Black Friday bei Bluetti: Powerstations im großen Preisrutsch

Der Black Friday ist der perfekte Zeitpunkt, um zu sparen. Auch der Händler Bluetti steigt mit starken Rabatten in den Ring und bietet seine beliebten Powerstations mit Rabatten von bis zu 45 Prozent an. Wir haben die Details.

Der AC200L-Generator

Wir starten mit einem Angebot zur AC200L Powerstation. Hier darfst du eine ordentliche Kapazität von 2.048 Wh erwarten. Du kannst dieses Powerhouse von Bluetti einfach über Netzstrom oder Solar aufladen, selbst eine Ladung im Auto über den Zigarettenanzünder ist möglich. Die Leistung von 2.400 Watt verteilt sich hier auf vier AC-Haushaltssteckdosen und vier USB-Slots für Smartphone, Laptop und Co. Auch zwei Drehstrom-Stecker sind verbaut. Damit bietet dir die AC200L Powerstation genug Saft, auch auf längeren Campingausflügen oder in Notfällen. Wir haben die AC200L bereits getestet, unser Fazit liest du hier.

Preislich liegen wir hier eigentlich bei 1.799 Euro. Dank Black Friday Rabatt sparst du dir jetzt aber 35 Prozent und so verlangt Bluetti aktuell 1.179 Euro.

Mehr Power für dich: Bluetti Erweiterungsbatterie B300K

Wenn du noch mehr möchtest, kannst du mit der B300K Erweiterung zusätzliche 2.764,8 Wh aus deiner Powerstation herausholen. Die Batterie schließt du ganz einfach an dein Kraftwerk an und kannst die gewonnene Energie so entweder in deinen täglichen Strombedarf einspeisen oder für den Notfall aufsparen. Dank eines USB-A-Ports lässt sich die BK300K von Bluetti auch als Powerbank nutzen.

Für die Erweiterung müsstest du normalerweise 1.999 Euro auf den Tisch legen. Dank Black Friday Rabatt verlangt Bluetti aber nur noch 1.092 Euro, sodass du dir hier 39 Prozent sparst.

Power zum kleinen Preis: AC70

Wenn du nicht so viel Geld für eine Powerstation ausgeben möchtest, lohnt sich ein Blick auf die AC70 von Bluetti. Diese bekommst du dank Black Friday Discount für nur 419 Euro statt 699 Euro. Hier erwartet dich eine Leistung von 1.000 W sowie eine Batteriekapazität von 768 Wh. Kurzzeitig soll die AC70 sogar eine Leistung von 2.000 W erbringen können. Wenn die Powerstation leer ist, kannst du sie über Netzstrom innerhalb von 45 Minuten wieder bis zu 80 Prozent aufladen, sodass du selbst bei super kurzfristigen Unternehmungen nicht auf Strom verzichten musst. Insgesamt sind hier acht Anschlüsse verbaut, an denen du deine Geräte oder ein Solarpanel anschließen kannst.

Bluetti hat noch zwei weitere spannende Powerstationen im Angebot. Hierbei handelt es sich um die AC180 mit einer Ausgangsleistung von 1.800 Watt und 1.152 Wh Kapazität. Dieses Modell kostet dich aktuell nur 545 Euro anstatt 999 Euro, wodurch du dir satte 45 Prozent sparst. Aber auch die AC50B mit 448 Wh und einer Dauerleistung von 700 W ist dank des aktuellen Preises von nur 276 Euro definitiv einen Blick wert.

Gut zu wissen: Mit dem Code BLUETTIOFF sparst du dir auf das gesamte Sortiment zusätzlich noch mal 5 Prozent, wodurch die Preise für die Powerstations noch weiter in die Tiefe rutschen. Neben den günstigen Preisen warten auch noch zahlreiche Geschenke auf dich, die du, wenn du dich für den Newsletter anmeldest, abstauben kannst.