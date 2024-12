40 GB geschenkt: congstar liefert Prepaid-Tipp kurz vorm Jahresende

Im Angebot ist dabei das Prepaid Jahrespaket von congstar. Dieses bietet dir eigentlich 100 GB für 12 Monate, für einmalig 100 Euro. Neben Vorteilen wie 5G, einer Allnet-Flat, einem Rufnummernmitnahme-Bonus sowie der gewohnt hohen Flexibilität bei Prepaid-Tarifen packt der Anbieter jetzt aber noch ein weiteres Extra on top. So sicherst du dir derzeit 40 GB mobile Daten einfach so kostenlos dazu. Und das nicht nur einmalig. Wer den Tarif langfristig nutzen möchte, profitiert dauerhaft vom größeren Datenpaket.

140 GB, 5G-Netz und Allnet-Flat – Alle Vorteile auf einen Blick

Schauen wir uns den Prepaid-Tarif mal etwas genauer an. Ins Auge sticht dabei natürlich direkt das enorm hohe Datenvolumen. Momentan sicherst du dir für einmalig 100 Euro ganze 140 GB – und zwar im ausgezeichneten 5G-Netz der Deutschen Telekom. Gesurft wird dabei mit bis zu 25 MBit/s, was für den Alltag komplett ausreichen sollte. Wichtig zu beachten ist jedoch, dass es sich bei den 140 GB um ein Jahrespaket und nicht um dein monatliches Datenvolumen handelt. Du hast also 12 Monate Zeit, die 140 GB zu verbrauchen. Mehr Informationen dazu, wie du trotz des Jahrespakets bei dem Prepaid-Tarif flexibel bleibst, geben wir dir am Ende des Artikels.

Hinzu kommen generell noch weitere Vorteile, wie eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Ebenfalls praktisch: Wer seine aktuelle Rufnummer mitnimmt, sichert sich einen Sofortbonus in Höhe von 10 Euro. Außerdem profitierst du von der sogenannten „GB+“-Funktion. Hierdurch wächst dein Datenpaket jedes Jahr automatisch um weitere 10 GB – komplett ohne Aufpreis.

Stets flexibel, trotz Prepaid Jahrespaket

Prepaid-Tarife sind eine tolle Wahl, wenn du stets flexibel bleiben möchtest und du keine Lust hast, dich gleich für 24 Monate an einen Netzbetreiber zu binden. Bei dem hier vorgestellten Angebot von congstar handelt es sich allerdings um ein Jahrespaket. Bist du also doch gebunden? Klare Antwort: Nein!

Die insgesamt 140 GB, die dir der Tarif derzeit bietet, darfst du 12 Monate lange verbrauchen und du zahlst dafür einmalig 100 Euro. Eine Mindestlaufzeit sind diese 12 Monate allerdings nicht. Wer seine mobilen Daten also bereits nach wenigen Monaten aufgebraucht hat, kann auf Wunsch ganz einfach einen anderen Tarif abschließen. Oder du buchst einen Datenpass direkt bei congstar und weitest dein Datenpaket so aus. Wer mit dem Jahrespaket rundum zufrieden ist, kann nach Ablauf der 12 Monate sein Prepaid-Guthaben ganz einfach wieder mit 100 Euro aufladen und das Ganze so verlängern.