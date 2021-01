7 Top-Deals am Wochenende: Angebote-Check bei MediaMarkt & Saturn

Kein Wochenende ohne „Weekend-Deals“ bei MediaMarkt und Saturn. Obwohl – bei MediaMarkt heißt die Aktion streng genommen „Breaking Deals„. Das Prinzip ist dasselbe: Sonderangebote bis Montagabend mit teilweise satten Rabatten. Wir haben unsere 7 Schnäppchen-Favoriten herausgesucht und zeigen, was Angebote und Artikel auszeichnet. Mit dabei sind auch eher selten gesehene Angebote.

Ende der Angebote ist vorerst am Montagabend, ab einem Einkauf von 59 Euro ist die Lieferung sogar versandkostenfrei. Auch Großgeräte wie Kühlschränke oder Fernseher werden dank paralleler Aktion derzeit gratis geliefert.

AirPods 2 für 129 Euro

Apples AirPods der 2. Generation sind mal wieder reduziert. Die „True-Wireless-Kopfhörer“ aus dem Jahr 2019 gibt’s mit Ladecase für 129 Euro. Normalpreis sind 179 Euro, allerdings wird dieser Preis im Angebot selten geboten. Die 129 Euro sind ein ordentlicher Mitnahmepreis, der bisherige Top-Preis liegt bei 111 Euro – wurde aber schon länger nicht mehr geboten.

Samsung-Fernseher: 50 Zoll unter 500 Euro

Fernseher sind bei den Weekend-Deals klassischerweise zuhauf im Angebot. Top-Angebot an diesem Wochenende ist der Samsung GU50TU7199, ein 50-Zöller, der bei Saturn jetzt 489 Euro kostet. Der Smart-TV entstammt dem Modelljahr 2020, bietet 4K-Auflösung und unterstützt zahlreiche Apps von Streaming-Diensten – von den TV-Mediatheken über Netflix bis hin zu Disney+.

Einen weiteren interessanten Fernseher-Deal mit Samsung-TV gibt es bei Saturn. Der Riesen-Fernseher GU86TU9009 mit einer Bildschirmdiagonale von 2,17 Metern kostet 1.999 Euro, was schon rund 300 Euro Rabatt sind. Rund wird der Deal aber durch die Gratis-Zugabe der passenden Soundbar, der Samsung HW-T430. Der Gegenwert entspricht fast 200 Euro. Für diesen Fernseher werden allerdings noch Lieferkosten in Höhe von 30 Euro berechnet.

Philips Hue Gradient Lightstrip: Ambilight für jeden TV

Philips-Hue-Fans aufgepasst: Den neuen Gradient Lightstrip, der in Verbindung mit der Hue HDMI Sync Box jeden Fernseher zum Ambilight-TV macht, gibt es fast nie im Angebot. Der Lichtschlauch, der erst im September vorgestellt wurde, ist jetzt um 20 Euro reduziert und kostet für 55-Zoll-Fernseher-Maße nun 159 Euro. Auch die Varianten für größere TV-Geräte sind reduziert.

Wer bei dem Thema völlig im Dunkeln tappt: Ambilight ist das Philips-Feature, das in hochpreisigen Fernsehern des Herstellers steckt und den Bildschirminhalt atmosphärisch per Lichtspiel in die nächste Umgebung des Fernsehers verbreitet. Mittels der Philips-Hue-Produkte bietet Philips das Feature nun auch zum Nachrüsten für andere Fernseher an.

Surface Book 3 mit i5-Prozessor günstiger

Das Microsoft Surface Book 3 ist einer unserer Top-Laptops des vergangenen Jahres. Die Vielseitigkeit und Mobilität zeichnet das Notebook von Microsoft aus. Mit 13,5 Zoll ist es auch unterwegs gut nutzbar. Top-Highlight ist, dass du das Display abnehmen kannst und es komplett autark als Tablet nutzen kannst.

Bei Saturn ist das Surface Book 3 in der Konfiguration mit i5-Prozessor, 8 GB Arbeits- und 256 GB SSD-Speicher im Angebot. Kostenpunkt: 1.479 statt 1.799 Euro. Im vergangenen Jahr haben wir das Surface Book 3 ausführlich getestet.

Samsung Galaxy A41: Samsung-Bestseller bei Saturn deutlich günstiger

Eines der beliebtesten Samsung-Smartphones auf unserer Seite ist das Galaxy A41. Technisch ist es eine Regalstufe unter dem A51, aber über Modellen wie dem A31 oder A21s. Bei Saturn ist das Galaxy A41 mit seinem 64-GB-Speicher, dem Helio P65 Prozessor und 6,1 Zoll großen Full-HD-Display für 199 Euro im Angebot – aktueller Bestpreis.

Achtung: Das Angebot gilt nur für das schwarze A41, die anderen Farbvarianten kosten 204 Euro und sind damit ebenfalls ordentlich reduziert. Du brauchst weitere Informationen? Hier geht’s zum Testbericht des A41.

Sony-Kamera-Set fast zum halben Preis bei MediaMarkt

Zum Schnapszalpreis von 666 Euro gibt es die Sony Alpha 6000 bei MediaMarkt im Angebot. Mit dabei sind bereits zwei Objektive (16-50mm und 55-210mm-Tele-Zoom), eine Speicherkarte und eine Tragetasche für die Systemkamera. Der Herstellerpreis für dieses Paket liegt bei 1.199 Euro, MediaMarkt bietet also 44 Prozent Rabatt.

Die Kamera ist somit ein Tipp für Foto-Einsteiger oder auch für DSLR-Fotografen, die auf der Suche nach einer Systemkamera sind, die nicht ganz so viel Platz wegnimmt. Per WLAN und App lässt sich die Kamera auch mit dem Smartphone fernsteuern.

Fitnesstracker von Huawei zum Top-Preis

Wer noch ein wenig Rest-Motivation vom Jahresstart übrig hat und seine Bewegungs-Aktivität noch besser und individueller nachvollziehen will, sollte zu einem Fitnesstracker greifen. Die kleinen Sportuhren sind immer wieder recht günstig zu haben. So auch jetzt: Das Huawei Band 4 ist für 19,99 Euro im Angebot, das etwas bessere Band 4 Pro ist von ursprünglich 76 Euro auf nunmehr 49 Euro reduziert. Die Pro-Version des Fitnessarmbands hat unter anderem ein höher auflösendes Mini-Display und einen etwas größeren Akku.

