Aldi: Diese ausgefallene Geschenkidee kostet keine 25 Euro mehr

Ich bin ganz ehrlich: Das hier vorgestellte Produkt habe ich direkt selbst für meine Mutter in den digitalen Warenkorb gepackt (ich hoffe, sie liest hier nicht mit und vermasselt meine Weihnachts-Überraschung). Bei Aldi kommst du aktuell nämlich an eine ausgefallene Geschenkidee, die insbesondere Blumen-Liebhaber erfreuen dürfte. Die Rede ist dabei von der Lego Icons Pflaumenblüte (10369). Klar, bei Lego denken einige vielleicht erstmal an ein Geschenk für den Nachwuchs, doch die dauerblühende Lego-Blume macht sich auch sonst ideal als Deko-Element in so ziemlich jeder Wohnung. Und bei Aldi ist sie mit einem Angebotspreis von lediglich 20,99 Euro erstaunlich günstig. Zwei andere bekannte Händler unterbieten den Preis mittlerweile aber sogar.

→ Zum Aldi-Angebot!

Diese Blume verwelkt niemals!

Der Vorteil der Lego-Blume liegt auf der Hand: Anders als natürliche Pflanzen verwelkt sie niemals – selbst wenn man das Gießen mal wieder vergessen sollte. Gleichzeitig muss sie auch nicht unbedingt einen sonnigen Platz in der Wohnung abbekommen. Generell ist die Pflaumenblüte mit ihren schicken roten Blüten und dem goldenen Band am Blumentopf garantiert ein Hingucker und somit eine gute Geschenkidee fürs Weihnachtsfest.

So sieht die Lego Pflaumenblüte aus

Alle Bastelliebhaber werden mit dem 327-teiligen Set ebenfalls ihre Freude haben. Wer sich damit hingegen eher schwertut, bekommt über die Lego Builder App eine praktische Anleitung. Aber auch das gemeinsame Zusammenbauen der Lego-Blume könnte eine tolle Aktivität für die Weihnachtsfeiertage sein. Einmal zusammengebaut misst die Lego-Blume dann übrigens 19,1 x 26,2 x 6,1 cm. Wer statt der Pflaumenblüte lieber eine Chrysantheme möchte, wird mit diesem Modell fündig.

Aldi setzt Rotstift an – doch diese Händler sind noch billiger

Beim Discounter Aldi sicherst du dir die Lego-Blume jetzt dank 30 Prozent Rabatt schon für 20,99 Euro. Für den Versand fallen weitere 5,95 Euro an. Mit Blick auf den Preisvergleich zeigt sich aber, dass beispielsweise MediaMarkt die Blume mit einem Preisschild von 19,99 (+4,99 Euro Versand) nochmal etwas günstiger anbietet. Bei Amazon sparst du dank geringerer Versandkosten sogar einen weiteren Euro.

Die bereits angesprochene Chrysantheme gibt es übrigens ebenfalls bei Amazon im Angebot – sogar schon für 17,99 Euro.