Deal-Tipp: Dieses iPhone 16 Schnäppchen solltest du nicht verpassen

Das iPhone 16 ist in vielen Bereichen nochmal besser geworden als sein Vorgänger. Apple verpasst der neuen Generation unter anderem mehr Power, eine völlig neue Kamerasteuerung und mehr Akkulaufzeit. Wir rechnen vor, weshalb dieses Bundle einen besonderen Blick wert ist.

iPhone 16 und Tarif: Das bekommst du hier

Beim iPhone 16 darfst du dich einerseits auf ein hervorragendes OLED-Display mit kompakten 6,1 Zoll freuen. Andererseits bietet der neue Apple A18 Chip ein ordentliches Leistungs-Upgrade, das vor allem für Apple Intelligence – unter diesem Sammelbegriff fasst Apple dessen neue KI-Funktionen zusammen – nötig ist. Allerdings kannst du diese in Deutschland aktuell leider noch nicht nutzen. Du bist aber vorbereitet und kannst auch generell eine bessere Performance im Alltag erwarten. Vor allem beim Gaming oder anderen leistungsintensiven Aufgaben. Die Dualkamera knipst zudem exzellente Fotos mit bis zu 48 MP und der neue Kamera-Button hilft dir dabei, die Einstellungen fürs perfekte Bild per Tipp oder Wisch einfach zu erreichen.

Bei diesem Angebot bekommst du aber ja nicht nur das neue iPhone, sondern auch noch einen starken Tarif on top. Der Blau Allnet L hält dir ein monatliches Datenvolumen von 25 GB bereit, mit dem du das 5G-Netz nutzt. Du bist also unterwegs nicht nur besonders schnell, sondern auch äußerst stabil beim Surfen, Streamen und Co. Außerdem gesellt sich noch eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze dazu, mit der du unbegrenzt telefonieren und SMS schreiben kannst. Weiterhin gut zu wissen: Dank EU-Roaming profitierst du von denselben Konditionen ebenfalls innerhalb der gesamten EU.

Lohnt sich der Deal?

Aber stimmt auch der Preis? Rechnen wir einmal zusammen. Bei dem Bundle aus Tarif und iPhone 16 zahlst du über 36 Monate 39,99 Euro pro Monat. Dazu kommt dann noch einmalig ein Euro Gerätepreis, den Anschlusspreis bekommst du aber geschenkt. Über die drei Jahre Laufzeit kommen so Gesamtkosten von 1.440,64 Euro zusammen. Der Preis fürs iPhone selbst liegt derzeit bei rund 950 Euro (siehe Preisvergleich). Zieht man die Kosten fürs Smartphone ab, bleiben noch rund 490 Euro für den Tarif übrig. Auf den Monat gerechnet (490 Euro / 36 Monate) ergibt dies effektive Kosten von 13,50 Euro. Und das ist definitiv ein fairer Preis für 25 GB im 5G-Netz.