E-Scooter statt Handy? Dieser Tarif-Deal ist besonders

Nicht jeder möchte zum neuen Mobilfunkvertrag zwangsläufig ein Handy haben. Daher bieten dir die Anbieter mittlerweile eine Vielzahl an verschiedenen Produkten zum Tarif an. Bei Blau sicherst du dir momentan so etwa den Xiaomi Electric Scooter 4 im Bundle mit einem 5, 10 oder 15 GB Tarif. Alle Infos zu dem Angebot bekommst du in diesem Artikel.

Xiaomi Electric Scooter 4

Insbesondere für kurze Strecken in der Stadt braucht es schon lange kein Auto mehr. Bei der Vielzahl an Ausfällen und den unflexiblen Abfahrtszeiten sind öffentliche Verkehrsmittel gleichzeitig aber auch nicht immer eine gute Wahl. Nicht umsonst sind E-Scooter daher in letzter Zeit immer beliebter geworden. Wer dabei nicht auf einen Leih-Roller angewiesen sein und lieber ein eigenes Gefährt haben möchte, ist beim Xiaomi Electric Scooter 4 genau richtig.

Der E-Scooter von Xiaomi ist nämlich perfekt für den Alltag in der Stadt gerüstet. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h kommst du recht flott und entspannt ans Ziel. Gedüst wird dabei auf 10 Zoll Reifen und mit einer verbesserten Stoßdämpfung. Hierdurch sollst du selbst auf etwas unebeneren Straßen komfortabel fahren können. Für die Sicherheit sorgt zudem das verbaute duale Bremssystem inklusive Scheibenbremse am Hinterrad und dem E-ABS-System vorn.

Die maximale Reichweite beträgt übrigens 35 km – lange Reisen sollte man mit einem E-Scooter aber ohnehin nicht planen. Ein weiterer großer Pluspunkt des Xiaomi Electric Scooter 4: Der Roller lässt sich ruckzuck auf- oder zuklappen, wodurch du ihn etwa ganz leicht im Büro oder Keller verstauen kannst. Wir konnten den E-Scooter übrigens auch schon selbst testen und waren durchaus angetan. Den ausführlichen Testbericht findest du hier.

Der Tarif zum E-Scooter im Überblick

Bei dem Tarif zum E-Scooter von Xiaomi hast du die Qual der Wahl. Dir stehen entweder 5, 10 oder 15 GB sowie Mindestvertragslaufzeiten von 24 oder 36 Monaten zur Auswahl. Je nachdem, für welche Kombination du dich entscheidest, verändern sich sowohl die einmaligen Gerätekosten für den E-Roller als auch die Monatsgebühr. Wählst du etwa 10 GB und bindest dich 36 Monate, fallen monatlich 22,99 Euro an. Für den E-Scooter zahlst du zusätzlich weitere 37 Euro. Der Versand wird stets mit 4,99 Euro berechnet.

Egal, für welches Datenpaket du dich entscheidest, gesurft wird immer mit bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz von Telefónica. Dank des starken 5G-Netzes sowie der recht schnellen Surfgeschwindigkeit bist du hiermit top ausgestattet und solltest unterwegs beispielsweise Social-Media-Videos oder YouTube Shorts stets ruckelfrei streamen können. Ebenfalls Teil des Tarifs ist obendrein eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming. Auf Wunsch gibt’s den Vertrag ebenso mit eSIM.