Jetzt gewinnen: 3-mal ein Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Mit der Redmi-Note-Serie ist Xiaomi vor einigen Jahren ein echter Coup gelungen. Die Serie vereint smarte Technik, ansprechende Bedienung und einen fairen Preis zu einem guten Gesamtpaket. So kam es, dass sowohl das Redmi Note 8 Pro als auch dessen Nachfolger Note 9 Pro und Note 10 Pro jeweils zu echten Tipps in der Mittelklasse wurden. Das bestätigten auch jeweils unsere Handy-Testberichte. Das Redmi Note 9 Pro kannst du jetzt bei uns gewinnen.

Gewinnspiel: Jetzt einen von drei Mittelklasse-Königen gewinnen

Im aktuellen Gewinnspiel des Monats verlosen wir insgesamt drei Xiaomi Redmi Note 9 Pro an drei glückliche Gewinner. Beeilung ist angesagt, der Lostopf ist nur für kurze Zeit geöffnet und schließt schon am 12. April wieder. So machst du mit: einfach auf dieser Seite die Frage zum Smartphone beantworten, deine Kontaktdaten angeben und schon bist du dabei. Keine Sorge, deine Daten speichern wir ausschließlich für die Kontaktaufnahme, auch unser Partner für dieses Gewinnspiel, Saturn, erhält hier keinen Zugriff. Die Gewinne werden von uns verschickt und alle Daten im Anschluss gelöscht.

Verlost wird das Smartphone bei uns in jeweils einer der Farbvarianten – „Glacier White“, „Interstellar Grey“ und „Tropical Green“.

Viel Akku und Display: Das kann das Redmi Note 9 Pro

Die Highlights des Redmi Note 9 Pro sind einerseits dessen großes Display. Der Touchscreen misst 6,67 Zoll in der Diagonalen, das sind fast 17 Zentimeter. Dadurch ist das Gerät kein kompaktes Handy, aber eben eines, das viel Platz auf dem Bildschirm lässt. Entsprechend groß geraten ist andererseits – das zweite große Top-Feature – der Akku. Mit über 5.000 mAh ist das Gerät auch für längere Benutzungsdauer ohne Ladegerät in der Nähe ausgelegt. Je nach Verhalten sind hier auch mal drei Tage am Stück drin. Aufgeladen wird per USB-C-Kabel und mit bis zu 33 Watt Schnellladefunktion. Ein entsprechendes Ladegerät liegt dem Lieferumfang bei.

Das Handy ist bei Saturn derzeit im Angebot: Für deutlich unter 200 Euro kannst du dir den Smartphone-Tipp auch selbst kaufen und das Gewinnspiel umgehen.