pro Max ist mit 6,7 Zoll ein bisschen kleiner und somit weniger klobig in der Hand oder Hosentasche.

Dafür musst du allerdings auf den neuen Kamerabutton in den Modellen der 16. Generation verzichten und die Ultra-Weitwinkelkamera löst etwa nur mit 12,2 statt 48 MP auf. Außerdem steckt im iPhone 16 Pro Max mit dem Apple A18 Pro nochmal ein leistungsfähigerer Prozessor. Im Alltag dürftest du jedoch kaum einen Unterschied merken, da selbst das iPhone 15 Pro Max bereits eine absolut flüssige Performance bietet. Alle Unterschiede der beiden Modelle siehst du in unserem Handy-Vergleich.

Das bietet der Tarif und so gut ist der Preis

Kommen wir nun zum Tarif. O 2 bietet das iPhone 15 Pro Max zurzeit mit dem O 2 Mobile M Boost Tarif samt 50 GB+ an. Dieser bietet dir – wie der Name bereits verrät – 50 GB Datenvolumen, und zwar im 5G-Netz von O 2 . Damit sind Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s möglich. Allerdings bleibt es dabei nicht. Denn nach dem ersten Vertragsjahr steigt das monatliche Datenvolumen um 5 GB. Und jedes Jahr kommen weitere 5 GB dazu. Darüber hinaus ist hier eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze mit dabei. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Praktisch: Wenn du das Datenvolumen selbst nicht verbraucht bekommst, kannst du es auf bis zu zehn Geräten nutzen. So lässt es sich etwa auch mit anderen Familienmitgliedern teilen oder neben dem Smartphone auch auf dem Tablet beziehungsweise Notebook nutzen.

Das Paket aus iPhone 15 Pro Max (256 GB) kostet dich im Monat 54,99 Euro über 36 Raten. Dank O 2 Pay Stop sinkt die monatliche Rechnung aber ab dem 37. Monat auf 34,99 Euro, da das iPhone dann abbezahlt ist. Hinzu kommen außerdem noch ein Euro Geräteanzahlung und 4,99 Euro Versandkosten – der Anschlusspreis von normalerweise 39,99 Euro entfällt hier. Zum Vergleich: Holst du dir das iPhone 16 Pro Max mit dem O 2 Mobile M Vertrag, müsstest du 64,99 Euro im Monat zahlen und würdest dafür nur ein halb so großes Datenvolumen bekommen.