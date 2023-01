O2: Preiserhöhung auch im Festnetz

Die neuen Tarife im Festnetz werden ab 18. Januar gelten. Dann nämlich ändert das Unternehmen seine Neukundenpromotion. Hier bekommst du als O2-Neukunde mit einem Festnetztarif bislang im ersten Jahr deiner Vertragslaufzeit einen monatlichen Rabatt von 10 Euro. Beim Anschluss mit 250 Mbit/s im Downstream sind es (außer per Glasfaser) derzeit sogar 15 Euro monatlicher Rabatt im ersten Jahr. Doch diese Rabatte, die sich im Jahr auf 120 Euro beziehungsweise 180 Euro summieren, werden ab dem 18. Januar zusammengestrichen.

Ab dem 18. Januar wirst du als Neukunde nur noch 5 Euro monatlich im ersten Vertragsjahr bekommen. Beim Tarif O2 my Home L mit 250 Mbit/s sind es dann 10 Euro monatlich. Somit reduziert sich der Rabatt auf 60 Euro oder 120 Euro. Der eigentliche Listenpreis der Tarife, den du ab dem 13. Monat bis zu deiner Kündigung bezahlst, bleibt in allen Fällen unverändert. Für Neukunden oder Kunden, die gezielt alle zwei Jahre den Anbieter wechseln um von Neukunden-Boni zu profitieren handelt es sich dennoch um eine faktische Preiserhöhung. Auf die Mindestlaufzeit von zwei Jahren gesehen handelt es sich um eine Preiserhöhung um rechnerisch 2,50 Euro monatlich. Wenn du deinen neuen Anschluss vor dem 18. Januar bestellst, bekommst du noch den alten Rabatt.

Neukunden profitieren weiterhin davon, dass aktuell die Anschlusspreise für einen Neuanschluss wegfallen. Das soll auch nach dem 18. Januar so sein. Die Ersparnis hier liegt bei 49,99 Euro. Solltest du dich jedoch für einen Glasfaseranschluss entscheiden, können – sofern die Leitung noch gelegt werden muss – höhere Kosten anfallen, die O2 dir entsprechend mitteilen wird.

Das sind die O2-Festnetz-Tarife für Kabel, DSL und Glasfaser

Stand 10.1.2023 o2 my Home S o2 my Home M o2 my Home L o2 my Home XXL o2 my Home XXL Zielgruppe Normalnutzer Vielnutzer Powernutzer Powernutzer Anspruchsvolle Datenrate (bis zu) 50 Mbit/s 100 Mbit/s 250 MBit/s 500 MBit/s 1.000 Mbit/s Upload DSL/LTE

(bis zu) 10 Mbit/s 40 Mbit/s 40 Mbit/s – – Upload Glasfaser

(bis zu) – 50 Mbit/s 50 Mbit/s 100 Mbit/s 200 Mbit/s Upload Kabel

(bis zu) 5 Mbit/s 10 Mbit/s 25 Mbit/s – 50 Mbit/s Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 29,99 Euro 34,99 Euro 39,99 Euro 54,99 Euro 49,99 Euro

Glasfaser: 79,99 Euro Neukundenrabatt 10 Euro/Monat im ersten Jahr

Ab 18.1. 5 Euro 15 Euro/Monat im ersten Jahr

Ab 18.1. 10 Euro 10 Euro/Monat im ersten Jahr

Ab 18.1. 5 Euro 10 Euro/Monat im ersten Jahr

Ab 18.1. 5 Euro 10 Euro/Monat im ersten Jahr

Ab 18.1. 5 Euro Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt Young-Vorteil 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt Mögliche Anschluss-Technologien VDSL, Kabel, LTE/5G VDSL, Kabel, Glasfaser, LTE/5G VDSL, Kabel, Glasfaser Glasfaser Kabel, Glasfaser Laufzeit 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen

O2-Chef Markus Haas hatte gestern in einem Zeitungsinterview angekündigt, dass O2 die Preise im Mobilfunk erhöhen werde. Als Grund nannte er die hohe Inflation und die in diesem Zusammenhang steigenden Kosten sowie höhere Lohn- und Energiekosten. Dabei geht es jedoch nur um Tarife für Neukunden. Details nannte er nicht. Das Festnetz spielte in dem Interview keine Rolle. Hier handelt O2 jedoch weitestgehend ohnehin nur als Wiederverkäufer von Netzbetreibern wie Vodafone oder der Telekom.