Cloudspeicher fürs ganze Leben - jetzt mit 60 Prozent Rabatt

Einmal zahlen, dauerhaft nutzen: So lässt sich das Cloudspeicher-Angebot von pCloud beschreiben. Denn während andere Anbieter dich monatlich zur Kasse bitten, zahlst du bei pCloud nur ein einziges Mal und nutzt danach dein Leben lang den Onlinespeicher. Passend zum Black Friday werden die Preise für die verschiedenen Pakete bis zum 1. Dezember gehörig kleingestrichen. Wir geben dir den Überblick.

Darum ist pCloud eine gute Wahl

Wer seine privaten Urlaubsfotos, sensible Finanzdaten, Dokumente von Ärzten und Ähnliches in einer Cloud speichern möchte, dem ist in der Regel Anonymität und Sicherheit besonders wichtig. Und hier punktet das Schweizer Unternehmen pCloud auf ganzer Linie. Denn: Eine ganze Reihe an Sicherheitsfunktionen sowie selbst betriebene Rechenzentren in Luxemburg machen den Cloudspeicher extrem sicher. So gibt es etwa eine 256-bit-AES-Verschlüsselung für alle Dateien sowie einen TLS/SSL-Kanalschutz. Außerdem sind all deine Daten an unterschiedlichen Orten mehrfach gespiegelt, damit sie keinesfalls verloren gehen können. pCloud agiert vollständig DSGVO-konform.

pCloud ist darüber hinaus mit sämtlichen Betriebssystemen auf Laptops, PCs und Mobilgeräten kompatibel – sowohl mit Android als auch iOs, MacOS und Windows kannst du den Dienst nutzen. Die Cloud-Lizenzen gibt es dabei für Einzelpersonen oder ganze Familien. Weiterhin zahlst du für den Dienst einmalig und kannst den Speicherplatz dann dein Leben lang nutzen. Das ist ein großer Vorteil gegenüber vielen anderen Anbietern am Markt. Die rund 11 Jahre Erfahrung und mehr als 21 Millionen weltweite pCloud-Nutzer sprechen zudem für sich.

Mit und ohne Passwort-Manager: Diese Optionen sind stark rabattiert

Nun gibt es im Black Week Angebot zum einen ein limitiertes 3-in-1-Bundle bestehend aus 5 TB Lifetime-Speicher, pCloud Encryption Lifetime sowie pCloud Pass Lifetime. Bei pCloud Encryption handelt es sich um eine zusätzliche nutzerseitige Verschlüsselung nach dem Zero-Knowledge-Prinzip. Das bedeutet: Deine Dateien werden nur verschlüsselt auf die Server hochgeladen. Dadurch können weder pCloud noch irgendwelche Behörden deine Daten einsehen. Und pCloud Pass ist als Passwort-Manager eine perfekte Ergänzung für deine Online-Sicherheit.

Dieses 3-in-1-Bundle ist gerade 60 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 599 Euro – nutzen kannst du den Dienst dann ein Leben lang. Solltest du dich hingegen ausschließlich für den Cloudspeicher interessieren, gibt es gerade auch noch die folgenden Optionen mit starkem Rabatt: