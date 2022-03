FritzOS 7.31 Update erstmals verfügbar: Verbesserungen für die FritzBox

Überraschung von AVM: Nachdem der Hersteller der unter anderem in Deutschland beliebten FritzBox–WLAN-Router zuletzt mit neuen Wartungsupdates für die Modelle 6840 LTE und 6850 5G überrascht hatte, folgt jetzt zum ersten Mal überhaupt ein Update auf FritzOS 7.31. Und als erstes Modell profitiert das aktuelle (V)DSL-Flaggschiff, die FritzBox 7590 AX, von der neuen Firmware.

Diese Verbesserungen bringt FritzOS 7.31 auf der FritzBox 7590 AX

Die vielleicht interessanteste Botschaft vorab: Neue Funktionen landen mit FritzOS 7.31 nicht auf der FritzBox 7590 AX. Stattdessen umfassen die vom Hersteller öffentlich gemachten Release Notes fünf Verbesserungen bei den DSL-Funktionen des Routers. So verspricht AVM unter anderem, dass sich nach einem entsprechenden Update die Interoperabilität zu bestimmten ADSL2+ Gegenstellen verbessert. Außerdem soll sich die Stabilität bei verschiedenen Übertragungsarten optimiert haben. AVM nennt hier Supervectoring (35b), Vectoring (17a) und ADSL2+. Unter gewissen Voraussetzungen sind nach dem Update laut Angaben des Herstellers bei Vectoring (17a) und ADSL2+ auch schnellere Datenraten möglich.

Neben weiteren allgemeinen Verbesserungen hinsichtlich der Systemstabilität und Optimierungen bei der Interoperabilität offenbaren die Release Notes zu FritzOS 7.31 keine zusätzlichen Anpassungen. Unklar bleibt auch, ob AVM mit dem neuesten Update neu entdeckte Sicherheitslücken schließt. Dass die Liste an Änderungen und Verbesserungen aber nur recht klein ausfällt, ist ohnehin kein Wunder. Schließlich laufen die Vorbereitungen auf das nagelneue und aufpolierte FritzOS 7.50 bereits auf Hochtouren. Die erste Beta in Form von FritzOS 7.39 steht aktuell für die Modelle FritzBox 7590 AX, FritzBox 7590, FritzBox 7530 und FritzBox 6591 Cable zur Verfügung.

Die FritzBox 7590 AX ist als aktuelles Topmodell von AVM für jeden DSL-Anschluss mit einer Downstream-Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s geeignet. Sie bietet unter anderem WiFi 6-Unterstützung (WLAN AX) und intelligentes WLAN Mesh für das Heimnetz. Außerdem eine integrierte Telefonanlage, Mediaserver und vier Gigabit-LAN-Anschlüsse.

Update auf einer FritzBox installieren – so geht’s

Solltest du dich fragen, wie genau ein Update auf einer FritzBox zu installieren ist, kannst du alle Informationen dazu in einem umfangreichen Ratgeber nachlesen. Einige aktuelle Testberichte aus dem Fritz-Kosmos haben wir für dich in den vergangenen Tagen ebenfalls veröffentlicht. Etwa zur FritzBox 4060 (Test) oder zur FritzBox 6690 (Test). Aktuell stellen wir zudem die FritzBox 6850 5G auf die Probe. Den passenden Testbericht werden wir in wenigen Wochen veröffentlichen.