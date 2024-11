Black Friday Deals bei Teufel: Top-Audioprodukte zu erstaunlich kleinen Preisen

Egal, ob Bluetooth-Lautsprecher wie der Teufel Rockster Cross – welcher bei uns im Test hervorragend abschneiden konnte – oder Kopfhörer wie die Real Blue NC – Teufel liefert durchgängig Top-Qualität in Sachen Audioprodukte. Diese Qualität hat in der Regel ihren Preis. Doch durch den aktuellen Black Friday Sale kommst du jetzt erstaunlich günstig an viele Premium-Geräte.

Teufel Bluetooth-Lautsprecher und Soundbar im Angebot

Ein absolutes Highlight der Aktion ist das Angebot zum Bluetooth-Lautsprecher Teufel Rockster Cross. Der konnte uns im Test so sehr überzeugen, dass er eine Wertung von insgesamt 95/100 Punkten erreichte. Gründe dafür waren unter anderem ein hervorragender Klang und Bass, eine top Akkulaufzeit sowie ein robustes Gehäuse. Damit landet der Rockster Cross auf Platz 2 all unserer bisher getesteten Bluetooth-Boxen. Und der Preis für diesen erstklassigen Lautsprecher ist jetzt ebenfalls richtig gut. Denn während der Black Friday Weeks reduziert Teufel ihn um satte 42 Prozent. Statt 349,99 Euro musst du so nur noch 199,99 Euro (+14,99 Euro Versandkosten) dafür zahlen. Und das ist nicht nur der aktuelle Bestpreis, sondern auch der niedrigste Preis der letzten drei Monate (siehe Preisverlauf).

Mit dem Tragegurt hast du den Rockster Cross unterwegs dabei

Sogar zum absoluten Tiefstpreis von knapp 290 Euro (+19,99 Euro Versandkosten) kommst du gerade an die Soundbar „Cinebar 11 2.1-Set“. Günstiger war die Audioleiste in der Vergangenheit nämlich noch nie (siehe Preisverlauf). Sie ist perfekt für Räume bis zu 20 Quadratmeter geeignet und wertet den Klang des TV-Programms sowie von Filmen und Spielen dank Surround Sound erheblich auf. Dazu ist die Soundbar mit Bluetooth 5.0 mit aptX ausgestattet, wodurch du etwa auch Musik und Podcasts vom Handy oder Tablet aus diekt an die Soundbar streamen kannst.

Auch Kopfhörer günstig zu Black Friday Preisen

Suchst du eher nach neuen Kopfhörern, kommst du bei Teufel gerade ebenfalls voll auf deine Kosten. Denn sowohl Over-Ear- als auch In-Ear-Kopfhörer sind momentan deutlich rabattiert. So kommst du jetzt satte 43 Prozent günstiger an die Teufel Real Blue NC Over-Ears mit einer erstaunlichen Akkulaufzeit von bis zu 55 Stunden. Dadurch zahlst du jetzt ganze 100 Euro weniger und musst nur noch 129,99 Euro (+7,99 Euro Versandkosten) investieren. Neben einem hervorragenden Klang verfügen die Kopfhörer auch über eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC). So blendest du störende Geräusche aus deiner Umgebung einfach aus und kannst dich voll auf deine Musik konzentrieren.

Die Kopfhörer Real Blue NC sind in mehreren Farben reduziert.

Ebenfalls mit ANC ausgerüstet sind die Teufel Airy TWS 2 In-Ear-Kopfhörer. Diese sind mit einer Aufladung in der Lage, dich bis zu 42 Stunden mit Musik zu versorgen. Außerdem sind sie nach IPX4 vor Wasser geschützt und können so auch problemlos bei Regen getragen werden. Und den Preis reduziert Teufel gerade um 20 Prozent. Dadurch stehen am Ende nur noch 79,99 Euro auf der Rechnung (+ 4,99 Euro Versandkosten).