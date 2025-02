Prime Video angeklagt: Muss Amazon den Streaming-Dienst abschalten?

Prime Video gehört zu den beliebtesten Streaming-Diensten in Deutschland. Doch hat Amazon seit einigen Wochen mit einem Patentstreit zu kämpfen. Hierbei geht es nicht um einzelne Serien oder Filme, sondern um eine Technologie in der App. Die ersten Auswirkungen auf die Kunden sind bereits sichtbar.

Amazon Prime Video im Patentstreit

Angeklagt wird Amazon dabei von Nokia. Nicht HMD, welche hinter den Nokia-Smartphones stecken, sondern die Nokia Corporation. Diese sind noch im Bereich der Netzwerktechnik tätig und verfügen über zahlreiche, wichtige Patente.

Diesen Freitag hat Nokia gegen den Streaming-Dienst Prime Video eine Unterlassungsverfügung vor dem Landgericht Düsseldorf erwirkt. Sobald Nokia die festgelegte Kaution hinterlegt hat, darf Amazon den Dienst in Deutschland nicht mehr wie gehabt anbieten. Ein Sprecher von Amazon teilt am Samstag mit, dass sich Prime Video an die Bestimmungen des Urteils halten werde und man aktuell die nächsten Schritte prüfe.

Ein komplettes Aus von Prime Video ist jedoch unwahrscheinlich. So geht es bei dem Patentstreit nicht um den kompletten Service, sondern nur eine bestimmte Funktion. Diese Funktion ermöglicht, einen Multimedia-Service von einem Server zu einem Kommunikationsgerät zu übertragen. Sollte Amazon sich also nicht mit Nokia einigen können, wäre es denkbar, dass Amazon die Funktion aus der Prime Video App entfernt. Ältere Versionen der App müsse man in diesem Fall abschalten.

Dabei ist nicht nur der deutsche Markt betroffen. Auch in Großbritannien versucht Nokia aktuell eine Unterlassungsverfügung zu erstreiten.

FireTV-Sticks ebenfalls betroffen

Amazon befindet sich schon länger in Patentstreitigkeiten mit Nokia. Bereits vor einigen Wochen konnte Nokia ein Verkaufsverbot für zahlreiche FireTV-Sticks erwirken. So sind aktuell alle FireTV-Sticks mit 4K-Auflösung in Deutschland bis auf Weiteres nicht mehr erhältlich.

Auch in den USA hat Nokia Amazon bei der Handelsbehörde in Washington wegen 5 Fällen der Patentverletzung angezeigt. Hier steht jedoch noch kein Urteil fest und es ist denkbar, dass US-Präsident Donald Trump sein Veto gegen das Urteil einlegen wird.