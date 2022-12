Kult-Shooter für PC kostenlos: Heute bekommst du dieses krasse Game geschenkt

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Wolfenstein: The New Order” im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am heutigen 21. Dezember um 17:00 Uhr wird das Spiel dann von einem neuen Game abgelöst, das wieder einen Tag lang im Angebot bleibt.

Jetzt im Epic Games Store: „Wolfenstein: The New Order“

„Wolfenstein: The New Order“ ist eine moderne Fortsetzung des Spiels, dass das Ego-Shooter Genre maßgeblich geprägt hat. Jedoch handelt es sich bei diesem Spiel nicht um einen reinen Shooter. Es warten außerdem eine spannende Story und zahlreiche Charaktere auf dich, denen du im Spiel begegnen wirst. Jede Minute steckt dabei voller Action und Spannung, was „Wolfenstein“ zu dem macht, was es ist. Kämpfe an imposanten Schauplätzen, erstürme eine Strandfestung an der Ostsee und erkunde Gebiete, die sonst nicht zugänglich sind. In diesem Spiel ist all das möglich.

„Wolfenstein: The New Order“ schreibt die Geschichte neu und nimmt dich mit in die Zeit der 1960er-Jahre. Diese sind jedoch ganz anders, als sie in Geschichtsbüchern stehen. Ein bekannter Feind beherrscht die Welt und es liegt an dir, ihn in die Knie zu zwingen. Zur Verfügung stehen dir dabei zahlreiche Werkzeuge der Zerstörung, die du aus Geheimlaboren und Waffenlagern stehlen kannst. Nur schwer bewaffnet hast du eine Chance, gegen das Regime anzukommen.

„Wolfenstein: The New Order“ ist kostenlos im Epic Games Store.

Später im Angebot: Ein mysteriöses Spiel

Noch heute enthüllt der Epic Games Store das nächste kostenlose Spiel. Während der Weihnachtszeit gibt es jeden Tag ein neues Spiel kostenlos. Meistens handelt es sich dabei um qualitativ hochwertige Spiele, die jedoch nur einen Tag im Angebot bleiben. Wir informieren dich jeden Morgen darüber, welches Spiel es aktuell kostenlos gibt. Bleib also auf dem Laufenden und lass dir keine gratis Spiele entgehen.

Hier findest du eine Liste mit den Spielen, die es bisher kostenlos gab: