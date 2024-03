Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, die auslaufenden Filme noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Eine der besten historischen Fantasy-Filme

Mit dem Film „The Whale“ geriet die ehemalige Actionikone Brendan Fraser wieder in die Schlagzeilen – und zwar mit dröhnenden Fanfaren. Denn der Schauspieler lieferte eine herausragende schauspielerische Leistung ab und wurde dafür mit dem Oscar für den besten Hauptdarsteller gewürdigt. Älteren Zuschauern dürfte Brendan Fraser jedoch aus anderen Filmen bekannt sein. Allen voran der 1999 erschienene Streifen „Die Mumie“.

„Die Mumie“ stammte aus der Feder des Regisseurs Stephen Sommers (Van Helsing, G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra) und erzählt die Geschichte einer vergessenen Stadt, eines grauenvollen Fluchs und einer unsterblichen Kreatur. Die Zuschauer begleiten den ehemaligen Soldaten Richard „Rick“ O’Connell (Brendan Fraser), die ambitionierte Bibliothekarin Evelyn Carnahan (Rachel Weisz) und den erfolglosen Gauner Jonathan Carnahan (John Hannah) auf ihrer Reise durch das Ägypten der 1920er-Jahre. Doch auf der Suche nach altem Wissen und Schätzen finden sie mehr, als sie wollten.

Bei „Die Mumie“ handelt es sich um eine Neuverfilmung des gleichnamigen Klassikers aus dem Jahr 1932. Stilistisch erinnert der Streifen jedoch eher an die Indiana Jones-Titel. Was der Beliebtheit des Films allerdings bis heute keinen Abbruch tat. So weist „Die Mumie“ auf dem Filmbewertungs-Portal IMDb eine überaus gute Wertung von 7,1 Sternen.

